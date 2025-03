Almoço-desfile celebra o Mês da Mulher com moda e literatura em Vitória

Intercâmbio

Viajar já não é só sobre conhecer novos lugares, mas sobre se conectar com eles de verdade, afirma Cristina Martins, sócia da Expo Intercâmbio, feira de intercâmbio que se realiza em Vitória no dia 12 de abril. "Cada vez mais, buscamos experiências que vão além do turismo tradicional, que nos permitem mergulhar na cultura, no idioma e no dia a dia de um destino. É exatamente isso que o intercâmbio proporciona. Mais do que uma simples viagem, ele transforma o visitante em parte do lugar, oferecendo uma vivência autêntica que desperta pertencimento e novas perspectivas", explica Cristina. "Assim como séries e filmes despertam o desejo de explorar determinados destinos, o intercâmbio abre portas para experiências reais e inesquecíveis. Com opções para todas as idades, objetivos e durações, ele é a forma mais completa de conhecer o mundo e se transformar no processo. Porque ver de perto é incrível, mas viver a experiência é o que realmente marca para sempre", completa Cristina. A Expo Intercâmbio será realizada no dia 12 no Hotel Sheraton, em Vitória, de 13h às 18h.