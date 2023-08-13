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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Dia dos Pais 2023: confira nosso ensaio especial para comemorar a data

Publicado em
13 ago 2023 às 03:00
Pedro Trindade e os filhos Ben, Martin e Tito
Pedro Trindade e os filhos Ben, Martin e Tito Crédito: Monica Zorzanelli
Pedro Trindade é atleta, corre maratonas e ainda acompanha a jornada dos três filhos: os gêmeos Ben e Martin e o caçula Tito. Entre um negócio e outro, Valdecir Torezani não abre mão de brincar com os filhos Miguel e Mirela, o Júnior (o filho mais velho) já cresceu. Getúlio Azevedo divide a gestão da empresa com a filha Ana Luiza. Esses e outros queridos de RR fazem parte do ensaio especial do Dia dos Pais 2023. Confira os cliques de Mônica Zorzanelli e outros de arquivos pessoais e aproveite o domingo com o seu paizão. 
Valdecir Torezani e os filhos Miguel e Mirela
Valdecir Torezani e os filhos Miguel e Mirela Crédito: Mônica Zorzanelli
Ana Luiza Azevedo e Getúlio Azevedo
Ana Luiza Azevedo e Getúlio Azevedo Crédito: Mônica Zorzanelli
Vinicius Allazio e os filhos Gael e Arthur
Vinicius Allazio e os filhos Gael e Arthur Crédito: Monica Zorzanelli
Cesar Saade Neto e Cesinha Saade
Cesar Saade Neto e Cesinha Saade Crédito: Mônica Zorzanelli
Allan e Vivian Chiabay
Allan  Chiabay e Vivian Chiabay Crédito: Divulgação

Dia dos Pais 2023

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