Acacci celebra 37 anos com jantar beneficente em Vitória

em miami

Débora Benaim esteve em Miami fotografando um Bar Mitzvah, com celebração religiosa na sinagoga e comemoração em um cruzeiro de quatro dias nas Bahamas. O rito judaico é realizado quando o menino faz 13 anos e simboliza o início de sua vida religiosa ativa. Carolina e Luciano Lautenberg escolheram a fotógrafa para registrar a primeira leitura da Torá em público do filho Samuel, um momento de forte emoção para todos os presentes. Débora também fotografou a parte festiva do Bar Mitzvah, realizada no navio Liberty of the Seas, com 72 convidados. Na foto, Débora Benaim entre Luciano e Carolina Lautenberg, no dia do Bar Mitzvah, em Miami