Almada Casa: o melhor de cama, mesa e banho em Vitória

Almada Casa Crédito: Divulgação

Quer deixar sua casa arrumada e confortável para sua família e hóspedes? A Almada Casa, que possui uma linha completa de cama, mesa, banho e decoração, é uma ótima opção para realizar seu sonho.

Fundada em 2019, a Almada oferece as marcas mais sofisticadas para deixar sua casa ainda mais bonita e funcional, como Trussardi, Buddemeyer, Buddemeyer Luxus e Karsten.

Na Almada, o cliente encontra tudo para o enxoval com selo de conforto e qualidade. O portfólio da loja conta com tolhas de banho, toalhas de mesa, lençóis, edredons, colchas e demais itens para a cama, mesa e banho. A Almada oferece itens de diferentes tamanhos, cores e estampas, que vão desde o clássico ao moderno.

Almada Casa Crédito: Divulgação

Outro destaque da empresa é o atendimento personalizado, com assessoria completa para deixar a sua casa impecável, com dicas de manutenção e combinação da roupa de cama e arrumação da casa.



A Almada também disponibiliza lista de casamento em seu site com opções para presentear noivos e noivas.

Almada Casa Crédito: Divulgação

PLANOS PARA 2023

Segundo a direção da Almada, a pandemia deixou os clientes mais exigentes para arrumar a casa.

O movimento deve crescer ainda mais na Black Friday em novembro e com as festas de final de ano. Em 2023, a empresa pretende abrir mais 1 ou 2 lojas em Vitória, nos bairros de Jardim Camburi e Praia do Canto.

Almada Casa

ALMADA CASA

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 699, Edifício Century Towers, Loja 2, torre b - Santa Lúcia, Vitória - ES

Avenida Nossa Senhora da Penha, 699, Edifício Century Towers, Loja 2, torre b - Santa Lúcia, Vitória - ES Telefone: (27) 99798-1556

(27) 99798-1556 Instagram: @almada.casa

@almada.casa Site: https://comprealmada.com.br/