Bruna Medeiros lança nova coleção de cartões com arte de Milena Almeida

O produtor de eventos Vagner Loppes da VL Boutique de eventos, sempre atento a novidades e principalmente produzindo formaturas de luxo, está a todo vapor na produção e organização de formatura de medicina da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), que acontece em novembro no charmoso Teatro L’Occitane, em Trancoso. As festas serão para mais de duas mil pessoas e Vagner está em Trancoso neste final de semana, de sábado a segunda para os últimos ajustes antes das festividades. Ele nos adiantou que vai ter uma experiência olfativa com os formandos para definir as fragrâncias de cada evento e todas serão exclusivas da Tânia Bulhões.