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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Encontro beneficente terá presença de ídolo do Flamengo e Real Madrid

Publicado em
26 nov 2023 às 03:00
Sávio Bortolini,
Sávio Bortolini Crédito: Divulgação
Um evento especial e beneficente para os apaixonados por futebol, em especial pelo Clube de Regatas Flamengo, já tem data marcada e acontecerá no dia 16 de dezembro, às 20h, no Centro de Convenções de Vitória. Realizado pela FAP Eventos Esportivos, nele será lançada a edição especial do livro sobre o jogador capixaba Sávio Bortolini, intitulado "Dribles certeiros de uma carreira de sucesso". A presença do ídolo, que também jogou no time espanhol Real Madrid, pelo qual conquistou três títulos da Liga dos Campeões, está confirmada e promete ser um momento único, repleto de emoções e solidariedade em prol da causa autista, marcada pela parceria com a Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo (Amaes). O passaporte, com direito a autógrafo e foto com o atleta, custa R$ 150 e pode ser obtido no site https://lebillet.com.br/event/1407/gol-azul-edicao-especial-2023-16-dezembro-Vitoria-ES. Toda a renda será revertida em prol da Amaes.

LITERATURA

Leo Gandelman vem aí

O Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles recebe no dia 14 de dezembro, às 21h, o saxofonista Leo Gandelman, no palco do Teatro da Ufes. O artista, que está na estrada há mais de 35 anos, se une à banda mais internacional do Espírito Santo para tocar os clássicos dos Beatles e encantar o público com notas suaves de saxofone.

Festival

O festival Pop You, sucesso no ano passado, retorna a Vitória para uma versão "al mare" com a Pop You de Verão, no dia 02 de dezembro. O evento promete levar o melhor da música pop nacional para o clima pé na areia do Oasis Beach Club, na Praia de Camburi. Estão confirmadas as bandas Caraivana, Big Up, Sambasoul e Lane, além do rapper Vitão.

QUERIDOS DE RR

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VISITA

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Iêda Pontes visitando o ateliê de joias da designer capixaba Janaina Médice na Praia do Canto Crédito: Divulgação

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