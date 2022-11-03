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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Almada Casa: o melhor de cama, mesa e banho em Vitória

Publicado em
03 nov 2022 às 02:30
Almada Casa
Almada Casa Crédito: Divulgação
Quer deixar sua casa arrumada e confortável para sua família e hóspedes? A Almada Casa, que possui uma linha completa de cama, mesa, banho e decoração, é uma ótima opção para realizar seu sonho. 
Fundada em 2019, a Almada oferece as marcas mais sofisticadas para deixar sua casa ainda mais bonita e funcional, como Trussardi, Buddemeyer, Buddemeyer Luxus e Karsten.
Na Almada, o cliente encontra tudo para o enxoval com selo de conforto e qualidade. O portfólio da loja conta com tolhas de banho, toalhas de mesa, lençóis, edredons, colchas e demais itens para a cama, mesa e banho. A Almada oferece itens de diferentes tamanhos, cores e estampas, que vão desde o clássico ao moderno.
Almada Casa
Almada Casa Crédito: Divulgação
Outro destaque da empresa é o  atendimento personalizado, com assessoria completa para deixar a sua casa impecável, com dicas de manutenção e combinação da roupa de cama e arrumação da casa. 
A Almada também disponibiliza lista de casamento em seu site com opções para presentear noivos e noivas. 
Almada Casa
Almada Casa Crédito: Divulgação

PLANOS PARA 2023

Segundo a direção da Almada,  a pandemia deixou os clientes mais exigentes para arrumar a casa. 
O movimento deve crescer ainda mais na Black Friday em novembro e com as festas de final de ano. Em 2023, a  empresa pretende abrir mais 1 ou 2 lojas em Vitória, nos bairros de Jardim Camburi e Praia do Canto. 

Almada Casa

  • ALMADA CASA
  • Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 699, Edifício Century Towers, Loja 2, torre b - Santa Lúcia, Vitória - ES
  • Telefone: (27) 99798-1556
  • Instagram:  @almada.casa
  • Site: https://comprealmada.com.br/
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