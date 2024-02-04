Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Camarote Parador e Lounge HZ são os mais bombados do Carnaval de Vitória

Publicado em
04 fev 2024 às 09:49
Marcello Moraes, Vivian Coser, Ricardo Ferraço, Márcio Chagas e Bruno Araújo
O diretor-geral da Rede Gazeta Marcello Moraes, Vivian Coser, o vice-governador Ricardo Ferraço, o diretor de Mercado Márcio Chagas e o gerente de Projetos e Eventos Bruno Araújo: no Lounge HZ neste sábado (03) Crédito: Mônica Zorzanelli
Simplesmente ferveu o segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, neste sábado (03), no Sambão do Povo. Com arquibancadas e camarotes lotados, as escolas de samba mostraram luxo e alegria para quem estava no sambódromo e para estava em casa, acompanhando tudo pela nossa TV Gazeta. Os jornalistas Mário Bonella e Fabíola de Paula comandaram a transmissão.
No Lounge HZ, localizado no terceiro piso do Camarote Parador Internacional, bem pertinho do recuo da bateria, a diretoria da Rede Gazeta recebeu empresários, políticos e foliões. O vice-governador Ricardo Ferraço  visitou o camarote, acompanhado do da esposa Vivian Coser. O governador Renato Casagrande não pôde comparecer porque se recupera da Covid.  Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
Bruno Araújo, Gabriel moura, Marcio Chagas, Fabiola de Paula, Mário Bonella e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Gabriel moura, Marcio Chagas, Fabiola de Paula, Mário Bonella e Marcello Moraes Crédito: Mônica Zorzanelli
Otacílio Pedrinha, Mariana Lindenberg e Dudu Lindenberg
Otacílio Pedrinha, Mariana Lindenberg e Dudu Lindenberg Crédito: Mônica Zorzanelli
Flávia e Raphael Brotto
Flávia e Raphael Brotto Crédito: Mônica Zorzanelli
Leonarda e Breno Storar
Leonarda e Breno Storar Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcella Bauduin e Marcos Freitas
Marcos Freitas e Marcella Bauduin Crédito: Mônica Zorzanelli
Carol Lindenberg e Aurê Aguiar
Carol Lindenberg e Aurê Aguiar Crédito: Mônica Zorzanelli
Isabela Lacerda e Claudio Sipolatti
Isabela Lacerda e Claudio Sipolatti Crédito: Mônica Zorzanelli
João Coser e Marcello Moraes
João Coser e Marcello Moraes Crédito: Mônica Zorzanelli
Márcio Chagas, Enio Bergoli, Marcello Moraes, Carlos André de Oliveira e Giliard Ferreira
Márcio Chagas, Enio Bergoli, Marcello Moraes, Carlos André de Oliveira e Giliard Ferreira Crédito: Mônica Zorzanelli
Daiju Bitti e Vitor Nogueira
Daiju Bitti e Vitor Nogueira Crédito: Mônica Zorzanelli
Junia Perezin, Flavia Brotto, Sofia Portela , Paula Portela, Renata Ullich, Rachel Maximo, Luana Dias
Junia Perezin, Flavia Brotto, Sofia Portela , Paula Portela, Renata Ullich, Rachel Maximo e Luana Dias Crédito: Mônica Zorzanelli
Márcio Chagas, Arnaldinho Borgo, Marcello Moraes e Cícero Ribeiro
Márcio Chagas, Arnaldinho Borgo, Marcello Moraes e Cícero Ribeiro Crédito: Mônica Zorzanelli

Camarote Parador - Sábado (03)

Veja Também

Veja quem circulou pelo camarote Parador no Carnaval de Vitória 2024

Baile Secreto 2024: show de alegria e luxo no Carnaval de Vitória

"Em Movimento" exibe especial sobre Carnaval de Vitória na TV Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais
Carnaval Carnaval de Vitória celebridades Famosos Sociedade Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança