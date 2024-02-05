Baile da Vogue: confira looks que abalaram a festa do Carnaval do Rio

A noite deste sábado (03/02) foi marcada pelo renomado Baile da Vogue, festa de Carnaval que agitou o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Em sua 4ª edição na capital carioca, a celebração, como de costume, foi marcada pela presença de grandes personalidades e shows animados, como de Preta Gil, Pablo Vittar, Gloria Groove e Buchecha.