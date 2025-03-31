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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Arquitetos do ES participam de bate-papo sobre o universo da iluminação

Publicado em
31 mar 2025 às 03:00
Renata Bezerril, Leandro Couto e Adriana Martins
Renata Bezerril, Leandro Couto e Adriana Martins Crédito: Mônica Zorzanelli

Iluminação para arquitetos

Adriana Martins, Rômulo e Renata Bezerril receberam em sua loja de iluminação, Homelux, grupos de arquitetos capixabas para uma atualização no universo da iluminação com Leandro Couto, especialista em iluminação da Mister Led. Foram cinco encontros lotados com bate-papo sobre novas tecnologias e lançamentos de iluminação, tendências do mercado, e principalmente o tema da vez: o poder da iluminação em trazer saúde e bem-estar para as pessoas e a preocupação cada vez maior dos projetos em conectar a natureza ao cotidiano priorizando uma iluminação mais fluida e natural. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

MODA

Regina Bossanel e Juliana Pralon
Regina Bossanel e Juliana Pralon: em coquetel fashion na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

Em São Mateus

O Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal, de 3 a 5 de abril em São Mateus, terá a participação especial de Ronaldo Rossi, um dos maiores especialistas em gastronomia e cervejas do Brasil. Chef autodidata, professor e consultor, ele é autor do livro “Ronaldo Rossi, Botecando e Harmonizando” e colunista da Revista da Cerveja desde a primeira edição. Com uma trajetória consolidada no universo cervejeiro, Rossi atua como jurado e organizador de concursos, além de ser idealizador do BeerCON, congresso online de cervejas. Criador da linha “Cervejas do RR” e da tradicional Cervejoteca de São Paulo, ele vai levar ao evento sua expertise em harmonizações e desenvolvimento de receitas. O Circuito vai reunir oito cervejarias capixabas com mais de 30 estilos de cervejas artesanais, com gastronomia, música e artesanato. A entrada é gratuita.

COQUETEL

Debora Guerra e Michelle Murta Ribeiro
Debora Guerra e Michelle Murta Ribeiro Crédito: Mônica Zorzanelli

Em Vila Velha

A Bluzz, operadora de saúde que tem revolucionado o setor com um modelo baseado em cuidado integrado, é a mais recente mantenedora da Assevila (Associação dos Empresários de Vila Velha). A parceria reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento da saúde na região. Além disso, a Bluzz está ampliando sua atuação para Serra, levando seu modelo inovador para mais capixabas. A operadora também anunciou a abertura de uma nova clínica em Vila Velha, fortalecendo sua presença na Grande Vitória e oferecendo ainda mais acesso a um atendimento de qualidade.

NA PRAIA DO CANTO

Patricia e Leocádia Zanotti
Patricia e Leocádia Zanotti: em badalado coquetel de moda  Crédito: Mônica Zorzanelli

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