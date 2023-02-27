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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Empresa do ES apresenta o café capixaba em feira famosa de Dubai

Publicado em
27 fev 2023 às 02:30
Equipe da TPJ Especial na Gulfood 2023, em Dubai
Equipe da TPJ Café Especial na Gulfood em Dubai Crédito: Divulgação
Do ES para o mundo. Os irmãos e empresários Tarsil, Patrique e Jader Vitório, que comandam a TPJ Café Especial, apresentaram o café capixaba, produzido em Dores do Rio Preto, no Caparaó capixaba, na Gulfood!, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo, realizada em Dubai, na semana passada. Empresários de vários países visitaram o estande da nossa TPJ e degustaram os cafés especiais da empresa que compra, vende e exporta um dos produtos mais consumidos do planeta, o café. A empresa entrou no ramo de exportação em  2010. Em 2015  se destacou entre os 10 maiores exportadores de café do Brasil. 

ANIVERSÁRIO

Andressa De Prá e Zezé Monteiro
Andressa De Prá e Zezé Monteiro celebraram seus aniversários na Curva da Jurema neste sábado (25)  Crédito: Mônica Zorzanelli

CURVA DA JUREMA

Juliane Rossi, Carol Machado, Mariana Perin, Tatiana Patez e Cristina Pimentel
Juliane Rossi, Carol Machado, Mariana Perin, Tatiana Patez e Cristina Pimentel: capixabas que moram em Montreal (Canadá) matando saudades da Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Na Sapucaí 1

Emar Batalha, Erika Marba e Paulo Henrique Miranda, Lucia Caus, Chris Moraes, Letícia Abaurre e Beth Dalcolmo são alguns capixabas que conferiram o desfile das campeãs do Carnaval do Rio, neste sábado (25), na Marquês de Sapucaí.   

Na Sapucaí 2

A médica capixaba Margareth Dalcolmo e a nossa secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel,  acompanharam a ministra da Saúde Nísia Trindade na abertura oficial do Movimento Nacional de Vacinação, com a presença do Zé Gotinha, no sambódromo carioca. 

EM BUENOS AIRES

O senador capixaba Fabiano Contaratto e o cantor André Prando
O senador capixaba Fabiano Contaratto e o músico André Prando: encontro de capixabas no Museu de Arte Latino-Americana (Malba) com a obra Abaporu. da artista brasileira Tarsila do Amaral Crédito: Divulgação

Beauty

Dan Souza é o novo integrante da equipe do salão de Francisco Guasti. Natural de Teixeira de Freitas, na Bahia, ele atua como designer de sobrancelhas e maquiador.

Exposição

Lélio Cimini realiza no dia 09 de março, às 19h, o coquetel de abertura da Exposição do Grande Leilão de Março, no Empório das Artes, no Praia Shopping, em Vitória. O público pode conferir a exposição, que é gratuita, até o dia 13 de março. São 200 peças entre esculturas, mobiliário, pratarias, porcelanas e pinturas de artistas consagrados datadas do século XIX até a década de 1970.

FOLIA

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