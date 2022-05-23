Ary e Valtair Torezani celebram os 2 anos de Luiza em Vitória

A ArraYeah, a festa junina do Bloco do Sargento Pimenta, o maior bloco de Carnaval de Beatles do planeta, chega a Vitória pela segunda vez no dia 18 de junho. A assinatura fica por conta do Baile Voador - tradicional festa carnavalesca que vira “Bailão Voador” para essa edição junina, que acontece na Privilège. Ao contrário do que ocorre no Carnaval, o já conhecido repertório dos garotos de Liverpool é puxado pelo Bloco do Sargento Pimenta para os ritmos típicos do clima de São João. A trupe dá uma nova roupagem ao repertório dos Beatles: canções como “Eleanor Rigby”, “Can't Buy Me Love”, “Come Together” e “Twist and Shout” ganham ritmo de xote, baião, maracatu, afoxé, ciranda, samba e marchinha. O line-up do Bailão Voador fica completo com Xá da Índia, Mafuá convidando André Prando e Bárbara Grecco, e DJ Fabrício Bravim.