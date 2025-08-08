Entenda quando trocar a alimentação do seu gato

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 10:30
Celebrado nesta sexta-feira, 8 de agosto, o Dia do Gato é uma excelente oportunidade para os tutores refletirem sobre a saúde e a alimentação desses pets. Você já percebeu se o seu gato enjoou da ração? Já considerou oferecer uma alternativa mais saudável e nutritiva? A alimentação natural é uma opção que vem ganhando cada vez mais espaço: além de saborosa, pode ser servida sozinha ou combinada com a ração tradicional.
Indicada para todos os gatos, ela é especialmente benéfica para aqueles que apresentam sinais de rejeição à comida ou necessitam de mais variedade no prato.
A recusa à comida pode ser um sinal de que o gato precisa de algo mais nutritivo, saboroso e atrativo e é justamente nesse ponto que a alimentação natural faz a diferença, oferecendo uma experiência alimentar mais rica, saudável e equilibrada.
Sendo assim, veja os principais sinais de que seu gato precisa mudar a alimentação.
A qualidade da pelagem é um reflexo direto da nutrição do gato. Se o animal está com queda intensa de pelos, coceiras frequentes e pelo opaco, isso pode indicar falta de nutrientes essenciais, como ácidos graxos e vitaminas.
Fezes em grande quantidade, moles ou com cheiro muito forte são sinais de que o alimento não está sendo bem absorvido. Na alimentação natural, os ingredientes são de alta digestibilidade, o que resulta em fezes menores, com menos odor e mais firmes.
Alguns gatos simplesmente não gostam do sabor da ração industrializada ou acabam enjoando com o tempo. Alimentos naturais oferecem uma grande variedade de texturas e sabores, o que pode estimular o apetite de forma saudável.
A obesidade é um problema comum entre os gatos, muitas vezes causado por alimentos com excesso de carboidratos e aditivos. Com uma dieta natural e balanceada, é possível controlar melhor a quantidade de calorias, ajudando o felino a manter um peso saudável.
Gases, vômitos e diarréias frequentes podem estar relacionados à sensibilidade alimentar. Muitos tutores relatam uma melhora significativa dos sintomas após a introdução da alimentação natural, feita com ingredientes frescos e sem conservantes artificiais, ela ajuda na estabilidade da flora intestinal do bichinho.
Escolher alimentar o felino de forma saudável é olhar para além da saúde dele, também é um ato de amor e proteção. Quando buscamos alternativas que proporcionam um bem-estar físico e mais longevidade ao pet estamos dizendo a ele o quanto são importantes e merecem ser bem cuidados.
