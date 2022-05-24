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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Rita Rocio Tristão comemora aniversário em sunset em Vila Velha

Publicado em
24 mai 2022 às 02:15
Rita Rocio Tristão
Rita Rocio Tristão comemorou aniversário em sunset party no 38º Batalhão de Infantaria neste sábado (21) Crédito: Léo Gurgel

Viva Rita!

A arquiteta Rita Rocio Tristão comemorou seu aniversário, no sábado (21), em sunset party no 38° Batalhão de Infantaria, na Prainha, em Vila Velha. A decoração foi assinada pleo arquiteto Rodrigo Martinelli e móveis de Cintia Dutra, da Unimport. O  bufê ficou a cargo do Centro de Convenções de Vila Velha e a pista ferveu ao som do DJ Rico Garcia. Confira a galeria de Léo Gurgel.
"Se me oferecessem a oportunidade de entrar numa máquina e voltar aos 20, agradeceria e recusaria"

QUERIDAS DE RR

Marcia e Wagner Chieppe
Marcia e Wagner Chieppe: na festa de aniversário de Rita Rocio Tristão Crédito: Léo Gurgel

Capixaba em Salvador

Médica oftalmologista da clínica Phoco, Karla Campana participa nesta semana do XIX Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa. O evento será realizado no Centro de Convenções de Salvador, na Bahia, e reúne médicos e estudantes para falar sobre novos métodos de tratamento da doença e inovações que estão surgindo no mundo da oftalmologia. Como médica cirurgiã de catarata, a dra. Karla não poderia ficar de fora e garantiu presença no congresso. Ela embarca na próxima quinta-feira (26) para Salvador e promete trazer novidades para os pacientes que tem em Vitória, ES.

Posse

Após a posse como desembargador do TJES, o Dr. Raphael Câmara recebeu a família e amigos para comemorar no Lareira Up, na quinta-feira (19). 

Conversa boa e risoto

Gabi Iamonde recebe arquitetos e designers nesta sexta-feira (27) para happy hour seguido de jantar, na sua Todeschini. O chef da noite será Romulo Pegoretti, que vai preparar um risoto de camarão com limão siciliano. Presenças confirmadas de Geórgia Mendonça, Claudia Melo, Leticia Serafim, Juliana Goulart,  Laís Areas, Carol Daros e Emilia Lopes 

Para supermercadistas

O consultor em Gestão de Supermercados Christian Nogarotto é o convidado da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) para ministrar o workshop on-line “Estoque em Supermercados: Gestão eficiente de processos comerciais e operacionais”, que será realizado nos dias 25 e 26 de maio, das 14h às 17h. A capacitação irá reunir compradores, gestores de estoque, gerentes de loja e proprietários dos estabelecimentos. Entre os temas abordados no encontro estão sortimento e mix de produtos, planograma de loja, Programa de Prevenção de Perdas (PPP), precificação, tecnologias e inovações em gestão e controle de estoque e treinamento de profissionais.

Empreendedorismo feminino

Joana Barbosa recebe o seleto grupo da Rede Mulheres de Negócios e sua CEO, Elayne Borel, para uma conversa sobre empreendedorismo feminino. Vai ser no dia 25, no Espaço Taj, novo endereço das marcas de luxo. O menu será assinado por Karla Brandão.

Em Orlando (EUA)

A empresária Cecília Schneider está ema Orlando, nos Estados Unidos. Na programação: visita a Disney e as melhores lojas de cosméticos da cidade em busca de novidades para sua loja online Cissa Beauty.

SHOW

Os produtores Toninho e Marina Boechat, Thiaguinho e Julia Boechat.
Os produtores Toninho e Marina Boechat, Thiaguinho e Julia Boechat: o cantor, que fez show no último final de semana, em Vitória, ganhou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, da artista capixaba Vivian Chiabay Crédito: Marcella Neitzel

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