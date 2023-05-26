Vila Velha e Cariacica promovem eventos de adoção de pets; confira programação

Neste sábado (27) acontece encontros de adoção de pets em Vila Velha e em Cariacica Crédito: Congerdesign/Pixabay

Chegou a hora de você ter um animalzinho para chamar de seu. Alguns eventos de adoção de pets, com direito à programação cultural e tudo mais, devem movimentar a Grande Vitória nos próximos dias.

Neste sábado (27), em Vila Velha, rola adoção e uma sessão de cinema especial para curtir com seu bichinho. O encontro acontece na Praça do Ciclista, em Itaparica, a partir das 14 horas, abrindo espaço para adoção de cães e gatos. Também haverá vacinação antirrábica para quem precisa atualizar o cartão do seu companheirão.

A novidade este ano é o CinePet, onde os tutores poderão levar sua cadeira e assistir ao filme "DC Liga dos Superpets". Personagens estarão animando o evento para as crianças presentes e haverá distribuição de pipoca. Confira o trailer da produção:

É importante ressaltar algumas recomendações para curtir o filme com segurança, como levar itens de higiene do seu pet, garantir que os animais permaneçam no colo ou no chão em frente ao tutor, usar coleira e focinheira e estar em dia com as vacinas.

Para a adoção, estarão disponíveis 20 animais, entre cães e gatos, todos castrados, vacinados e "microchipados". Para fazer a adoção, é preciso estar munido de um documento original com foto e CPF, a fim de passar pela triagem. Quem adotar um pet receberá kits com ração, brinquedos e até mesmo bebedouro portátil.

Para a vacinação antirrábica de cães e gatos, a Prefeitura de Vila Velha recomenda que os animais sejam conduzidos com coleira, guia e acompanhados por um adulto. Também é importante que o tutor leve a caderneta de vacina.

CARIACICA

Em Cariacica, também acontece uma ação voltada para os animais neste sábado (27). A Feira Pet será no Shopping Moxuara, também com adoção de cães e gatos. O evento se dará no piso L1, próximo à MedConsulta, e estará aberto ao público das 10h às 16h. Uma oportunidade imperdível para quem deseja encontrar um amigo de quatro patas e transformar a vida desses animais.

Como já citado no texto, o acolhimento de um animal requer alguns cuidados, por isso, é necessário apresentar RG e comprovante de residência. Os interessados passarão por uma triagem e, em seguida, preencherão um formulário que será avaliado pela equipe responsável.

E o "encontrão de carinho" não acaba no sábado. O Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, promove um evento de adoção de animais em 10 de junho e o Shopping Mestre Álvaro, na Serra, promove ações de acolhimento dos bichinhos nos dias 3 e 17 de junho. Agende-se!

ADOÇÃO DE PETS