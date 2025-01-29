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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Confraria das Onças celebra o verão 2025 com spa day em Vitória

Publicado em
29 jan 2025 às 00:00
Rachel Martins, Mariana Perini, Marina Monteiro, Andréia Lopes, Renata Rasseli, Nazaré Neves, Ana Claudia Cardozo, Beth Dalcolmo, Roberta Rasseli, Edilene Chieppe e Eulália Chieppe
Rachel Martins, Mariana Perini, Marina Monteiro, Andréia Lopes, Renata Rasseli, Nazaré Neves, Ana Claudia Cardozo, Beth Dalcolmo, Roberta Rasseli, Edilene Chieppe e Eulália Chieppe: fim de semana de alegria e spa  Crédito: @confrariadasoncas

Onça Day 2025

Momento aguardado do ano, o Onça Day 2025  marcou o início do calendário de comemorações de 15 anos da Confraria das Onças, no sábado (25), na Ilha do Frade. aterceira edição do Onça Day contou com massoterapia de Kamila Neves, aula de fit dance com o professor Luciano Coutinho, menu by chef Arlete Nunes, banho de piscina, sauna,   sorteio de brindes e degustação de vinhos. O próximo evento da agenda das confrades é o CarnaOnças, a ressaca de Carnaval da confraria, marcada para 15 de março. Veja as fotos

ANIVERSÁRIO 

Desenvolvimento pessoal

O Centro de Convenções de Vitória vai ferver no dia 8 de fevereiro com o evento “As Três Bases”, idealizado por Marcelo Braga e Rogério Salume. A programação promete reunir grandes nomes nacionais, como Tay Dantas, Fábio Coelho, Heloisa Capelas e Marcus Marques, com palestras que misturam inovação, liderança e inteligência emocional. A edição deste ano traz uma super novidade: uma feira com mais de 35 expositores e uma praça de alimentação recheada de opções. Com apoio do Sebrae-ES, Aderes e Governo do Estado, o evento é perfeito para quem busca inspiração e desenvolvimento pessoal e profissional.

Verão na praia

Está programada para o próximo dia 13 de fevereiro, a edição 2025 da "Sunset de Verão", promovida pelo jornalista Gabriel Gomes, na charmosa Casa 77, no Morro do Moreno. Para animar a festa, o axé retrô de Marcus Rauta e banda, que preparou um repertório cheio de pérolas do axé retrô. Juliana Pimentel, Flavia Murad, Luciene Bertolani e Alex Lemos já confirmaram presença!

Verão nas montanhas

O chef Juarez Campos comanda o evento Verão das Montanhas , no próximo dia 1º de fevereiro, na pousada Vale dos Pássaros, em Santa Teresa. 

Aprovados

Com a divulgação dos resultados das instituições de ensino superior, muitos capixabas estão destacando-se em processos seletivos do Espírito Santo e de outros estados. Alunos do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Caio Cesar Sousa Martins já foi aprovado em Medicina na Unicamp e na UFBA, enquanto Helena Hegner de Almeida, além de aprovada em Medicina na Ufes, ficou com o segundo lugar em Nutrição na USP. A equipe da escola comemora ainda aprovações diversas de alunos na Ufes, Inteli, Insper, Mackenzie, Link School, Ibmec, Faap, PUC-RJ, FGV-SP, FDV, Emescam, UVV, Faesa, Multivix, entre outras, e ainda aguarda informações sobre as faculdades do exterior.

FÉRIAS

Lucas Rezende, com a esposa, Giulian Ola Rezende, e o filho do casal, Bernardo, curtindo um momento das férias de inverno em Londres
Lucas Rezende, com a esposa, Giulian Ola Rezende, e o filho do casal, Bernardo, curtindo um momento das férias de inverno em Londres Crédito: Divulgação

MODA

Lu Magnago, Regina Pires, Claudia Larica e Monica Calmon
Lu Magnago, Regina Pires, Claudia Larica e Monica Calmon:  em tarde fashion na Praia do Canto Crédito: Divulgação

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