André Pimenta celebra 60 anos com festa na orla de Vila Velha

Um dos maiores humoristas do país está de volta ao Espírito Santo: Helio de La Peña, o eterno “Casseta & Planeta”, traz o seu mais novo solo de stand up para a capital. O espetáculo “Preto de Neve” acontece no dia 12 de março, às 20h, no palco do Vix Comedy Club, no Centro. “Meu show fala de um monte de coisa, fala como é a vida de um preto nos ambientes elitizados desse Brasil, conta minhas aventuras desastrosas na neve - daí o título -, fala que não sou mais um garoto, que tô velho, quer dizer, tô vintage! E relembro alguns bastidores divertidos do tempo do Casseta & Planeta. O Vix Comedy é uma casa muito gostosa, tenho o maior prazer em me apresentar em terras capixabas”, adianta.