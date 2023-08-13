Dia dos Pais 2023: confira nosso ensaio especial para comemorar a data

Pedro Trindade é atleta, corre maratonas e ainda acompanha a jornada dos três filhos: os gêmeos Ben e Martin e o caçula Tito. Entre um negócio e outro, Valdecir Torezani não abre mão de brincar com os filhos Miguel e Mirela, o Júnior (o filho mais velho) já cresceu. Getúlio Azevedo divide a gestão da empresa com a filha Ana Luiza. Esses e outros queridos de RR fazem parte do ensaio especial do Dia dos Pais 2023. Confira os cliques de Mônica Zorzanelli e outros de arquivos pessoais e aproveite o domingo com o seu paizão.