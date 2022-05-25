Duda Buaiz, Ju Vervloet e Renata Aprea celebram aniversário em Vitória

Imagine trabalhar 149 dias por ano somente para pagar impostos. Pois essa é a realidade dos brasileiros. Do dia 1º de janeiro a 3 de maio deste ano, a população pagou mais de R$ 1 trilhão em impostos. Na América Latina, o Brasil é o país que mais paga tributos, enquanto no ranking mundial ocupa a 14ª posição. Para levantar a bandeira da necessidade de uma reforma tributária e alertar a população sobre o que ela realmente paga ao adquirir um produto, a CDL Jovem Vitória vai realizar o 16º DLI, o Dia Livre de Impostos, no próximo dia 2. “Contaremos com a parceria de lojistas do Shopping Vitória, que darão descontos referentes às taxas de impostos cobradas sobre produtos e serviços. Também estaremos nas ruas, em locais com grande movimentação de pessoas, para ações de conscientização”, destacou a presidente da CDL Jovem Vitória, Samira Soares.
As belezas capixabas e a tradição do Iate Clube do Espírito Santo serviram de inspiração para a criação de sete modelos exclusivos de camisas. Com design moderno e cores apaixonantes, elas são cheias de referências marítimas e foram criadas a partir de uma parceria do Iate Clube com a marca Loja Praia. “É uma forma de estampar nosso amor pelo Iate Clube e, também, pelo Espírito Santo”, explica o comodoro Carlos Moschen. As camisas estão à venda na administração do Clube.