Centro Educacional Leonardo Da Vinci: educação de portas para o mundo

Viagem à Nasa: uma ampliação do currículo do Centro Educacional Leonardo da Vinci Crédito: Divulgação

Com mais de 30 anos de história na área de educação do Espírito Santo, o Centro Educacional Leonardo da Vinci desafia os seus alunos a irem além dos currículos escolares, além do português e da matemática. A escola oferece projetos com perspectivas acadêmicas, esportivas, culturais e sociais, que abrem janelas para o mundo.

Vale destacar algumas iniciativas da escola como o Centro Musical, a Escola de Esportes, os cursos preparatórios para a prova SAT e para olimpíadas nacionais de Matemática, Física, Química e Astronomia. Outro destaque é o o núcleo University Connection, que fornece orientações a alunos e famílias sobre processos seletivos de universidades do exterior.

Com foco na ampliação curricular, a escola realização o Fórum Da Vinci e incentiva a participação dos alunos nos Fóruns Faap em São Paulo e Harvard Model United Nations nos Estados Unidos, todos simulando reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU).

Vale destacar ainda as visitas a centros de excelência nacionais e internacionais como o Kennedy Space Center (Nasa); e a realização dos projetos como o Campanha Solidária, que arrecada itens diversos para instituições sociais; o Parceria Solidária, por meio do qual alunos da escola dão aulas para estudantes de uma escola pública; e os clubes de Ciências e Xadrez, que incentivam o voluntariado, a pesquisa e a busca por mais conhecimento.

De acordo com o diretor da escola, Mário Broetto, a amplitude de conhecimentos trabalhados em todos os segmentos da escola, constroem uma trajetória de múltiplas oportunidades. “Buscamos formar cidadãos protagonistas, integrais, éticos, solidários, participativos e comprometidos com a atuação ativa em qualquer função ou parte do mundo onde resolva atuar pessoal e profissionalmente”, explica.

Entre tantas atividades que forma o cidadão para o mundo, destacam-se:

Aulas de piano do Centro Musical Leonardo da Vinci Crédito: Divulgação

Centro Musical - Espaço de formação e prática, escuta e apreciação musical, oferecendo cursos de diversos instrumentos, ministrados em aulas individuais ou coletivas. São ofertadas aulas de piano, teclado, violino, ﬂauta doce e transversal, violão, guitarra, bateria, contrabaixo, saxofone, trompete, em aulas individuais ou coletivas, ministradas por músicos/professores atuantes na cena cultural local.

Aula de voleibol no Centro Educacional Leonardo da Vinci Crédito: Divulgação

Escola de Esportes - O Leonardo da Vinci apresenta uma estrutura própria, que propicia aos alunos a oportunidade de praticar atividades esportivas com maior intensidade e diversiﬁcação, em tempos complementares, sob monitoramento dos proﬁssionais de nossa equipe pedagógica. São contempladas as modalidades de futebol society, futsal, handebol, natação, voleibol, ginástica rítmica, para diferentes públicos/segmentos.

Cursos preparatórios para a prova SAT - Com o objetivo de preparar o aluno que pretende participar de processos seletivos no exterior e prestar o SAT, oferecemos o curso SAT Prep, com professor de High School para as aulas de Inglês e professor de Matemática do Da Vinci ﬂuente em Inglês para as aulas dessa matéria. Nas aulas, os alunos têm uma combinação de revisão de conteúdo com dicas e simulados para treiná-los para esse exame que, assim como outros exames padronizados (ENEM, TOEFL, Cambridge), detém características especíﬁcas, demandando, além de conhecimento do conteúdo, uma familiarização com os procedimentos dessa prova.

Fórum Da Vinci de Discussão Estudantil faz parte das atividades do Centro Educacional Leonardo da Vinci Crédito: Divulgação

Fóruns Acadêmicos - Atualmente, o Leonardo da Vinci está envolvido em três eventos ﬁxos dessa natureza: o Fórum FAAP, Harvard Model UN e o Fórum Da Vinci de Discussão Estudantil, cada um com suas particularidades e exigências, mas tendo em comum o envolvimento dos jovens com a geopolítica, conﬂitos/interesses internacionais e questões humanitárias, o que exige deles um número de horas extraordinárias de trabalho para aprofundamento e formação, além de abnegação em relação aos convívios familiar e social.

Viagem à Nasa do Centro Educacional Leonardo da Vinci Crédito: Divulgação

Viagem à Nasa - O Da Vinci participa, desde 2016, da “International Journey of Science & Technology”, realizada todos os anos nos Estados Unidos, cujo objetivo é estimular jovens talentos a uma imersão nos ramos da Tecnologia, Engenharia, Ciência e Matemática. Tal parceria é renovada anualmente com o Kennedy Space Center International Academy (KSCIA).

A Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia (IJST) é um programa altamente seletivo, que premia academicamente escolas de alto padrão, além de estudantes de ótimo desempenho, com potencial para um conjunto de carreiras que os norte-americanos denominam STEM (Science, Technology, Engineering and Maths). O Da Vinci é a única Escola do Estado que participa desse evento. Estudantes de outros países, tais como o Japão e a China, também são selecionados.

Campanha Solidária e Parceria Solidária - O objetivo é criar consciência, senso de responsabilidade social e autonomia no aluno, tendo como respaldo esses projetos sociais. Nas Campanhas Solidárias, alunos exercem desenvoltura comunicativa e praticam autonomia ao fazer os pedidos de doações para os diversos grupos-sala, organizar os materiais recolhidos e promover as destinações adequadas. Na Parceria Solidária, os alunos do Ensino Médio do Da Vinci tornam-se tutores dos alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública das imediações.

Quer saber mais? Agende agora mesmo uma visita aqui