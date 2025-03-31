Arquitetos do ES participam de bate-papo sobre o universo da iluminação

O Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal, de 3 a 5 de abril em São Mateus, terá a participação especial de Ronaldo Rossi, um dos maiores especialistas em gastronomia e cervejas do Brasil. Chef autodidata, professor e consultor, ele é autor do livro “Ronaldo Rossi, Botecando e Harmonizando” e colunista da Revista da Cerveja desde a primeira edição. Com uma trajetória consolidada no universo cervejeiro, Rossi atua como jurado e organizador de concursos, além de ser idealizador do BeerCON, congresso online de cervejas. Criador da linha “Cervejas do RR” e da tradicional Cervejoteca de São Paulo, ele vai levar ao evento sua expertise em harmonizações e desenvolvimento de receitas. O Circuito vai reunir oito cervejarias capixabas com mais de 30 estilos de cervejas artesanais, com gastronomia, música e artesanato. A entrada é gratuita.