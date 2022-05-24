Rita Rocio Tristão comemora aniversário em sunset em Vila Velha

O consultor em Gestão de Supermercados Christian Nogarotto é o convidado da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) para ministrar o workshop on-line “Estoque em Supermercados: Gestão eficiente de processos comerciais e operacionais”, que será realizado nos dias 25 e 26 de maio, das 14h às 17h. A capacitação irá reunir compradores, gestores de estoque, gerentes de loja e proprietários dos estabelecimentos.
Entre os temas abordados no encontro estão sortimento e mix de produtos, planograma de loja, Programa de Prevenção de Perdas (PPP), precificação, tecnologias e inovações em gestão e controle de estoque e treinamento de profissionais.