Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia anima o carnaval de Guarapari

Wanderson Lamoia e Cris Loss, do Grupo Lamoia, responsável pelas marcas Paletitas, Luigi, Real Gelatto e Açaí Natuzon, estão em Nuremberg, na Alemanha, participando de mais uma feira internacional. Dessa vez, eles marcam presença na Biofach Vivaness 2024, que reúne expositores do setor de orgânicos de todo o mundo.
O foco é o Açaí Natuzon, que o Grupo Lamoia passa a produzir na Itália ainda neste primeiro semestre, com capacidade para atender, em quantidade e qualidade, o exigente mercado europeu. O mix produzido pela unidade italiana terá quatro produtos, a partir de matéria-prima brasileira orgânica, atendendo ao rigoroso controle de qualidade italiano.