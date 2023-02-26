Grife de luxo feminina de São Paulo chega a Vitória

Será inaugurada em março, na badalada Aleixo Netto, em Vitória, a franquia da Twenty Four Seven, marca de roupas femininas dedicada a imprimir paixão e versatilidade em suas peças atemporais. Quem traz a grife para a Praia do Canto é a empresária Renata França, executiva das marcas Track&Field e Santa Lolla no ES. “A marca é sofisticada, cool e casual, com um guarda-roupa clássico, mas ao mesmo tempo atual, com peças de caimento impecável, feitas com matéria prima nobre, com muita bossa e comfy style”, define Renata, que sempre foi fã do novo conceito simple n’ chic e já era frequentadora da loja em São Paulo.