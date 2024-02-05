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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Baile da Vogue: confira looks que abalaram a festa do Carnaval do Rio

Publicado em
05 fev 2024 às 09:06
Ticiane Pinheiro usa Flor de Lis no Baile da Vogue
Ticiane Pinheiro usa Flor de Lis no Baile da Vogue Crédito: Divulgação
A noite deste sábado (03/02) foi marcada pelo renomado Baile da Vogue, festa de Carnaval que agitou o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Em sua 4ª edição na capital carioca, a celebração, como de costume, foi marcada pela presença de grandes personalidades e shows animados, como de Preta Gil, Pablo Vittar, Gloria Groove e Buchecha.
Sob o tema “Galáctika”, os convidados apostaram em peças que exploram universos cósmicos e estrelares. Com muito brilho, cor, metalizado e, claro, criatividade, as produções abalaram a noite. Confira alguns momentos da festa! 
Thaynara Og usa Andrea Conti no Baile da Vogue
Thaynara Og usa Andrea Conti no Baile da Vogue Crédito: Felipe Braga
Vanessa Rozan usa Tufi Duek no Baile da Vogue
Vanessa Rozan usa Tufi Duek no Baile da Vogue Crédito: Gigi Meira
Gabi Melim usa Charth, Hector Albertazzi e Corello no Baile da Vogue
Gabi Melim usa Charth, Hector Albertazzi e Corello no Baile da Vogue Crédito: Reprodução Instagram @gabimelim
Carolina Gandelman usa Fabulous Agilità
Carolina Gandelman usa Fabulous Agilità Crédito: @gutobrown
Lorrane Oliveira usa Charth e Hector Albertazzi no Baile da Vogue
Lorrane Oliveira usa Charth e Hector Albertazzi no Baile da Vogue Crédito: Reprodução Instagram @loloo_santo
Luiza Mallmann usa Ryz
Luiza Mallmann usa Ryz Crédito: Divulgação
Laura Fernandez usa Amissima e Amina Muaddi no Baile da Vogue
Laura Fernandez usa Amissima e Amina Muaddi no Baile da Vogue Crédito: Divulgação
Ma Santis usa Ryzí
Ma Santis usa Ryzí Crédito: Instagram @ma.santis
Isa Domingues usa Martha Medeiros
Isa Domingues usa Martha Medeiros Crédito: @land.hugo

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