Rita Rocio Tristão comemora aniversário em sunset em Vila Velha

Médica oftalmologista da clínica Phoco, Karla Campana participa nesta semana do XIX Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa. O evento será realizado no Centro de Convenções de Salvador, na Bahia, e reúne médicos e estudantes para falar sobre novos métodos de tratamento da doença e inovações que estão surgindo no mundo da oftalmologia. Como médica cirurgiã de catarata, a dra. Karla não poderia ficar de fora e garantiu presença no congresso. Ela embarca na próxima quinta-feira (26) para Salvador e promete trazer novidades para os pacientes que tem em Vitória, ES.