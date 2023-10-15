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Dermatologista do ES está na lista das 10 melhores do país

Publicado em
15 out 2023 às 11:13
Karina Mazzini
Karina Mazzini está na lista das mais 10 maiores referências em cuidados com a pele e medicina estética pela revista e portal Glamurama Crédito: Divulgação/Karina Mazzini
A dermatologista capixaba Karina Mazzini figura na lista das mais 10 maiores referências em cuidados com a pele e medicina estética pela revista e portal Glamurama, um dos mais badalados da área de saúde e beleza do país. O top 10 conta com nomes famosos como Katleen Conceição, uma das principais referências em cuidados de pele negra, e Maria Bussade,  especialista membro da American Academy of Dermatology. 
Única capixaba da lista, publicada nesta sexta-feira (13), a Dra. Karina é graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e membro ativo da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. "Sua carreira de mais de 30 anos é marcada pela busca incessante por conhecimento e inovação. Comprometida com o desenvolvimento profissional contínuo, participa regularmente dos eventos mais renomados da área, incluindo conferências nacionais e internacionais, simpósios e cursos, diz o Glamurama.
Em entrevista ao site, Karina disse que para ser um bom dermatologista precisa além das habilidades técnicas. “Envolve estar em constante evolução, mantendo-se atualizado com as últimas pesquisas e tecnologias para proporcionar tratamentos eficazes. Além disso, um bom dermatologista é alguém que busca o bem-estar e a autoestima dos pacientes, superando suas expectativas com inovação e eficácia”, diz.
Em papo com RR, a Dra. Karina disse que está feliz com o reconhecimento e que pretende seguir estudando para oferecer o melhor para os pacientes capixabas. 

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