Café de negócios debate liderança feminina em Vila Velha

Promovido pela Associação dos Empresários de Vila Velha, o 24º Café Empresarial Assevila, nesta quinta-feira (27), promoveu um debate enriquecedor sobre educação, gestão pública e liderança feminina. O evento reuniu nomes de destaque para discutir desafios, avanços e o impacto da atuação feminina em diferentes setores. Entre as participantes, a presidente da OAB-ES, Érica Neves, abordou as iniciativas para ampliar a representatividade das mulheres na advocacia, como a criação da OAB ESA Business. A pedagoga Rita de Cássia da Silva reforçou a importância da educação para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, enquanto Menara Cavalcante, secretária de Obras de Vila Velha, compartilhou sua experiência em uma área historicamente masculina. Lucilaine Medeiros, diretora-presidente da Aegea no Espírito Santo, destacou o papel estratégico das parcerias público-privadas no saneamento.