Centro Educacional Leonardo da Vinci oferece cinco idiomas aos alunos

Centro Educacional Leonardo Da Vinci Crédito: Divulgação

*Se dominar a língua inglesa atualmente já é uma exigência para ocupar os melhores cargos do mercado de trabalho globalizado, saber comunicar-se também em outros idiomas em uso em diversos países do mundo é um diferencial capaz de ampliar oportunidades e diferenciar-se acadêmica e profissionalmente.*

*Ciente disso e comprometido com uma formação de excelência de base humanística e perspectiva cultural, o Centro Educacional Leonardo da Vinci oferece em seu currículo o ensino de um total de cinco línguas: o inglês, o espanhol e uma terceira língua, que pode ser o alemão, o francês ou o italiano, a depender da escolha do aluno.*

Centro Educacional Leonardo Da Vinci Crédito: Divulgação

*Na instituição, durante a trajetória estudantil, o Ensino Bilíngue começa já nas primeiras séries, na Educação Infantil, momento em que os pequenos estudantes são alfabetizados na língua materna, o português, e iniciam o estudo da língua mais falada em todo o mundo, o inglês.*

*Já a partir da Ensino Fundamental I, as aulas de inglês continuam e os alunos da modalidade Integral ainda têm a oportunidade de cursar o programa internacional Elementary School, desenvolvido totalmente em inglês.*

*A partir do início do Ensino Fundamental II, quando os alunos já estão bem familiarizados com a língua inglesa, outro idioma é introduzido no currículo, o espanhol, e os alunos do Integral ainda escolhem uma terceira língua para estudo, podendo ser alemão, francês ou italiano.*

*Nesse momento, os estudantes interessados em dar continuidade à formação internacional podem cursar primeiramente o Middle School e, a partir do 9º ano e durante o Ensino Médio, segmento em que as aulas de inglês continuam sendo oferecidas, o High School, todos oferecidos em parceria com a americana University of Missouri. Dessa forma, o aluno obtém a certificação acadêmica dupla, brasileira e americana.*

*De acordo com a coordenadora de Programa Internacionais do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Lorena Rassele Croce, com essa formação ampla, os alunos não somente falam, escrevem e entendem os idiomas, mas conhecem e interagem com culturas, costumes, valores e realidades de outros países. “Isso incrementa a visão de mundo deles, tornando-os também seres humanos mais tolerantes com o diferente”, comenta Lorena.*

*A também coordenadora de Terceira Língua e de Espanhol da escola, Fabiana Ferrari, concorda e alerta que quem já conhece uma língua estrangeira aprende com mais facilidade as demais, visto que o cérebro já domina o processo desse tipo de estudo. “O conhecimento de outras línguas confere maior probabilidade de crescimento profissional e oportuniza estudos no exterior em mais países, incluindo os da Europa, que possuem algumas das melhoras universidades do mundo”, orienta Fabiana.*