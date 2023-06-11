Cantora do ES lança música sobre autoestima da pessoa autista

Marluci Eiras e Danielle Coutinho prepararam um Dia dos Namorados especial para as influencers Iêda Pontes, Tais Vaz, Gabi Varejão, Thanandra Torres e seus amores, Diego Lobato, Dawson Nogueira, Vitor Varejão e Thiago Lacourt. Os casais serão recebidos para um jantar romântico no Soeta, dos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón. Os clientes da Form vão concorrer a uma joia exclusiva de Ane Zorzanelli, o colar Corações, em ouro amarelo 18K, que será sorteado no dia 13, às 16 horas. Todos que adquirirem peças na loja até dia 12 vão participar do sorteio.