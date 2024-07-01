Tutor de cachorro Joca, morto em voo, adota outro cão

Dois meses após a morte de Joca em um voo da Gol, o dono do animal se tornou tutor de outro cachorro. João Fantazzini recebeu um cão filhote da raça golden retriever de presente da mãe.
Nas redes sociais, ele disse sentir felicidade e tristeza e ressaltou que Joca é insubstituível. O novo animal recebeu o nome de Ástor.
"Um sentimento de achar errado estar feliz por receber essa surpresa, medo de como todo mundo pode reagir, muitos sentimentos, dúvidas e medos!", escreveu. "Joca é o amor da minha vida, e sempre será! Não tem espaço para substituição. Ele mudou a minha vida e a minha forma de viver e tratar todos que estão em minha volta. Ele me mostrou o amor incondicional!"
No dia 22 de abril, Joca, de quatro anos, viajaria de São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) para Sinop, em Mato Grosso. Porém, ele foi enviado de maneira errada a Fortaleza. Sua morte despertou cobranças para a regulação de transporte aéreo de pets.
"Joca, meu filho! Papai vai estar aqui sempre lutando por você e pensando em você diariamente! Você sabe o quanto de amor eu tenho dentro de mim, e agora eu vou dar um pouco desse amor para esse serzinho!"