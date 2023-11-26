Encontro beneficente terá presença de ídolo do Flamengo e Real Madrid

Um evento especial e beneficente para os apaixonados por futebol, em especial pelo Clube de Regatas Flamengo, já tem data marcada e acontecerá no dia 16 de dezembro, às 20h, no Centro de Convenções de Vitória. Realizado pela FAP Eventos Esportivos, nele será lançada a edição especial do livro sobre o jogador capixaba Sávio Bortolini, intitulado "Dribles certeiros de uma carreira de sucesso". A presença do ídolo, que também jogou no time espanhol Real Madrid, pelo qual conquistou três títulos da Liga dos Campeões, está confirmada e promete ser um momento único, repleto de emoções e solidariedade em prol da causa autista, marcada pela parceria com a Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo (Amaes). O passaporte, com direito a autógrafo e foto com o atleta, custa R$ 150 e pode ser obtido no site https://lebillet.com.br/event/1407/gol-azul-edicao-especial-2023-16-dezembro-Vitoria-ES. Toda a renda será revertida em prol da Amaes.