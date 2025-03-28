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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Café de negócios debate liderança feminina em Vila Velha

Publicado em
28 mar 2025 às 03:00
Rita de Cássia Silva, Érica Neves, Menara Cavalcante e Lucilaine Medeiros
Rita de Cássia Silva, Érica Neves, Menara Cavalcante e Lucilaine Medeiros: liderança feminina em debate  Crédito: Mônica Zorzanelli

Liderança feminina

Promovido pela Associação dos Empresários de Vila Velha, o 24º Café Empresarial Assevila, nesta quinta-feira (27), promoveu um debate enriquecedor sobre educação, gestão pública e liderança feminina. O evento reuniu nomes de destaque para discutir desafios, avanços e o impacto da atuação feminina em diferentes setores. Entre as participantes, a presidente da OAB-ES, Érica Neves, abordou as iniciativas para ampliar a representatividade das mulheres na advocacia, como a criação da OAB ESA Business. A pedagoga Rita de Cássia da Silva reforçou a importância da educação para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, enquanto Menara Cavalcante, secretária de Obras de Vila Velha, compartilhou sua experiência em uma área historicamente masculina. Lucilaine Medeiros, diretora-presidente da Aegea no Espírito Santo, destacou o papel estratégico das parcerias público-privadas no saneamento.

BRUNCH

Clyaides Maia, Mary Helal, Rosângela Andrade, Teresa Bedran e Carla Buaiz
Claydes Maia, Mary Helal, Rosângela Andrade, Teresa Bedran e Carla Buaiz: em brunch inspirado na culinária francesa , na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

No Pará

A  capixaba Renata Erler, referência internacional em gestão de processos através do método pecuária 360,  apresenta a  palestra “O pasto comanda a gestão da fazenda”, nesta sexta-feira (28), em Marabá-PA, durante o Capim Day. Ainda neste primeiro semestre de 2025, terá outro encontro Capim Day em Junho, em Uberlândia (MG).

Posse do Sinduscon

Douglas Vaz seguirá presidindo o Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon-ES) nos próximos três anos, tendo ao seu lado, como vice-presidente, Leandro Lorenzon. A posse da nova diretoria acontece no dia 2 de abril, às 9 horas, no Sheraton Hotel Vitória.

JANTAR

Érica Semião, organizadora da ES Restaurant Week, ao lado de Rodrigo Vervloet, presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), durante o lançamento da 23ª edição do evento no Wine Garden
Érica Semião, organizadora da ES Restaurant Week, ao lado de Rodrigo Vervloet, presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares): o lançamento da 23ª edição do evento no Wine Garden Crédito: Rodrigo Gavini

Novo site

O Base27, principal hub de inovação do Espírito Santo, estreia em abril seu novo site, desenvolvido pelo designer Felipe Hoffmann e pelo programador Elias Faiçal. A plataforma traz uma experiência mais intuitiva, com navegação facilitada e design moderno. O novo site chega para conectar ainda mais o ecossistema de inovação, oferecendo uma agenda sempre atualizada com os principais eventos e programas, além de conteúdos exclusivos sobre inovação e a interação entre empresas, startups e academias.

Universidades no exterior

 O Centro Educacional Leonardo da Vinci promove na próxima terça, dia 1º, às 18h, uma palestra sobre a escolha de universidades fora do Brasil. Voltada para alunos do 9º ano dos ensinos Fundamental II e Médio e seus pais e responsáveis, a conversa será conduzido por Letícia Cunha, representante da consultoria especializada em estudos universitários no exterior Daqui pra Fora. No dia seguinte, Letícia ainda fará atendimentos individualizados na escola. As atividades são oferecidas pelo University Connection, núcleo da escola que orienta os alunos sobre processos seletivos em instituições estrangeiras. “Nosso intuito é proporcionar aos alunos que sonham cursar uma faculdade fora do Brasil a melhor preparação possível”, ressalta Mário Broetto, diretor da escola.

MÊS DA MULHER

Andressa Zamprogno, Rosa Picolli, Leonelle Lamas e Luciana Junger
Andressa Zamprogno, Rosa Picolli, Leonelle Lamas e Luciana Junger: no Encontro Ases Mulher, com o “A relação do bem-estar e autocuidado com o sucesso e produtividade do seu negócio” Crédito: Divulgação

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