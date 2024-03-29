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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Grupo do ES inaugura loja de revestimentos de luxo em Vitória; veja fotos

Publicado em
29 mar 2024 às 03:00
Beto e Melissa Marianelli_Lane e Carlos Marianelli
Beto e Melissa Marianelli_Lane e Carlos Marianelli: em noite de festa em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Luxo na Leitão da Silva

Carlos e Beto Marianelli receberam designers e arquitetos para a inauguração da loja Black, uma loja conceito única no Espírito Santo, especializada em revestimentos cerâmicos das líderes mundiais no segmento Eliane e Decortiles, nesta quarta-feira (27), em Vitória. Com mais de 1.400 tipos de revestimentos disponíveis a novidade que agora faz parte do Grupo Compose, é um marco para o setor de revestimentos capixaba, pois oferece cerâmicas exclusivas e de luxo, sendo a 22ª loja Black da Eliane e Decortiles no Brasil. Carlos Marianelli, celebrou o momento explicando que as cerâmicas fazem parte do DNA da Compose, que está completando 30 anos de existência. “Sempre estivemos muito atentos, estudando sobre o setor para trazer o que há de melhor para os capixabas em revestimentos. Com a loja Black, teremos um novo conceito que une a oferta de produtos exclusivos, com o atendimento altamente especializado para assistir nas necessidades e nos projetos de nossos clientes”, destaca. Veja as fotos de Cloves Louzada.

DECORAÇÃO

Claudia Judice e Camila Santos
A fotógrafa Camila Santos foi prestigiar a empresária Claudia Judice que lançou essa semana novos ambientes assinados por arquitetos capixabas em sua loja Casa Arrumada na Rio Branco. Crédito: Divulgação

LUIZGA na Selva

O cantor LUIZGA, brasileiro criado no interior de Minas Gerais, irá se apresentar neste sábado, 30, em uma noite repleta de experiências sonoras na A Selva, reduto cultural no Centro de Vitória. Ele é convidado do projeto A Selva Apresenta, que busca valorizar a música autoral, e irá trazer também um show de abertura do cantor André Prando, nome célebre da cena musical capixaba.

Corrida da Penha 2024

 Com 2.500 inscritos, a 11° edição da Corrida da Penha bateu recorde de inscrições. Esse número representa o dobro de inscrições do ano passado. A Corrida da Penha e a Corridinha da Penha acontecem no dia 31 de março, em Vila Velha. A primeira, que é a tradicional corrida dos adultos, terá largada às 7h30 na Praça dos Ciclistas e chegada na Prainha (7,1 km). A Corrida para crianças terá largada às 9h e chegada na Prainha, com percurso entre 60 e 200 metros. A premiação das duas competições é dividida em três categorias: categoria geral, categoria pessoas com deficiência (PCD), e categoria faixa etária.

NO RIO

Ricardo Lobato, Rony Meisler e Carol Lobato
Ricardo Lobato, Rony Meisler e Carol Lobato: EM Convenção de franqueados Reserva, no Rio de Janeiro. O evento,  no Hotel Fairmont, na Praia de Copabacana, trouxe as novidades das marcas Reserva, Reserva GO!, Reserva Mini e Reversa para o verão 2024 Crédito: Murilo Mello Neto

Camarim do Sorriso Maroto

Neste sábado, dia 30, a Praça do Papa, em Vitória, irá receber o aguardado show para os fãs de pagode, “Sorriso Maroto – As Antigas” e entre os que estão envolvidos com o evento, está a empresária Rachel Pires, CEO criativa da Nuvem Sublimação. “Estamos por conta do envelopamento exclusivo do camarim deles e do background que fica no fundo do palco”, explica Rachel.

CAFÉ DE NEGÓCIOS

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