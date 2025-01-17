Arquitetos e designers do ES comemoram prêmio em Vitória

Um dos mais prestigiados do segmento, o Prêmio Vix Design encerrou o ciclo 2024 com a última festa de premiação do ano, nesta quarta-feira (15), no Restaurante Eliah, em Vitória. O prêmio reconhece os destaques da arquitetura e design de interiores. As grandes premiadas foram Luiza Salles (1º lugar), Fabiana Tonini (2º lugar) e Aline Andrade e Vivian Coser (3º lugar). Sérgio Paulo Rabello, Roberto Espírito Santo, Aline Coimbra, Bruna Nascimento, Larissa Villaschi, Daniela Cuzzuol, Bia Margon, Laísa e Ana Carolina Folador, Escritório Henrique Gasparini, Geórgia Mendonça e Marília Celin foram os profissionais homenageados da noite. Veja as fotos!