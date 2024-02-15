Baile Voador celebra 10 anos no Carnaval de Vitória; veja fotos

Renato Avelar, conceituado corretor de imóveis com mais de 30 anos no mercado, convida para um café da manhã no dia 23 de fevereiro para a apresentação de um imóvel único em Vitória, o Atlantic View Residence, na Ilha do Boi. Trata-se de uma casa super exclusiva, 100% automatizada e climatizada, com central de dados: um projeto revolucionário em termos de tecnologia, sustentabilidade e segurança. Possui 56 placas solares, toda blindada, 2 cozinhas, 3 adegas, quadra de futebol, piscina, mirante com vista praticamente 360, galeria de arte, 8 vagas de garagem, terreno de 2,2 mil m2 e 1,2 mil de área construída,