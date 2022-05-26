Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Enza Camata e Ricardo Abelha celebram 5 anos de Rafaella em Vitória

Publicado em
26 mai 2022 às 02:15
Antonella, Ricardo Abelha, Enrico, Enza Camata e Rafaella Crédito: Camilla Baptistin

Viva Rafa!

Enza Camata e Ricardo Abelha celebraram nesta terça-feira (24), no cerimonial Casa Goiaba, em Bento Ferreira, os 5 aninhos da primogênita Rafaella. O tema da decoração foi Unicórnio. Por lá, os avós Antônio e Sonia Abelha e Rita Camata, os irmãozinhos Enrico e Antonella, além de amigos de escola da Rafa e suas mamães. Confira a galeria de fotos de Camilla Baptistin.

COSMÉTICOS VEGANOS

Famosa por oferecer produtos veganos com alta qualidade a preço justo, a Yes Cosmetics acaba de chegar ao Espírito Santo sob o comando da empresária Ana Kuchmanski. O Shopping Vila Velha foi o escolhido para receber a primeira franquia da marca no Estado, que já conta com 150 lojas espalhadas pelo país. Com um amplo portfólio de maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, a marca planeja se tornar uma empresa 100% vegana até o final deste ano.

BATIZADO

Marcelo Buteri, Pedro, Carol Veiga, Marli Carmelini e Gustavo Buteri
O padrinho Marcelo Buteri, Pedro, Carol Veiga, a madrinha Marli Carmelini e Gustavo Buteri: batismo na Igreja do Carmo em Vitória Crédito: Yuri Braian

ANIVERSÁRIO

Barbara Bremenkamp comemorou seu aniversário em casa, num condomínio fechado na Serra
Barbara Bremenkamp comemorou aniversário, em casa, com a família, na Serra Crédito: Cloves Louzada

15 anos in Rio

Mário José Nevares Cadengue e Letícia Abaurre recebem neste sábado (28), no Jockey Club Brasileiro, no Rio, para os 15 anos da filha Maitê. De Vitória, estarão lá os avós Marcos e Hélvia Abaurre, tios e primos, além dos casais Antônio e Sonia Abelha, Gracinha e Moyses Nader, Orlandina e José Augusto Almeida, Miriam e George Fafá.

Pré-estreia

Os filmes “Os Primeiros Soldados”, de Rodrigo de Oliveira e “Serial Kelly”, de René Guerra, serão exibidos na pré-estreia da programação do 28º FCV – Reencontro, que acontece entre os dias 21 e 25 de junho, no Centro Cultural Sesc Glória. “Os Primeiros Soldados”, de Rodrigo de Oliveira, é uma produção capixaba da Pique Bandeira Filmes. E o longa-metragem “Serial Kelly”, de René Guerra, cujo trabalho atravessa a história do Festival de Cinema de Vitória é uma produção da Bananeira Filmes. O filme que estreia cidade de Vitória, é protagonizado por Gaby Amarantos, e acompanha a agenda de shows de uma cantora de forró eletrônico em inferninhos pelo sertão, e o rastro de mortes que ela vai deixando pelo caminho.

Arquiteto do ES em São Paulo

O arquiteto Geraldo Lino, presidente do IAB-ES,  participa, em São Paulo, da 171ª Reunião do Conselho Superior do IAB – COSU IAB. Sua presença também está confirmada na Cerimônia e na Conferência de Abertura da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura, com a arquiteta e urbanista Joice Berth, nesta sexta-feira (27).

Luxo

Em recente ensaio para O Globo, a apresentadora do programa Saia Justa Sabrina Sato exibiu joias assinadas pela designer capixaba Emar Batalha. A escolha da apresentadora e atriz foi pela delicadeza do anel classic em ouro 18k, turmalina e diamantes. Já no braço, a pulseira especiarias chamou a atenção para a exuberância, a peça carrega ouro rose 18k, turquesa azul, safira negra, esmeralda, turmalina rosa, topázio london e coral vermelho. O brinco escolhido por Sabrina foi o belo florata, em ouro 18k, conchas, madeiras, turmalinas verdes, rubelitas e diamantes brancos.

Reinauguração

Neide Corrêa convida para a reinauguração do showroom da 7ball Sinuca e Bilhar,  nesta quinta-feira (26), na Desembargador Santos Neves, em Vitória. O projeto de reforma foi assinado pelos designers Carmo Della Mota e Ivan Lopes.

Bate-papo fashion

Brenda Riva recebe personal stylists para um bate-papo descontraído com Iago Agliardi, formado em moda e estilista de calçados femininos, com mais de 12 anos de carreira no mercado de luxo. A recepção será na segunda-feira (30), às 12h30, na Vith Shoes, na Praia do Canto. O almoço será no  Aleixo, e promete reunir representantes da moda do Brasil e do Estado.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento celebridades Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança