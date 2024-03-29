Grupo do ES inaugura loja de revestimentos de luxo em Vitória; veja fotos

Carlos e Beto Marianelli receberam designers e arquitetos para a inauguração da loja Black, uma loja conceito única no Espírito Santo, especializada em revestimentos cerâmicos das líderes mundiais no segmento Eliane e Decortiles, nesta quarta-feira (27), em Vitória. Com mais de 1.400 tipos de revestimentos disponíveis a novidade que agora faz parte do Grupo Compose, é um marco para o setor de revestimentos capixaba, pois oferece cerâmicas exclusivas e de luxo, sendo a 22ª loja Black da Eliane e Decortiles no Brasil. Carlos Marianelli, celebrou o momento explicando que as cerâmicas fazem parte do DNA da Compose, que está completando 30 anos de existência. “Sempre estivemos muito atentos, estudando sobre o setor para trazer o que há de melhor para os capixabas em revestimentos. Com a loja Black, teremos um novo conceito que une a oferta de produtos exclusivos, com o atendimento altamente especializado para assistir nas necessidades e nos projetos de nossos clientes”, destaca. Veja as fotos de Cloves Louzada.