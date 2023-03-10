Vitória realiza evento de adoção de pets neste sábado (11)

Gatinhos resgatados pelo Pata Vix, da Prefeitura de Vitória Crédito: Leonardo Silveira

Que tal encontrar um novo amigo? Este encontro pode rolar neste sábado (11). Das 9h às 13h, a Prefeitura de Vitória realiza um evento de adoção responsável de pets no estacionamento da faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi.

O evento contará com aproximadamente 40 animais resgatados pelo Pata Vix, programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam). Eles estão sob a tutela da Prefeitura e receberam tratamento adequado, vacina e castração.

Quem encontrar o animalzinho que encante seu coração e decidir adotar, precisa ter mais de 18 anos e apresentar cópia da Carteira de Identidade e do CPF e do comprovante de residência em nome do adotante. A gerente de Bem-Estar Animal, Katiúscia Rodrigues Oliveira, destacou que o mais importante é a pessoa avaliar se de fato ela quer adotar um pet, não agindo por impulso.

"O interessado deve, de fato, avaliar se tem as condições ideais para manter esse animal, manter essa vida dali em diante. Entender que ele está assumindo uma responsabilidade e compromisso com esse novo ente familiar", apontou.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, os eventos de adoção foram ampliados e acontecem uma vez por mês. "Os eventos, combinados com políticas públicas como o PataVix e o Vitória da Castração Animal, proporcionam uma importante elevação qualitativa no tratamento com os animais e os protetores, que muito ajudam nesta agenda", ressaltou o secretário.

Em 2022, 175 animais foram adotados e ganharam um novo lar com ajuda dos eventos. Tarcísio lembra que todos os animais adultos que estarão na adoção são castrados, vermifugados e vacinados. Os filhotes, que ainda não estiverem em idade de castração, têm garantia de castração pelo Programa Vitória da Castração Animal.

VILA VELHA NA PRÓXIMA SEMANA COM VACINAÇÃO

Em Vila Velha, a prefeitura realizará seu primeiro evento de adoção de 2023 na próxima semana. No sábado, dia 18 de março, a Prainha receberá uma estrutura que vai abrigar tanto o espaço para adoção quanto estande para vacinação antirrábica. O evento terá início às 9 horas, com previsão de término para as 16 horas.

A gerência de Bem-estar Animal informou que estarão disponíveis 30 animais, entre cães e gatos, todos castrados, vacinados e microchipados. Para fazer a adoção, é preciso estar munido de um documento original com foto e CPF, para passar pela triagem.