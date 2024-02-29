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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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CDL Vitória celebra 60 anos com festa no ES; veja fotos

Publicado em
29 fev 2024 às 03:00
O vice-presidente da Fecomércio e ex-presidente da CDL Vitória, Cláudio Sipolatti; o superintendente da Fecomércio e da CDL Vitória, Wagner Júnior Corrêa; e o ex-presidente da CDL Vitória e da CDL Jovem, Adriano Ohnesorge.
O vice-presidente da Fecomércio e ex-presidente da CDL Vitória, Cláudio Sipolatti; o superintendente da Fecomércio e da CDL Vitória, Wagner Júnior Corrêa; e o ex-presidente da CDL Vitória e da CDL Jovem, Adriano Ohnesorge Crédito: Mosaico Imagem

Parabéns, CDL Vix!

Imagine, em uma única noite, poder voltar a Vitória da década de 60, passar por um túnel imersivo que reconta, com imagens e sons, o desenvolvimento da nossa capital e do comércio de 1964 a 2024, e chegar a um ambiente futurista, cheio de boas expectativas para os próximos anos! Assim foi a festa de 60 anos da CDL Vitória, na última sexta-feira, 23, no Ilha Buffet. O evento reuniu 350 pessoas, entre diretores e membros da entidade, autoridades, parceiros e amigos. Além dos empresários da CDL Jovem Vitória, que também completa, este ano, 20 anos atuando em prol do empreendedorismo sustentável no Estado e está, pela segunda gestão consecutiva, sendo liderada por mulheres. Com ambientes lindos, comidas deliciosas e muita animação, foi possível se divertir e aprender um pouco sobre a história do Espírito Santo, tão atrelada ao desenvolvimento do setor lojista.

PREMIAÇÃO

Em Sampa

A arquiteta Karol Simonasse, da Grand Construtora, é presença confirmada na Expo Revestir, a maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, marcada para 19 a 22 de março, em São Paulo. Além de conferir tendências e inovações, ela pretende escolher os revestimentos do primeiro empreendimento de alto luxo do Estado, o Taj Home Resort.

Na Coreia do Sul

Nossa cantora Tabatha Fher apresenta seu talento em sua temporada em Jeju, Coreia do Sul. 

EM LINHARES

Larissa Puppin com a modelista fundadora Carmelita Cominote Monequi e as filhas e sócias Poliana e Luana Monequi na Reinauguração do Atelier Carmelita em Linhares
Larissa Puppin com a modelista fundadora Carmelita Cominote Monequi e as filhas e sócias Poliana e Luana Monequi: na reinauguração do Atelier Carmelita, em Linhares Crédito: Fábio Borba

Terça da Mulher

No mês de março, as mulheres serão especialmente homenageadas na Disk Pizza Paulista. Todas às terças-feiras, nas mesas ocupadas só com mulheres, todo o grupo terá desconto de 50% nos drinks e tipos de entradas que a casa oferece. É o “Terça Só Para Mulheres” (TPM), evento criado para confraternizar e ressaltar a importância do dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

Festa da Mulher

Fernanda Prates recebe nesta quinta-feira (29) as homenageadas da sua 12ª edição da Festa das Mulheres para ensaio fotográfico by Elani Passos no Spazio Penha Arraz. O evento terá mesa de antepastos de Karla Brandão, open bar Ota Drinks, espumantes BWine e brigadeiros Miss Gatty. Dj Larissa Tantan comanda as picapes. A festa acontece no dia 21 de março, no Ferrari Eventos.

Semana da Mulher

O grupo de mulheres “Maria vai com as outras”, que acolhe mulheres em situação de violência, se reúne no próximo dia 02, na Regional de Aracruz, para um encontro de fortalecimento do projeto. Para aperfeiçoar o “Maria vai com as outras”, será usada a metodologia cedida pelo Instituto Elos (SP), que trabalha junto a iniciativas de projetos coletivos. O encontro faz parte da semana de celebração do Dia da Mulher (08 de março). Também como evento em alusão à data, a coordenadora do projeto, delegada Gracimeri Gaviorno, ministrará palestra “Jornada da Mulher Plena”, na Emef Jorge Amado, na Serra.

COMEMORAÇÃO

Bazar do bem

No próximo sábado (02), quem estiver passando por Jardim da Penha, em Vitória, vale dar uma conferida no Bazar da Kombi Fraterna, que acontece das 9 às 17 horas no Cerimonial Conjunto dos Estados, na Rua Francisco Eugênio Mussielo. Serão vendidas mais de mil peças de roupas com preços até R$ 30 reais, incluindo algumas de marca, doadas pelos parceiros do projeto. E o mais importante é que o evento tem o propósito de ajudar nas ações da Kombi Fraterna, um trabalho realizado há 10 anos, que reúne mais de 200 voluntários e distribui quase 300 lanches, roupas e kits de higiene para pessoas em situação de rua em Vitória, além de ração para seus pets.

QUERIDAS DE RR

Priscila Hack Pinto e Roberta Drummond
Priscila Hack Pinto e Roberta Drumond: festejando Andréia Lopes, na Praia do Canto Crédito: Arthur Louzada

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