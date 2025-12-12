Pet

Gatos estadunidenses: 7 raças originárias dos Estados Unidos

Conheça felinos norte-americanos que conquistaram o mundo com suas características marcantes e personalidades encantadoras

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 14:24

Os Estados Unidos se tornaram referência em programas de criação e preservação de linhagens felinas Crédito: Imagem: Mary McDonald | Shutterstock

Os gatos estão presentes em lares de diferentes países e conquistaram admiradores graças à sua beleza, comportamento e diversidade. Ao longo do tempo, diversas raças foram desenvolvidas, cada uma com características próprias que refletem tanto a natureza felina quanto a intervenção humana. Entre elas, está um grupo de gatos criados ou aperfeiçoados nos Estados Unidos, país que se tornou referência em programas de criação e preservação de linhagens felinas.

A relação dos estadunidenses com os gatos é antiga. Desde o período colonial, felinos eram companheiros indispensáveis para controlar roedores, proteger mantimentos e acompanhar as famílias em suas rotinas. Com o avanço das exposições felinas e o interesse crescente em aprimorar características específicas, diversas raças surgiram em território norte-americano.

A seguir, conheça algumas raças de gato originárias dos Estados Unidos!

1. Maine coon

O maine coon é uma das raças mais populares do mundo, sendo sociável e apegado ao tutor Crédito: Imagem: photosbelkina | Shutterstock

Considerado o “gigante gentil”, o maine coon é uma das raças mais populares do mundo e surgiu no estado do Maine. Esse gato é conhecido pelo porte grande, corpo musculoso e pelagem longa, densa e resistente ao frio, além de suas orelhas pontudas com tufos semelhantes aos de linces. Costuma pesar entre 6 e 10 kg, sendo dócil, sociável e muito apegado ao tutor.

2. American shorthair

O american shorthair é um gato ativo, observador e bastante amigável Crédito: Imagem: Pencil case | Shutterstock

O american shorthair tem origem nos gatos trazidos pelos colonos europeus, que se adaptaram ao território norte-americano e deram origem à raça moderna. Possui porte médio, corpo forte e pelagem curta e espessa, disponível em diversas cores e padrões. É um gato ativo, observador e bastante amigável, conhecido por se dar bem com crianças e outros animais.

3. American curl

O american curl chama atenção pelas orelhas curvadas para trás Crédito: Imagem: janekub | Shutterstock

O american curl se destaca pelas orelhas curvadas para trás, resultado de uma mutação genética natural descoberta na Califórnia na década de 1980. Com pelagem curta ou longa, esse gato tem corpo leve e elegante, apresentando-se em várias cores. É carinhoso, brincalhão e muito sociável, mantendo o comportamento “juvenil” por muitos anos. Costuma se apegar bastante ao tutor e gosta de participar da rotina da casa.

4. Ragdoll

O ragdoll foi desenvolvido na Califórnia e ganhou fama por seu comportamento dócil Crédito: Imagem: Serita Vossen | Shutterstock

Desenvolvido na Califórnia, o ragdoll ganhou fama por seu comportamento dócil e por relaxar completamente no colo — característica que lhe rendeu o nome. Possui pelagem semilonga, macia e sedosa, corpo grande e olhos azuis intensos. É uma raça muito afetuosa, conhecida por seguir o tutor pela casa e adorar companhia.

5. American bobtail

O american bobtail é um gato sociável, inteligente e extremamente apegado ao tutor Crédito: Imagem: Blanscape | Shutterstock

Originário da década de 1960, o american bobtail é conhecido pela cauda curta e espessa, resultado de uma mutação natural. Tem corpo musculoso, pelagem curta ou longa e aparência selvagem, lembrando felinos de florestas. Apesar disso, é um gato sociável, inteligente e extremamente apegado ao tutor. Gosta de atividades interativas, aprende truques com facilidade e costuma se adaptar bem a diferentes ambientes.

6. LaPerm

O gato LaPerm surgiu no Oregon e encanta com sua pelagem encaracolada Crédito: Imagem: Linn Currie | Shutterstock

O LaPerm surgiu no Oregon após o nascimento de um filhote com pelagem encaracolada, que deu origem à raça. Seu pelo pode ser curto ou longo, mas sempre apresenta cachos soltos ou ondulações marcantes. É um gato de porte médio, com expressão doce e personalidade gentil. Costuma ser carinhoso, curioso e muito próximo do tutor, buscando atenção e interações constantes.

7. American wirehair

O american wirehair é natural de Nova York e é um gato tranquilo e afetuoso (Imagem: Fernando Calmon Crédito:

Natural de Nova York, o american wirehair surgiu de uma mutação espontânea que tornou a pelagem áspera. Esse gato tem porte médio, corpo robusto e vibrissas (bigodes) também encaracoladas. É conhecido por ser um bichano tranquilo, resistente e muito afetuoso. Costuma se dar bem com crianças e outros pets , além de demonstrar grande lealdade ao tutor.

