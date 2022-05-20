Casa Hitz é a nova opção de entretenimento de Vitória

A Casa Hitz
abriu as portas nesta semana em Vitória e já virou hit. Localizada no coração do Triângulo das Bermudas, point bastante conhecido pelos bares mais tradicionais da região, o espaço conta com três espaços múltiplos: Gastrobar, Club e Rooftop.
A inauguração do Gastrobar rolou nesta terça-feira (17/05) para convidados, entre eles, empresários e influenciadores da capital. O cardápio, assinado pelo chef Enrico Toniato, conta com diversos petiscos criativos, dignos de boteco raiz, entre eles, torresmo de rolo, pastelzinho da casa e fumeiro no melaço.
A carta de drinques, assinada pelo bartender Rodrigo Farias, conhecido como “Perdigão” , e o chefe de bar Adão Thomes, também conta com opções para todos os gostos. Destaque para os clássicos, como o Negroni, que leva um gelo com a assinatura da casa, o Heisenberg, inspirado em Breaking Bad, e o exclusivo Maregê, com uma deliciosa espuma de gengibre.
E nesta sexta-feira (20), a partir das 22h, acontece a abertura do Club, que vai oferecer programação musical com todos os ritmos. A estreia do palco fica por conta da dupla Farra Dois, Breno e Lucas e da DJ Giselle Dário. No sábado (21), quem faz a festa por lá é o Felipe Ribeiro e também Zé Felipe e Romário. Anexo ao Club, o Rootfop é um espaço voltado para um bate-papo ao ar livre.
Conteúdo oferecido por CASA HITZ