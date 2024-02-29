CDL Vitória celebra 60 anos com festa no ES; veja fotos

Imagine, em uma única noite, poder voltar a Vitória da década de 60, passar por um túnel imersivo que reconta, com imagens e sons, o desenvolvimento da nossa capital e do comércio de 1964 a 2024, e chegar a um ambiente futurista, cheio de boas expectativas para os próximos anos! Assim foi a festa de 60 anos da CDL Vitória, na última sexta-feira, 23, no Ilha Buffet. O evento reuniu 350 pessoas, entre diretores e membros da entidade, autoridades, parceiros e amigos. Além dos empresários da CDL Jovem Vitória, que também completa, este ano, 20 anos atuando em prol do empreendedorismo sustentável no Estado e está, pela segunda gestão consecutiva, sendo liderada por mulheres. Com ambientes lindos, comidas deliciosas e muita animação, foi possível se divertir e aprender um pouco sobre a história do Espírito Santo, tão atrelada ao desenvolvimento do setor lojista.