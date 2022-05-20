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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Casa Hitz é a nova opção de entretenimento de Vitória

Publicado em
20 mai 2022 às 11:21
alexsander carvalho, elisa goltara, elias goltara, anderson araújo, renato bianchini
Alexsander Carvalho, Elisa Goltara, Elias Goltara, Anderson Araújo e Renato Bianchini: os sócios da Casa Hitz Crédito: Divulgação
A Casa Hitz abriu as portas nesta semana em Vitória e já virou hit. Localizada no coração do Triângulo das Bermudas, point bastante conhecido pelos bares mais tradicionais da região, o espaço conta com três espaços múltiplos: Gastrobar, Club e Rooftop.
A inauguração do Gastrobar rolou nesta terça-feira (17/05) para convidados, entre eles, empresários e influenciadores da capital. O cardápio, assinado pelo chef Enrico Toniato, conta com diversos petiscos criativos, dignos de boteco raiz, entre eles, torresmo de rolo, pastelzinho da casa e fumeiro no melaço.
A carta de drinques,  assinada pelo bartender Rodrigo Farias, conhecido como “Perdigão” , e o chefe de bar Adão Thomes, também  conta com opções  para todos os gostos.  Destaque para os clássicos, como o Negroni, que leva um gelo com a assinatura da casa,   o Heisenberg, inspirado em Breaking Bad, e o exclusivo Maregê, com uma deliciosa espuma de gengibre.
E nesta sexta-feira (20), a partir das 22h, acontece a abertura do Club, que vai oferecer programação musical com todos os ritmos. A estreia do palco fica por conta da dupla Farra Dois, Breno e Lucas e da DJ Giselle Dário. No sábado (21), quem faz a festa por lá é o Felipe Ribeiro e também Zé Felipe e Romário. Anexo ao Club, o Rootfop é um espaço voltado para um bate-papo ao ar livre. 
Maria Eduarda Vargas, Isabela Favoretti, Amanda Piol, Elisa Goltara, Nilcéa Nunes, Polyanna D’angeli e Luizy Vallin
Maria Eduarda Vargas, Isabela Favoretti, Amanda Piol, Elisa Goltara, Nilcéa Nunes, Polyanna D’angeli e Luizy Vallin: na inauguração da Casa Hitz Crédito: Divulgação
Andy Bonella, Leticia Soeiro, Matheus Simao, Dudu Altoé e Lara Luchi
Andy Bonella, Leticia Soeiro, Matheus Simao, Dudu Altoé e Lara Luchi: influenciadores do ES prestigiaram a inauguração da Casa Hitz, na última terça-feira (17) Crédito: Divulgação

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Casa Hitz

CASA HITZ

  • CASA HITZ
  • Endereço: Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória, ES.
  • Horário de funcionamento:  Gastrobar: de terça a domingo, 17h às 1h. Club: sexta e sábado, 22h às 5h. Club: sexta e sábado, 22h às 5h.
  • Ingressos: a entrada para o Gastrobar é gratuita. Para o Club, a entrada é  R$30, sujeito à alteração.
  • Instagram: @casahitz
Conteúdo oferecido por CASA HITZ

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