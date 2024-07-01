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Pets

Tutor de cachorro Joca, morto em voo, adota outro cão

João Fantazzini ganhou um golden retriever da mãe, a quem deu o nome de Ástor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 17:59

João Fantazzini, tutor do cão Joca que morreu em voo da Gol, ganha um novo cão, Astor
João Fantazzini, tutor do cão Joca que morreu em voo da Gol, ganha um novo cão, Astor Crédito: Reprodução Instagram @joaofantazzini.oficial
Dois meses após a morte de Joca em um voo da Gol, o dono do animal se tornou tutor de outro cachorro. João Fantazzini recebeu um cão filhote da raça golden retriever de presente da mãe.
Nas redes sociais, ele disse sentir felicidade e tristeza e ressaltou que Joca é insubstituível. O novo animal recebeu o nome de Ástor.
"Um sentimento de achar errado estar feliz por receber essa surpresa, medo de como todo mundo pode reagir, muitos sentimentos, dúvidas e medos!", escreveu. "Joca é o amor da minha vida, e sempre será! Não tem espaço para substituição. Ele mudou a minha vida e a minha forma de viver e tratar todos que estão em minha volta. Ele me mostrou o amor incondicional!"
No dia 22 de abril, Joca, de quatro anos, viajaria de São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) para Sinop, em Mato Grosso. Porém, ele foi enviado de maneira errada a Fortaleza. Sua morte despertou cobranças para a regulação de transporte aéreo de pets.
"Joca, meu filho! Papai vai estar aqui sempre lutando por você e pensando em você diariamente! Você sabe o quanto de amor eu tenho dentro de mim, e agora eu vou dar um pouco desse amor para esse serzinho!"

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