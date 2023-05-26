Vila Velha e Cariacica promovem eventos de adoção de pets; confira programação

Chegou a hora de você ter um animalzinho para chamar de seu. Alguns eventos de adoção de pets, com direito à programação cultural e tudo mais, devem movimentar a Grande Vitória nos próximos dias.
Neste sábado (27), em Vila Velha, rola adoção e uma sessão de cinema especial para curtir com seu bichinho. O encontro acontece na Praça do Ciclista, em Itaparica, a partir das 14 horas, abrindo espaço para adoção de cães e gatos. Também haverá vacinação antirrábica para quem precisa atualizar o cartão do seu companheirão.
A novidade este ano é o CinePet, onde os tutores poderão levar sua cadeira e assistir ao filme "DC Liga dos Superpets". Personagens estarão animando o evento para as crianças presentes e haverá distribuição de pipoca. Confira o trailer da produção:
É importante ressaltar algumas recomendações para curtir o filme com segurança, como levar itens de higiene do seu pet, garantir que os animais permaneçam no colo ou no chão em frente ao tutor, usar coleira e focinheira e estar em dia com as vacinas.
Para a adoção, estarão disponíveis 20 animais, entre cães e gatos, todos castrados, vacinados e "microchipados". Para fazer a adoção, é preciso estar munido de um documento original com foto e CPF, a fim de passar pela triagem. Quem adotar um pet receberá kits com ração, brinquedos e até mesmo bebedouro portátil.
Para a vacinação antirrábica de cães e gatos, a Prefeitura de Vila Velha recomenda que os animais sejam conduzidos com coleira, guia e acompanhados por um adulto. Também é importante que o tutor leve a caderneta de vacina.
CARIACICA
Em Cariacica, também acontece uma ação voltada para os animais neste sábado (27). A Feira Pet será no Shopping Moxuara, também com adoção de cães e gatos. O evento se dará no piso L1, próximo à MedConsulta, e estará aberto ao público das 10h às 16h. Uma oportunidade imperdível para quem deseja encontrar um amigo de quatro patas e transformar a vida desses animais.
Como já citado no texto, o acolhimento de um animal requer alguns cuidados, por isso, é necessário apresentar RG e comprovante de residência. Os interessados passarão por uma triagem e, em seguida, preencherão um formulário que será avaliado pela equipe responsável.
E o "encontrão de carinho" não acaba no sábado. O Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, promove um evento de adoção de animais em 10 de junho e o Shopping Mestre Álvaro, na Serra, promove ações de acolhimento dos bichinhos nos dias 3 e 17 de junho. Agende-se!
ADOÇÃO DE PETS
- ONDE: Praça do Ciclista, em Itaparica, Vila Velha. Uma parceria entre a Prefeitura de Vila Velha e a Pet Fair
- QUANDO: Sábado (27), das 14h às 16h, evento de adoção com vacinação antirrábica. Às 16h, exibição do filme "DC Liga dos Superpets", com entrada franca
- ONDE: Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Uma parceria do estabelecimento comercial com o Albergue Espaço Esperança
- QUANDO: Sábado (27), das 10h às 16h, no Piso L1, próximo a MedConsulta, com entrada franca
- ONDE: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Uma parceria do estabelecimento comercial com o Albergue Espaço Esperança
- QUANDO: 10 de junho, das 10h às 16h, no Piso G1, com entrada franca
- ONDE: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Uma parceria do estabelecimento comercial com a ONG Rancho Bela Vista
- QUANDO: Dias 3 e 17 de junho, a partir das 13h, no Pátio Mestre Álvaro, com entrada franca