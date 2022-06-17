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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Casa em condomínio de luxo de Pedra Azul valoriza o clima de montanha

Publicado em
17 jun 2022 às 10:00
CONTEÚDO DE MARCA - Casa em Pedra Azul de Ricardo e Lili Vieira e dos arquitetos Roberta Guariento e Marco Aurélio Cunha
Casa em Pedra Azul de Ricardo e Lili Vieira e dos arquitetos Roberta Guariento e Marco Aurélio Cunha Crédito: Divulgação
Com vista privilegiada para a Pedra do Lagarto, em Pedra Azul, uma residência, com 520 metros quadrados, acaba de ser lançada no condomínio Villagio Verdi. O empreendimento é o primeiro da R&M, dos empresários Ricardo e Lili Vieira e dos arquitetos Roberta Guariento e Marco Aurélio Cunha. A dupla Roberta e Marco também assina o projeto arquitetônico da residência.
O projeto resulta em uma bela e elegante residência que resgata, de forma ultra contemporânea, os valores simbólicos das casas na montanha. Volumes bem proporcionados e escalonados se integram à natureza do lugar por meio de cores e texturas orgânicas e naturalistas.
A implantação priorizou a integração total dos ambientes de lazer mantendo ainda uma satisfatória privacidade das áreas íntimas. Elegância, modernidade e sofisticação estão presentes no projeto que conta com 4 suítes com closets, cozinha integrada ao estar, espaço gourmet, local de serviço com dormitório, banho e despensa, 4 vagas cobertas na garagem; além de um deck estrutural integrando sauna e piscina aquecida, debruçados sobre a mais exuberante paisagem capixaba.

Nova residência no condomínio Villagio Verdi em Pedra Azul

LANÇAMENTO

A casa, que está à venda, foi apresentada a amigos dos proprietários e consultores de imóveis em evento recente em Pedra Azul. Confira as fotos.
o Netto, Letícia Rody, Roberta Guariento, Denise Gazzinelli, Ricardo Vieira e Lili Vieira
Marcelo Netto, Letícia Rody, Roberta Guariento, Denise Gazzinelli, Ricardo Vieira e Lili Vieira Crédito: Divulgação
Ricardo Vieira, Mariana Thomazini e Ivan Bridi
Ricardo Vieira, Mariana Thomazini e Ivan Bridil Crédito: Divulgação
Casa de Ricardo Vieira em Pedra Azul
Augusto, Lili e Ricardo Vieira Crédito: Divulgação
Casa de Ricardo Vieira em Pedra Azul
Imagem noturna da casa de Ricardo e Lili Vieira, Roberta Guariento e Marco Aurélio Cunha Crédito: Divulgação
Casa de Ricardo Vieira em Pedra Azul
Roberta Guariento, Denise Gazzinelli,  Ricardo e Lili Vieira Crédito: Divulgação
Casa de Ricardo Vieira em Pedra Azul
Marcelo Netto, Letícia Rody, Lili e Ricardo Vieira  Crédito: Divulgação
Casa de Ricardo Vieira em Pedra Azul
Banheiro da  casa de Ricardo e Lili Vieira, Roberta Guariento e Marco Aurélio Cunha Crédito: Divulgação
Casa de Ricardo Vieira em Pedra Azul
Piscina da  casa de Ricardo e Lili Vieira, Roberta Guariento e Marco Aurélio Cunha Crédito: Divulgação
Conteúdo oferecido por R&M Empreendimentos

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