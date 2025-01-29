Confraria das Onças celebra o verão 2025 com spa day em Vitória

Com a divulgação dos resultados das instituições de ensino superior, muitos capixabas estão destacando-se em processos seletivos do Espírito Santo e de outros estados. Alunos do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Caio Cesar Sousa Martins já foi aprovado em Medicina na Unicamp e na UFBA, enquanto Helena Hegner de Almeida, além de aprovada em Medicina na Ufes, ficou com o segundo lugar em Nutrição na USP. A equipe da escola comemora ainda aprovações diversas de alunos na Ufes, Inteli, Insper, Mackenzie, Link School, Ibmec, Faap, PUC-RJ, FGV-SP, FDV, Emescam, UVV, Faesa, Multivix, entre outras, e ainda aguarda informações sobre as faculdades do exterior.