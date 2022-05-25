Duda Buaiz, Ju Vervloet e Renata Aprea celebram aniversário em Vitória

Amigas desde a infância, Eduarda Buaiz, Juliana Vervloet e Renata Aprea resolveram comemorar os aniversários juntas no sábado (21), com festa na Ilha do Frade. Repetiram a fórmula de uma festa que aconteceu há 20 anos, com decoração kitsch, com direito a carrinho de pipoca e bolo de meninas superpoderosas. A noite foi animada pelo show da banda Pic Nic e DJ Larissa Tantan nas picapes. Confira a galeria de fotos de Camilla Baptistin.

Imagine trabalhar 149 dias por ano somente para pagar impostos. Pois essa é a realidade dos brasileiros. Do dia 1º de janeiro a 3 de maio deste ano, a população pagou mais de R$ 1 trilhão em impostos. Na América Latina, o Brasil é o país que mais paga tributos, enquanto no ranking mundial ocupa a 14ª posição. Para levantar a bandeira da necessidade de uma reforma tributária e alertar a população sobre o que ela realmente paga ao adquirir um produto, a CDL Jovem Vitória vai realizar o 16º DLI, o Dia Livre de Impostos, no próximo dia 2. “Contaremos com a parceria de lojistas do Shopping Vitória, que darão descontos referentes às taxas de impostos cobradas sobre produtos e serviços. Também estaremos nas ruas, em locais com grande movimentação de pessoas, para ações de conscientização”, destacou a presidente da CDL Jovem Vitória, Samira Soares.