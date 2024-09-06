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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Bruna Medeiros lança nova coleção de cartões com arte de Milena Almeida

Publicado em
06 set 2024 às 03:00
Milena Almeida e Bruna Medeiros
Milena Almeida e Bruna Medeiros: coleção de cartões personalizados Crédito: Camilla Baptistin
Depois do sucesso da sua coleção de cartões personalizados com arte em parceria com o artista Wagner Veiga, em 2021, a designer floral Bruna Medeiros lança nova coleção com arte de Milena Almeida, no próximo dia 11 de setembro, no  Flames, na Curva da Jurema, em Vitória. A nova edição marca o Jubileu de Prata da arquiteta e designer em Vitória. Ela é natural de Maceió e mora há 25 anos na Ilha.  No dia 12 de setembro, Bruna receber título de Cidadã Vitoriense, na Câmara de Vitória. 
A coleção conta com cinco modelos diferentes com desenhos de coração. O design é de Taiza Ammar. O coquetel de lançamento da coleção será ao som da DJ Larissa Tantan e com doces de Edna Jabour.

OUTUBRO ROSA

Andreia Lopes, Ana Clark, Roberta Drummond, Karla Abad e Laila Nemer
Ana Clark, Roberta Drummond, Andreia Lopes, Karla Abad e Laila Nemer: madrinhas da loja  Outubro Rosa, no Shopping Vitória Crédito: Divulgação

EM SÃO PAULO

Em Trancoso

O produtor de eventos Vagner Loppes da VL Boutique de eventos, sempre atento a novidades e principalmente produzindo formaturas de luxo, está a todo vapor na produção e organização de formatura de medicina da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), que acontece em novembro no charmoso Teatro L’Occitane, em Trancoso. As festas serão para mais de duas mil pessoas e Vagner está em Trancoso neste final de semana, de sábado a segunda para os últimos ajustes antes das festividades. Ele nos adiantou que vai ter uma experiência olfativa com os formandos para definir as fragrâncias de cada evento e todas serão exclusivas da Tânia Bulhões.

Thiago Arancam em Vitória

Considerado um dos maiores intérpretes da atualidade, com apresentações em mais de 40 países, o cantor Thiago Arancam desembarca em Vitória, no dia 17 de outubro, com sua nova turnê: “Tributo Três Tenores”. O espetáculo vai acontecer no Teatro Universitário, às 20h, e presta uma homenagem ao trio formado por José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo, que projetou a música clássica para o mundo. Apresentado pela Bradesco Seguros, o novo show traz cenografia assinada pelo renomado artista plástico Jotape e repertório baseado em sucessos imortalizados nas vozes do trio, como “O sole mio”, de Giovanni Capurro; “NessunDorma”, de Giacomo Puccini; “Granada”; de Agustín Lara; e “Perhaps Love”, de John Denver, entre outros.

Descanse em paz!

Nossos sentimentos aos familiares de Ruy Hees de Freitas Machado, que faleceu nesta quarta-feira (04),  em Marechal Floriano, vítima de um infarto fulminante. O sepultamento será nesta sexta-feira (06), às 10h, no Jardim da Paz, na Serra. 

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