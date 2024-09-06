Bruna Medeiros lança nova coleção de cartões com arte de Milena Almeida

Considerado um dos maiores intérpretes da atualidade, com apresentações em mais de 40 países, o cantor Thiago Arancam desembarca em Vitória, no dia 17 de outubro, com sua nova turnê: “Tributo Três Tenores”. O espetáculo vai acontecer no Teatro Universitário, às 20h, e presta uma homenagem ao trio formado por José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo, que projetou a música clássica para o mundo.
Apresentado pela Bradesco Seguros, o novo show traz cenografia assinada pelo renomado artista plástico Jotape e repertório baseado em sucessos imortalizados nas vozes do trio, como “O sole mio”, de Giovanni Capurro; “NessunDorma”, de Giacomo Puccini; “Granada”; de Agustín Lara; e “Perhaps Love”, de John Denver, entre outros.