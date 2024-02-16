Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia anima o carnaval de Guarapari

Publicado em
16 fev 2024 às 03:00
Denise Giestas, Renata Pacheco e Betty Feliz
Denise Giestas, Renata Pacheco e Betty Feliz: no desfile da Grua Crédito: Divulgação

Folia na Aldeia

Mantendo a tradição, os moradores e amigos da Aldeia da Praia caíram na folia. O Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia percorreu as do condomínio o Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia saiu pelo condomínio batucando pelas alamedas e na área de lazer do condomínio. Veja as fotos!

CARNAVAL 2024

Ana Caiado, Rosangela Lessa e Marcia Tourinho
Ana Caiado, Rosangela Lessa e Marcia Tourinho: no Baile Secreto 2024 Crédito: Mônica Zorzanelli

Nosso açaí na Alemanha

Wanderson Lamoia e Cris Loss, do Grupo Lamoia, responsável pelas marcas Paletitas, Luigi, Real Gelatto e Açaí Natuzon, estão em Nuremberg, na Alemanha, participando de mais uma feira internacional. Dessa vez, eles marcam presença na Biofach Vivaness 2024, que reúne expositores do setor de orgânicos de todo o mundo. O foco é o Açaí Natuzon, que o Grupo Lamoia passa a produzir na Itália ainda neste primeiro semestre, com capacidade para atender, em quantidade e qualidade, o exigente mercado europeu. O mix produzido pela unidade italiana terá quatro produtos, a partir de matéria-prima brasileira orgânica, atendendo ao rigoroso controle de qualidade italiano.

Símbolo de beleza

 Depois que a modelo Yasmin Brunet comentou, no BBB24, ser adepta de uma técnica de botox chamada Nerfetiti, a busca pelo procedimento disparou no ramo da beleza. A dermatologista capixaba Priscila Passamani explica que o "efeito Nerfetiti" consiste na aplicação da toxina botulínica na linha da mandíbula e no pescoço, buscando relaxar a musculatura, alongar e definir melhor o contorno. A técnica recebeu este nome numa referência à rainha Nerfetiti, que viveu no Egito Antigo e era considerada símbolo de beleza por seu pescoço alongado e maxilares definidos. "A aplicação da toxina botulínica é simples, rápida, confortável e seu efeito dura, em média, de 5 a 6 meses", afirma Priscila.

BAILE SECRETO

Thais Paste e Rodrigo Sanz
Thais Paste e Rodrigo Sanz: carnavalizando!!!  Crédito: Mônica Zorzanelli

Dia Livre de Impostos: data marcada!

Mais de R$ 3 trilhões! Esse foi o montante arrecadado em 2023 no Brasil com impostos, taxas e contribuições pagas à União, estados e municípios. O valor, segundo o Impostômetro, seria suficiente para comprar 7 bilhões de cestas básicas; ou ainda para pagar mensalmente 50 salários-mínimos por 5 milhões de anos. E é justamente para alertar sobre essa discrepância entre a carga tributária e os investimentos feitos em áreas como saúde, educação e segurança, por exemplo, que a CDL Jovem vai organizar, mais uma vez, o Dia Livre de Impostos (DLI). O evento já tem data marcada: acontece em 6 de junho, quando, segundo cálculos, o brasileiro terá trabalhado seis meses apenas para pagar impostos. “O DLI permite que os consumidores compreendam melhor a composição de preços e os desafios dos empresários diante da carga tributária”, comentou Chris Badke, presidente da CDL Jovem Vitória.

FOLIA 

Fred Salazar
Fred Salazar: na pista do Baile Secreto Crédito: Mônica Zorzanelli

