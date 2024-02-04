Camarote Parador e Lounge HZ são os mais bombados do Carnaval de Vitória

O diretor-geral da Rede Gazeta Marcello Moraes, Vivian Coser, o vice-governador Ricardo Ferraço, o diretor de Mercado Márcio Chagas e o gerente de Projetos e Eventos Bruno Araújo: no Lounge HZ neste sábado (03)

Simplesmente ferveu o segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, neste sábado (03), no Sambão do Povo. Com arquibancadas e camarotes lotados, as escolas de samba mostraram luxo e alegria para quem estava no sambódromo e para estava em casa, acompanhando tudo pela nossa TV Gazeta. Os jornalistas Mário Bonella e Fabíola de Paula comandaram a transmissão.