Grife de luxo feminina de São Paulo chega a Vitória

Boas práticas no âmbito dos processos de recuperação judicial e falência de empresas são o foco dos estudos do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para o qual o advogado Felipe Finamore Simoni, sócio do escritório Finamore Simoni Advogados Associados, especialista na área, foi convidado a participar. "Por meio do grupo, presidido pelo competente doutor Daniel Carnio Costa, de quem tive a honra de receber o convite, faremos estudos e recomendações ao Ministério Público em geral, de todo o Brasil, para orientar posturas e entendimentos em temas relacionados aos processos de recuperação judicial e falência do país", comenta Finamore.