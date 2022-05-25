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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Duda Buaiz, Ju Vervloet e Renata Aprea celebram aniversário em Vitória

Publicado em
25 mai 2022 às 02:15
Aniversário de Aniversário de Eduarda Buaiz, Juliana Vervloet do Amaral e Renata Aprea
 Juliana Vervloet do Amaral, Eduarda Buaiz  e Renata Aprea: triplo b-day na Ilha do Frade Crédito: Camilla Baptistin

Triplo b-day

Amigas desde a infância, Eduarda Buaiz,  Juliana Vervloet e Renata Aprea resolveram comemorar os aniversários juntas no sábado (21), com festa na Ilha do Frade. Repetiram a fórmula de uma festa que aconteceu há 20 anos, com decoração kitsch, com direito a carrinho de pipoca e bolo de meninas superpoderosas. A noite foi animada pelo  show da banda Pic Nic e DJ Larissa Tantan nas picapes. Confira a galeria de fotos de Camilla Baptistin.

IMPOSTOS

Imagine trabalhar 149 dias por ano somente para pagar impostos. Pois essa é a realidade dos brasileiros. Do dia 1º de janeiro a 3 de maio deste ano, a população pagou mais de R$ 1 trilhão em impostos. Na América Latina, o Brasil é o país que mais paga tributos, enquanto no ranking mundial ocupa a 14ª posição. Para levantar a bandeira da necessidade de uma reforma tributária e alertar a população sobre o que ela realmente paga ao adquirir um produto, a CDL Jovem Vitória vai realizar o 16º DLI, o Dia Livre de Impostos, no próximo dia 2. “Contaremos com a parceria de lojistas do Shopping Vitória, que darão descontos referentes às taxas de impostos cobradas sobre produtos e serviços. Também estaremos nas ruas, em locais com grande movimentação de pessoas, para ações de conscientização”, destacou a presidente da CDL Jovem Vitória, Samira Soares.

ANIVERSÁRIO

Ingrid Schwartz e Natalia Nascif
Ingrid Schwartz e a aniversariante Natalia Nascif: almoço only for girls, em Vitória Crédito: Camilla Baptistin

MADE IN OCEAN

As belezas capixabas e a tradição do Iate Clube do Espírito Santo serviram de inspiração para a criação de sete modelos exclusivos de camisas. Com design moderno e cores apaixonantes, elas são cheias de referências marítimas e foram criadas a partir de uma parceria do Iate Clube com a marca Loja Praia. “É uma forma de estampar nosso amor pelo Iate Clube e, também, pelo Espírito Santo”, explica o comodoro Carlos Moschen. As camisas estão à venda na administração do Clube.

Capixaba em São Paulo

André Muroni, do Ninho da Roxinha, está em São Paulo esta semana para uma imersão com os maiores nomes do setor de restaurantes do Brasil. Ele está acompanhado da esposa, Marília Lemos, que também atua no ramo.

Joia clássica

Os brincos Iva, primeiras joias idealizadas e confeccionada pela designer Ivana Izoton e queridinho entre as clientes, é um dos destaques da nova coleção da joalheira. Conhecida pelas criações contemporâneas e atemporais e pelas referências artísticas, Ivana reinventou o clássico: originalmente feitos em pérolas, agora ganha nova versão em gemas naturais coloridas, como o quartzo rosa, por exemplo.

Encontro décor

Nony Cardoso recebe arquitetos e decoradores nesta quarta-feira (25) para apresentação do novo showroom da Líder. O coquetel será assinado por Tereza Aragão

Encontro fashion

Dora Daher convida tarde de apresentação da Mila Albano Semijoias e da Casa Gitano Antepastos. nesta quarta-feira (25), a partir das 15h, na Praia do Canto. 

E-commerce

Lorena Depizzol, diretora comercial da Gráfica Ingral, convida para a eCommerce.ES - Maior evento de comércio eletrônico do Espírito Santo. A feira acontecerá no dia 3 de junho, no Centro de Convenções de Vitória.

TEATRO

Fernanda Valadares e Bento
Fernanda Valadares e Bento: conferindo o primeiro espetáculo do Diversão em Cena ArcelorMittal Vitória, "Jubarte, uma aventura oceânica" Crédito: Léo Gurgel

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