Empresa do ES apresenta o café capixaba em feira famosa de Dubai

Do ES para o mundo. Os irmãos e empresários Tarsil, Patrique e Jader Vitório, que comandam a TPJ Café Especial, apresentaram o café capixaba, produzido em Dores do Rio Preto, no Caparaó capixaba, na Gulfood!, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo, realizada em Dubai, na semana passada. Empresários de vários países visitaram o estande da nossa TPJ e degustaram os cafés especiais da empresa que compra, vende e exporta um dos produtos mais consumidos do planeta, o café. A empresa entrou no ramo de exportação em 2010. Em 2015 se destacou entre os 10 maiores exportadores de café do Brasil.