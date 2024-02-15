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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Baile Voador celebra 10 anos no Carnaval de Vitória; veja fotos

Publicado em
15 fev 2024 às 03:00
Bruno Lima
Bruno Lima é o criador do Baile Voador, que celebrou 10 anos em 2024 Crédito: Melina Furlan

Baile Voador 2024

Este Carnaval foi especial para o Festival Baile Voador, que comemorou dez anos fazendo história no Carnaval de Vitória. A festa, criada por Bruno Lima, nasceu como um baile pequeno, cresceu, ganhou dois palcos e neste feriadão levou mais de 20 horas de música para os foliões no Álvares Cabral, na sexta (09) e no sábado (10). A estrutura coberta, aliás, salvou os foliões com o tempo chuvoso. A Orquestra Voadora veio direto do Rio para se apresentar num line-up que também teve Orquestra Ammor, Na Palma, Amaro Lima e Bloco Manimal, Xá da Índia, Jefinho Faraó e o Funk Retrô e mais, muito mais. O público entrou no clima da purpurina e da montação. No domingo (11), enquanto a turma descansava, o Bailinho Voador abriu as portas para os pequenos e seus papais. Confira nas fotos de Melina Furlan quem decolou com o baile.

ANIVERSÁRIO 

#Juliafaz15

José Monteiro Nunes Filho (in memoriam), Roberta Furtado Vellozo Lucas e Luiz Paulo Vellozo Lucas convidam para a festa de aniversário de 15 anos da Julia, no dia 1º de março, no Le Buffet Lounge. Ana Maria Coelho assina o décor.,

Feira Hype

Manoel Goes convida para a 2ª edição da VilaZinha Feira Hype, no sabado (24), das 13h às 20h, na Vilazinha Cultural,  Prainha, Vila Velha. O evento contará com show do cantor Paco Rodrigues, exposição de roupas , pinturas e gravuras e gastronomia. 

Mercado imobiliário

Renato Avelar, conceituado corretor de imóveis com mais de 30 anos no mercado, convida para um café da manhã no dia 23 de fevereiro para a apresentação de um imóvel único em Vitória, o Atlantic View Residence, na Ilha do Boi. Trata-se de uma  casa super exclusiva, 100% automatizada e climatizada, com central de dados: um projeto revolucionário em termos de tecnologia, sustentabilidade e segurança. Possui 56 placas solares, toda blindada, 2 cozinhas, 3 adegas, quadra de futebol, piscina, mirante com vista praticamente 360, galeria de arte, 8 vagas de garagem, terreno de 2,2 mil m2 e 1,2 mil de área construída,

EM FORTALEZA

José Marcio Barros e Zico
O capixaba José Marcio Barros encontrou o ídolo  Zico no restaurante Restaurante DOC,  em Fortaleza, durante o carnaval e não perdeu a chance de fazer o registro Crédito: Divulgação

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