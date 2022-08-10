Documentário sobre rock nacional tem participação de banda do ES

O rock brasileiro acabou? Deixou de ser moda? Ou o sobrevive? Essas e outras questões fazem parte do documentário "Onde o Rock Está?", que estreia neste sábado (13), na Claro TV. O documentário conta com depoimentos de personalidades sobre o desaparecimento do rock no mainstream nacional, como Sérgio Britto, do Titãs, Jack Endino, produtor do Nirvana, e Durval Lelys, do Asa de Águia. "Cada um dá a sua versão", adianta o roteirista Ronaldo Cohin, também vocalista da banda capixaba Rajar. O documentário aproveita para contar um pouco dos 15 anos de carreira da banda do ES, que assina a trilha do programa. Confira o teaser do documentário abaixo.