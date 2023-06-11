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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Cantora do ES lança música sobre autoestima da pessoa autista

Publicado em
11 jun 2023 às 03:00
Cantora Ilus
Cantora Ilus foi diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) Crédito: Herone Filho
A cantora, compositora, atriz e escritora Ilus escolheu a data de 18 de junho, quando se comemora o Dia do Orgulho Autista, para iniciar a divulgação do seu novo álbum, “Natureza Líquida”.
Gravado no Estúdio de Música da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o álbum reúne nove composições da cantora, com o acompanhamento da violonista Cris Bravin. A primeira música a ser disponibilizada nas plataformas digitais chama-se “Quebra-cabeças”, e versa sobre a construção da autoestima da pessoa autista.
Em seguida, Ilus irá disponibilizar as faixas “Verdades Mortais” (29 de junho) e “Canto Vadio” (14 de julho), com o álbum completo indo para as redes em 28 de julho, juntamente com o single “Ogiva”.
Artista multilinguagem, Ilus destaca-se no canto lírico e popular, em óperas, na poesia e nos palcos. Diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), ela propõe em sua obra um olhar sobre a realidade desse segmento da sociedade, sempre sob o prisma do respeito às diferenças.
Camaleônica, transita por diversos gêneros musicais, incluindo o blues, a música eletrônica e o funk feminista. Seu novo álbum, que flerta com a MPB e o rock dos anos 80, integra o Projeto “TransIlustríssima”, selecionado pelo Edital de Produção, Difusão e Distribuição Musical da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES).

PEDRA AZUL

Clara Pais e Carminha Ribeiro
A anfitriã Clara Pais e Carminha Ribeiro: encontro de arquitetos e decoradores no Natureza Eco Lodge  com a proposta de conexão com a natureza. O evento foi idealizado por Ivana Ruy Crédito: Divulgação

Dia dos Namorados 1

Marluci Eiras e Danielle Coutinho prepararam um Dia dos Namorados especial para as influencers Iêda Pontes, Tais Vaz, Gabi Varejão, Thanandra Torres e seus amores, Diego Lobato, Dawson Nogueira, Vitor Varejão e Thiago Lacourt. Os casais serão recebidos para um jantar romântico no Soeta, dos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón. Os clientes da Form vão concorrer a uma joia exclusiva de Ane Zorzanelli, o colar Corações, em ouro amarelo 18K, que será sorteado no dia 13, às 16 horas. Todos que adquirirem peças na loja até dia 12 vão participar do sorteio.

Dia dos Namorados 2

Vanessa Cabral vai celebrar os casais em sua clínica de estética, com ações voltadas tanto para eles quanto para elas. A ideia é promover o bem-estar para homens e mulheres se possível, juntinhos.

PEDRA AZUL 2

Manu Delboni, Verônica Nolasco, Maria Tereza do Amaral Nader, Luiza Salles e Augusto Pacheco
Manu Delboni, Verônica Nolasco, Maria Tereza do Amaral Nader, Luiza Salles e Augusto Pacheco: no evento "Desplugue-se" para arquitetos e decoradores Crédito: Divulgação

SANTA TERESA

Legenda: Douglas e Cristiane Vaz aproveitando o friozinho de Santa Teresa, no Festival de Jazz e Bossa
Legenda: Douglas e Cristiane Vaz: na plateia do festival s Crédito: Divulgação

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