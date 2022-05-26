Enza Camata e Ricardo Abelha celebram 5 anos de Rafaella em Vitória

Em recente ensaio para O Globo, a apresentadora do programa Saia Justa Sabrina Sato exibiu joias assinadas pela designer capixaba Emar Batalha. A escolha da apresentadora e atriz foi pela delicadeza do anel classic em ouro 18k, turmalina e diamantes. Já no braço, a pulseira especiarias chamou a atenção para a exuberância, a peça carrega ouro rose 18k, turquesa azul, safira negra, esmeralda, turmalina rosa, topázio london e coral vermelho. O brinco escolhido por Sabrina foi o belo florata, em ouro 18k, conchas, madeiras, turmalinas verdes, rubelitas e diamantes brancos.