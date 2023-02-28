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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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André Pimenta celebra 60 anos com festa na orla de Vila Velha

Publicado em
28 fev 2023 às 02:30
André Pimenta
André Pimenta comemorou 60 anos neste domingo, em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

Viva, André! 

O empresário André Pimenta sessentou com festa neste domingo (26), na Orla de Itaparica, em Vila Velha. Recebeu amigos e a família para brindar em seu condomínio. Veja as fotos de Cloves Louzada.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Mario e Solange Herkenhoff, Leonardo Prata, Alexandra Herkenhoff, Jorge e Estela
Mario e Solange Herkenhoff, Leonardo Prata, Alexandra Herkenhoff, Jorge e Estela: celebrando os 4 aninhos do Jorge Crédito: Divulgação

Em Sampa

Karina Mazzini embarca para São Paulo nesta semana para participar do 16º Simpósio de Cosmiatria, Laser e Tecnologias, que acontece nos próximos dias 03 e 04. 

Em Sampa 2

Gorete Thorey escolheu São Paulo para abrir o calendário de sua galeria Via Thorey com a exposição "Costura Poética" , de 22 a 25 de março, no Taller Zaragoza, Itaim. Vai apresentar a força da produção feminina de suas oito artistas, entre elas as capixabas Regina Chulam e Kyria Oliveira.

NO RIO

Os noivos Ana Luiza Azevedo e Tomás Baldo curtindo o carnaval do Rio na Sapucaí
Os noivos Ana Luiza Azevedo e Tomás Baldo curtindo o desfile das campeãs do Carnaval do Rio na Sapucaí Crédito: Divulgação

Inauguração

Cesinha Saade convida para a inauguração da unidade da SpeedRecovey, nesta terça-feira (28(), na Praia da Costa, em Vila Velha. 

Mês da Mulher

Fernanda Prates prepara a sua 11ª edição da Festa das Mulheres, que acontece dia 22 de março, no Le Buffet Master, em Vitória. Nesta terça-feira (28) e quinta-feira (02), a fotógrafa Débora Benaim vai clicar as homenageadas do evento, no Spazio Penha Arraz, na Praia da Costa.

EM PORTUGAL

Jair Altoé
Jair Altoé: em  pôr do sol na cidade do Porto, em Portugal. Crédito: Divulgação

Convite

A dentista oncológica Beatriz Coutens foi convidada para ser a diretora científica do V Congresso do Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva (COBROIH). O evento será realizado nos dias 14, 15 e 16 de abril, no hotel Golden Tulip, em Vitória.

DIA DO IMIGRANTE ITALIANO

Eterno "Casseta"

Um dos maiores humoristas do país está de volta ao Espírito Santo: Helio de La Peña, o eterno “Casseta & Planeta”, traz o seu mais novo solo de stand up para a capital. O espetáculo “Preto de Neve” acontece no dia 12 de março, às 20h, no palco do Vix Comedy Club, no Centro. “Meu show fala de um monte de coisa, fala como é a vida de um preto nos ambientes elitizados desse Brasil, conta minhas aventuras desastrosas na neve - daí o título -, fala que não sou mais um garoto, que tô velho, quer dizer, tô vintage! E relembro alguns bastidores divertidos do tempo do Casseta & Planeta. O Vix Comedy é uma casa muito gostosa, tenho o maior prazer em me apresentar em terras capixabas”, adianta.

Aniversário do coral

Sob a regência dos maestros Adolfo Alves e Ângela Volpato, o Coral ArcelorMittal anuncia seu aniversário de 37 anos. A celebração será em uma noite emocionante na Casa da Música Sônia Cabral, dia 3 de março, às 20h. A gestão do coral é da MM Projetos Culturais e a produção executiva é de Duana Peixoto e Fernanda Holz.

DEBUTANTE

Emanuelly Majone comemora seus 15 anos de vida com um lindo ensaio fotográfico na Ilha do Frade
Emanuelly Majone, que comemora seus 15 anos de vida nesta terça-feira (28), em ensaio fotográfico na Ilha do Frade Crédito: Felicidade em Foco

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