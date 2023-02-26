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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Grife de luxo feminina de São Paulo chega a Vitória

Publicado em
26 fev 2023 às 02:30
Renata França com look Twenty Four Seven visitando a sede e o ShowRoom da marca em São Paulo nesta semana
Renata França veste look Twenty Four Seven em visita ao showroom da marca em São Paulo nesta semana Crédito: Divulgação
Será inaugurada em março, na badalada Aleixo Netto, em Vitória, a franquia da Twenty Four Seven,  marca de roupas femininas dedicada a imprimir paixão e versatilidade em suas peças atemporais. Quem traz a grife para a Praia do Canto é a  empresária Renata França, executiva das marcas Track&Field e Santa Lolla no ES. “A marca é sofisticada, cool e casual, com um guarda-roupa clássico, mas ao mesmo tempo atual, com peças de caimento impecável, feitas com matéria prima nobre, com muita bossa e comfy style”, define  Renata, que sempre foi fã do novo conceito simple n’ chic e já era frequentadora da loja em São Paulo.

LADIES IN RED

Lara Brotas e Carol Cavalcante
Lara Brotas e Carol Cavalcante: em noite de jantar beneficente em Vitória Crédito: Cacá Lima

Posse

A cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Espírito Santo (Core-ES), eleita para o triênio 2023-2026, será na próxima terça-feira, 28, na sede da instituição, na Praia do Canto, a partir das 10h. Presença confirmada do diretor-presidente do Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere), Archimedes Cavalcanti Júnior.

Encontro internacional

Março começa com a agenda cheia para a médica oncologista Juliana Alvarenga Rocha. Já na próxima sexta-feira (03), ela embarca para o Rio de Janeiro para participar do AZ Innovations, um evento internacional para apresentação das inovações nos tratamentos de tumores gastrointestinais, próstata e mama. Estarão presentes profissionais do Brasil e do exterior. 

QUERIDAS DE RR

Flávia e Bartira Almeida
Flávia e Bartira Almeida: em noite do bem, em Vitória Crédito: Cacá Lima

Forró e piseiro

Viiixe! é o nome do maior festival de Forró e Piseiro do mundo, que chega ao Espírito Santo pela primeira vez, dia 25 de março, no Kleber Andrade. As atrações são João Gomes, Mari Fernandez, Vitor Fernandes, Nattan, Tarcísio do Acordeon, Xand Avião. A produção está a cargo de Frederico Rezende, Itagildo Marques, Léo Caetano e Nelinho Miranda. O festival Viiixe também passa por grandes estádios de São Paulo, Brasília e Goiânia neste primeiro trimestre. 

FEIRA

Andressa Allen e Netto Soares
Andressa Allen e Netto Soares: em evento de rochas, na Serra Crédito: Cloves Louzada

Direito

Boas práticas no âmbito dos processos de recuperação judicial e falência de empresas são o foco dos estudos do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para o qual o advogado Felipe Finamore Simoni, sócio do escritório Finamore Simoni Advogados Associados, especialista na área, foi convidado a participar. "Por meio do grupo, presidido pelo competente doutor Daniel Carnio Costa, de quem tive a honra de receber o convite, faremos estudos e recomendações ao Ministério Público em geral, de todo o Brasil, para orientar posturas e entendimentos em temas relacionados aos processos de recuperação judicial e falência do país", comenta Finamore.

EVENTO

Rodrigo Lima e Rita Garajau
Rodrigo Lima e Rita Garajau: encontro em Carapina, Serra Crédito: Cacá Lima

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