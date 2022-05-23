Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Ary e Valtair Torezani celebram os 2 anos de Luiza em Vitória

Publicado em
23 mai 2022 às 02:15
Aniversário de 2 anos de Luiza Torezani
Lucas, Valtair, a aniversariante Luiza e Ary Torezani: festejando em família! Crédito: Cloves Louzada

Viva Luiza!

O circo chegou na cidade! Ary e Valtair Torezani celebraram o aniversário de 2 aninhos da filha Luiza, neste sábado (21), no Le Buffet Master, com direito a picadeiro, palhaços e malabaristas. A decoração espetacular ficou a cargo de Camila Sarmento e a animação da Lúdica. O bolo foi assinado por Michellix e o cerimonial foi de Cintia Kuster. Confira a galeria de fotos de Cloves Louzada.

QUERIDAS DE RR

Aniversário de 2 anos de Luiza Torezani
Eliane Bianchi e Jacqueline Pretti: celebrando os  2 anos de Luiza Torezani Crédito: Cloves Louzada

NOVA LOJA FÍSICA

Nesta terça-feira (24/05), a marca de lingerie e pijamas capixaba, Banana Pink Lingerie Club, abre as portas do seu primeiro endereço físico em Vitória, na Aleixo Netto, Praia do Canto. A anfitriã é Hannah Freire, criadora da Banana Pink, que realizará o  primeiro talk, com mediação da curadora Flávia Dalla Bernardina, com o tema "De dentro e de perto: nossas relações com a intimidade".

QUERIDOS DE RR

Aniversário de 2 anos de Luiza Torezani
Manon Vasconcellos, Manoel Rodrigues e Manoel: na festa de 2 anos de Luiz Torezani Crédito: Cloves Louzada

ECONOMIA E COMÉRCIO EM GUARAPARI

Rodrigo Vervloet, presidente do SindBares e Abrasel no ES, participa da 20ª Edição da Roda de Conversa promovida pela Associação de Amigos do Patrimônio de Guarapari. O evento é gratuito e acontecerá nesta quarta-feira (25), às 19h, no tradicional Hotel Atlântico, no Centro de Guarapari. O debate será sobre “Novas oportunidades: pós-pandemia nos setores de comércio, bares e restaurantes”.

FESTA

Aniversário de 2 anos de Luiza Torezani
Marcelo Netto e Letícia Rody: no aniversário de 2 anos de Luiza Torezani Crédito: Cloves Louzada

Bodas de Estanho

Antônio e Kamilla Benjamim convidam para a comemoração de 10 anos de casamento, no dia 22 de outubro, na Pousada KA 347, em Itaúnas. 

Chá com Elas

O jornalista Gabriel Gomes promove o seu tradicional Chá com Elas, na próxima quarta-feira (25), no Hotel Go Inn Serra. O encontro vai reunir 60 empresárias do município da Serra, para uma tarde regada a bate papo, delícias e muito networking.

Capixabas no Rio

Os cirurgiões plásticos Eduardo Passamai e José Armando Faria estão no Rio de Janeiro, onde participam de uma imersão sobre Lipo Laser. A participação dos médicos capixabas foi a convite da One Step

Arraiá com Beatles

A ArraYeah, a festa junina do Bloco do Sargento Pimenta, o maior bloco de Carnaval de Beatles do planeta, chega a Vitória pela segunda vez no dia 18 de junho. A assinatura fica por conta do Baile Voador - tradicional festa carnavalesca que vira “Bailão Voador” para essa edição junina, que acontece na Privilège. Ao contrário do que ocorre no Carnaval, o já conhecido repertório dos garotos de Liverpool é puxado pelo Bloco do Sargento Pimenta para os ritmos típicos do clima de São João. A trupe dá uma nova roupagem ao repertório dos Beatles: canções como “Eleanor Rigby”, “Can't Buy Me Love”, “Come Together” e “Twist and Shout” ganham ritmo de xote, baião, maracatu, afoxé, ciranda, samba e marchinha. O line-up do Bailão Voador fica completo com Xá da Índia, Mafuá convidando André Prando e Bárbara Grecco, e DJ Fabrício Bravim. 
Aniversário de 2 anos de Luiza Torezani
Débora Veronez, Patrick Ribeiro e Benjamin: na festa de 2 anos de Luiza Torezani Crédito: Cloves Louzada

Festa de Aniversário
