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Edicase Brasil

10 curiosidades sobre o porco como animal de estimação

Conheça as principais características e saiba como cuidar dele corretamente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 09:00

O porco, muitas vezes associado a fazendas e criações comerciais, está cada vez mais conquistando um lugar como animal de estimação em lares ao redor do mundo. Com suas características únicas e encantadoras, ele é inteligente, sociável e curioso. Embora criá-lo exija cuidados especiais, a recompensa de ter um companheiro leal e afetuoso é inegável.
Filhotes de porco
Filhotes de porco Crédito: Shutterstock
A seguir, confira uma série de características únicas que tornam os porcos animais de estimação fascinantes!

1. Animal inteligente

Os porcos são considerados animais inteligentes, comparáveis aos cães em termos de habilidades cognitivas. Eles são capazes de aprender truques, reconhecer comandos e até mesmo resolver problemas simples.

2. Um pet sociável

Animais sociais por natureza, gostam de interagir com outros porcos e com seres humanos. Eles são conhecidos por serem amigáveis e afetuosos com seus tutores quando criados adequadamente.

3. Um animal limpinho

Contrariando a crença popular, os porcos são animais bastante limpos. Eles têm o instinto de evitar sujar suas áreas de dormir e alimentação. Com a devida higiene e a manutenção adequada de seu espaço, podem ser mantidos limpos.

4. Curiosidade nata

Curiosos, adoram explorar e investigar o ambiente . Por isso, é importante fornecer estímulos e brinquedos enriquecedores para mantê-los mentalmente engajados.

5. Cuidado com a alimentação

Os porcos são onívoros e têm uma grande variedade de alimentos que podem ser incluídos em sua dieta. Uma alimentação equilibrada deve conter alimentos comerciais específicos, vegetais, frutas e ocasionalmente pequenas quantidades de proteína animal.
Imagem Edicase Brasil
A expectativa de vida média de um porco doméstico varia de 12 a 20 anos (Imagem: Kitreel | ShutterStock) Crédito:

6. Tempo de vida

Quando cuidados adequadamente, eles podem viver por um longo tempo. A expectativa de vida média de um porco doméstico varia de 12 a 20 anos, dependendo da raça e dos cuidados oferecidos.

7. Tamanho do animal

É importante ter em mente que os porcos podem crescer significativamente ao longo dos primeiros anos de vida. Por isso, é fundamental escolher uma raça apropriada para o espaço disponível em sua casa e garantir que haja espaço suficiente para que o animal possa se mover confortavelmente.

8. Diferentes tipos de comunicação

Os porcos usam uma variedade de sons e vocalizações para se comunicar. Eles podem grunhir, guinchar e até mesmo latir, como os cães. Essa comunicação sonora pode expressar diferentes emoções e necessidades .

9. Sensibilidade à temperatura

Eles são sensíveis ao calor e ao frio extremos. Por isso, precisam de sombra e água fresca durante os dias quentes e de um abrigo aquecido durante os dias frios.

10. Manutenção de saúde

Assim como qualquer animal de estimação , os porcos requerem cuidados veterinários regulares. Vacinação, vermifugação e exames de rotina são essenciais para manter a saúde e o bem-estar do animal.

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