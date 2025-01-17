Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Arquitetos e designers do ES comemoram prêmio em Vitória

Publicado em
17 jan 2025 às 03:00
Marília Celin, Geórgia Mendonça, Cledina Garcia e Andreia Biccas
Marília Celin, Geórgia Mendonça, Cledina Garcia e Andreia Biccas: em noite de premiação de arquitetos e decoradores Crédito: Mônica Zorzanelli

Premiação

Um  dos mais prestigiados do segmento, o Prêmio Vix Design encerrou o ciclo 2024 com a última festa de premiação do ano, nesta quarta-feira (15), no Restaurante Eliah, em Vitória. O prêmio reconhece os destaques da arquitetura e design de interiores.  As grandes premiadas foram Luiza Salles (1º lugar), Fabiana Tonini (2º lugar) e Aline Andrade e  Vivian Coser (3º lugar). Sérgio Paulo Rabello,  Roberto Espírito Santo,  Aline Coimbra, Bruna Nascimento, Larissa Villaschi,  Daniela Cuzzuol,  Bia Margon, Laísa e Ana Carolina Folador,  Escritório Henrique Gasparini,  Geórgia Mendonça e Marília Celin foram os profissionais homenageados da noite. Veja as fotos!

QUERIDOS DE RR

Rubia Galvão, Bruno Leão, Karina Mazzini e Fabrício Fabre
Rubia Galvão, Bruno Leão, Karina Mazzini e Fabrício Fabre:  virada do ano na Pousada Ponta de Areia, no Prado, Bahia Crédito: Divulgação

Aniversário

Patricia Castro vai comemorar 50 verões com sunset party no sábado (25), no Condomínio Alto da Bacutia, em Guarapari.  

Onça Day 2025

A Confraria das Onças inicia a programação de 15 anos do grupo  com a terceira edição do Onça Day,  no sábado (25), na Ilha do Frade. O spa das onças contará com massoterapia de Kamila Neves, aula de fit dance com o professor Luciano Coutinho, menu by chef Arlete Nunes e distribuição e sorteio de brindes. 

EM VILA VELHA

O prefeito Arnaldinho Borgo entre Sullivan Silva e Vincenzo Guizzardi
O prefeito Arnaldinho Borgo entre Sullivan Silva e Vincenzo Guizzardi, idealizadores e diretores do Festival Delírio Tropical, que agita a Arena de Verão de Vila Velha com mais de 80 atrações musicais, Feira Criativa e Vila Gastronômica Crédito: Daniella Spadeto

Inovação social

O Espírito Santo está prestes a viver um marco na inclusão e no desenvolvimento sustentável! Sob a batuta da sempre visionária Priscila Gama, fundadora do Instituto Das Pretas, o estado dá um passo ousado rumo à transformação das periferias capixabas. Ela criou - em parceria técnica com a pesquisadora Priscila Ricardo, do ICCA (Instituto Capixaba de Ciências e Administração, o Lab Futuros Inovatives. Trata-se de um programa - que conta com apoio do Governo do Estado do Espírito Santo e da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI) -, e que vai selecionar 20 projetos com propostas inovadoras e focadas em soluções sustentáveis e que sejam capazes de transformar as periferias e comunidades capixabas. Os eleitos terão acesso a uma jornada de aprendizado intensa, com mais de 150 horas de aulas, ideathons, meetups e mentorias além de uma bolsa mensal de R$ 1.200,00 durante os sete meses do programa.

Sucessão empresarial

O presidente do CDMEC, Evandro Millet, convidou o Presidente do Conselho Deliberativo do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação, Luiz Wagner Chieppe, e o Presidente do Conselho de Administração do Grupo Estel e da Placas do Brasil S/A, Luis Soares Cordeiro, para liderarem uma roda de conversa sobre “Sucessão Empresarial – Experiências de Sucesso”, em evento realizado pela entidade que preside. Ambos os convidados têm uma rica bagagem relacionada ao tema e prometem contribuir significativamente para essa discussão. O evento acontecerá no dia 21 de janeiro, às 14 horas, na sala de reunião do Sindifer. O encontro visa compartilhar experiências de sucesso e debater os desafios e estratégias essenciais para uma sucessão empresarial eficaz.

Festa da Aspomires

A Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo (Aspomires) comemora 60 anos de existência. Para celebrar as seis décadas de serviços, representação política e suporte aos policiais, bombeiros militares e pensionistas do ES, a instituição prepara um evento especial de agradecimento e confraternização. A celebração acontecerá no cerimonial da sede, em Bento Ferreira, no próximo dia 30, e será um momento de alegria e oração, conduzida pelo Pr. Dalberto Monteiro.

Na OAB-ES

A equipe do escritório ADB & Advogados Associados marca presença na nova gestão da OAB/ES. Alexandre Dalla Bernardina assume como conselheiro estadual titular, Tomás Baldo Premoli ocupa o cargo de secretário-geral da Comissão de Planejamento Patrimonial e Sucessório, e Bruna Pereira Aquino atua como secretária-geral da Comissão de Direito de Família. Essa participação reforça o compromisso do escritório com o fortalecimento e a valorização da advocacia capixaba.

Veja Também

Dupla Jorge & Mateus faz show histórico em Guarapari; veja fotos

Falamansa e Zé Neto & Cristiano reúnem fãs em shows de Guarapari

Ludmilla reúne 9 mil pessoas no Numanice #3 em Guarapari; veja fotos

arquitetura, Casamento, decoracao, Festa de Aniversário, Coluna Social
