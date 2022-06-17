Casa em condomínio de luxo de Pedra Azul valoriza o clima de montanha

Casa em Pedra Azul de Ricardo e Lili Vieira e dos arquitetos Roberta Guariento e Marco Aurélio Cunha Crédito: Divulgação

Com vista privilegiada para a Pedra do Lagarto, em Pedra Azul, uma residência, com 520 metros quadrados, acaba de ser lançada no condomínio Villagio Verdi. O empreendimento é o primeiro da R&M, dos empresários Ricardo e Lili Vieira e dos arquitetos Roberta Guariento e Marco Aurélio Cunha. A dupla Roberta e Marco também assina o projeto arquitetônico da residência.

O projeto resulta em uma bela e elegante residência que resgata, de forma ultra contemporânea, os valores simbólicos das casas na montanha. Volumes bem proporcionados e escalonados se integram à natureza do lugar por meio de cores e texturas orgânicas e naturalistas.

A implantação priorizou a integração total dos ambientes de lazer mantendo ainda uma satisfatória privacidade das áreas íntimas. Elegância, modernidade e sofisticação estão presentes no projeto que conta com 4 suítes com closets, cozinha integrada ao estar, espaço gourmet, local de serviço com dormitório, banho e despensa, 4 vagas cobertas na garagem; além de um deck estrutural integrando sauna e piscina aquecida, debruçados sobre a mais exuberante paisagem capixaba.

Nova residência no condomínio Villagio Verdi em Pedra Azul

LANÇAMENTO

A casa, que está à venda, foi apresentada a amigos dos proprietários e consultores de imóveis em evento recente em Pedra Azul. Confira as fotos.

Marcelo Netto, Letícia Rody, Roberta Guariento, Denise Gazzinelli, Ricardo Vieira e Lili Vieira Crédito: Divulgação

Ricardo Vieira, Mariana Thomazini e Ivan Bridil Crédito: Divulgação

Augusto, Lili e Ricardo Vieira Crédito: Divulgação

Imagem noturna da casa de Ricardo e Lili Vieira, Roberta Guariento e Marco Aurélio Cunha Crédito: Divulgação

Roberta Guariento, Denise Gazzinelli, Ricardo e Lili Vieira Crédito: Divulgação

Marcelo Netto, Letícia Rody, Lili e Ricardo Vieira Crédito: Divulgação

Banheiro da casa de Ricardo e Lili Vieira, Roberta Guariento e Marco Aurélio Cunha Crédito: Divulgação

Piscina da casa de Ricardo e Lili Vieira, Roberta Guariento e Marco Aurélio Cunha Crédito: Divulgação