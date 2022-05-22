Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Daniele Fernandes comemora 50 anos com festa em Vitória

22 mai 2022 às 02:15
Aniversário de 50 anos de Dani Fernandes Crédito: Cacá Lima

Parabéns pra você!

Daniele Fernandes cinquentou! E para celebrar a data, a empresária reuniu a família e amigos na área de lazer do seu prédio, na Praia do Canto. Confira a galeria de fotos de Cacá Lima

QUERIDAS DE RR

Sandra Matias e Renata Rosa: em noite de moda na Praia do Canto Crédito: Monica Zorzanelli

Partiu, EUA!

Dorion Sores está nos preparativos para embarcar para os Estados Unidos onde acontece Couture, maior feira de design e alta joalheria do mundo. Na ocasião, Dorion vai expor um acervo de 40 peças inéditas. Destaque para uma coleção superexclusiva de turmalina paraíba e diamantes, composta por anéis, brincos, colares e um bracelete que demorou quase 50 dias para ser concluído, feito em ouro branco 18k com paraíba brasileira e diamantes. A peça, inclusive, foi destaque principal na campanha de Dia das Mães desenvolvida pelo artista.

Ambientes integrados

A junção de dois ambientes nos projetos arquitetônicos é sempre uma ótima opção para quem quer ganhar espaço. De acordo com a diretora da CASACOR ES 2022, Rita Rocio Tristão, essa foi a estratégia usada por dois profissionais da mostra, para projetar seus ambientes. O designer de interiores Sérgio Palmeira vai integrar o Living de 82m² e a Varanda Mar de 23m², constituindo um espaço com área privativa de 105m². Já a profissional Larissa Villaschi vai unir ao Drink Bar de 75m² a Sala Gourmet de 30m², ganhando também 105m² de área privativa total para a criação de um novo (e amplo) ambiente.Exemplo de resposta!

PEDRA AZUL

Marcelo Netto, Letícia Rody, Roberta Guariento, Denise Gazzinelli, Ricardo Vieira e Lili Vieira: na apresentação de nova residência no Condomínio Villagio Verdi, em Pedra Azul.  Crédito: Divulgação

Aula de Direito

Na  quinta-feira (19) o advogado Flávio Cheim, do escritório Cheim Jorge & Abelha Rodrigues (CJAR), participou de uma aula aberta da pós-graduação em Advocacia Cível da OAB e a Escola Nacional de Advocacia (ESA). A aula teve como tema principal as novas configurações da apelação e do agravo de instrumento e suas diferentes aplicações. A live foi realizada em conjunto com o Dr. Gilberto Bruschi, doutor em direito processual civil, e teve uma audiência de quase 1500 pessoas nas plataformas do YouTube e Instagram.

COQUETEL

Celso Duarte e Juliana Braz: na apresentação da nova Vitoriawagen Vitória Crédito: Márcio Guimarães/AllLive

