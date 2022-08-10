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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Documentário sobre rock nacional tem participação de banda do ES

Publicado em
10 ago 2022 às 15:45
Sérgio Britto, integrante e fundador da banda Titãs
Sérgio Britto, integrante e fundador da banda Titãs, dá o seu depoimento em "Onde o Rock Está?" Crédito: Divulgação
O rock brasileiro acabou? Deixou de ser moda? Ou o sobrevive? Essas e outras questões fazem parte do documentário "Onde o Rock Está?", que estreia neste sábado (13), na Claro TV. O documentário conta com depoimentos de personalidades sobre o  desaparecimento do rock no mainstream nacional, como Sérgio Britto, do Titãs, Jack Endino, produtor do Nirvana, e Durval Lelys, do Asa de Águia. "Cada um dá a sua versão", adianta o roteirista Ronaldo Cohin, também vocalista da banda capixaba Rajar. O documentário aproveita para contar um pouco dos  15 anos de carreira da banda do ES, que assina a trilha do programa.  Confira o teaser do documentário abaixo. 
Documentário
Documentário "Onde o Rock está?" Crédito: Divulgação
Banda Rajar e Durval Lelys gravam clipe em homenagem ao Mês do Autismo
Banda Rajar Crédito: Divulgação

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