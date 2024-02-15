Baile Voador celebra 10 anos no Carnaval de Vitória; veja fotos

Este Carnaval foi especial para o Festival Baile Voador, que comemorou dez anos fazendo história no Carnaval de Vitória. A festa, criada por Bruno Lima, nasceu como um baile pequeno, cresceu, ganhou dois palcos e neste feriadão levou mais de 20 horas de música para os foliões no Álvares Cabral, na sexta (09) e no sábado (10). A estrutura coberta, aliás, salvou os foliões com o tempo chuvoso. A Orquestra Voadora veio direto do Rio para se apresentar num line-up que também teve Orquestra Ammor, Na Palma, Amaro Lima e Bloco Manimal, Xá da Índia, Jefinho Faraó e o Funk Retrô e mais, muito mais. O público entrou no clima da purpurina e da montação. No domingo (11), enquanto a turma descansava, o Bailinho Voador abriu as portas para os pequenos e seus papais. Confira nas fotos de Melina Furlan quem decolou com o baile.