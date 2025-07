Pet

8 animais com o olfato poderoso

Conheça espécies que usam o faro como ferramenta essencial para caçar, se orientar e até se comunicar

O olfato é um dos sentidos mais aguçados em diversas espécies do reino animal. Enquanto os humanos contam com cerca de 5 milhões de receptores olfativos, alguns animais possuem dezenas ou até centenas de milhões. Isso significa que eles conseguem detectar odores imperceptíveis para nós, o que é fundamental para sua sobrevivência. >

Esses animais usam o faro para encontrar alimentos, identificar parceiros, evitar predadores, marcar território e se guiar no ambiente. Em muitos casos, o olfato substitui a visão ou a audição, tornando-se o principal recurso sensorial da espécie. >

A seguir, confira alguns animais com o olfato poderoso! >

1. Cachorro (Canis lupus familiaris)

O cachorro tem o olfato cerca de 100 mil vezes mais sensível que o dos humanos. Algumas raças, como o bloodhound, são capazes de rastrear odores mesmo dias após terem sido deixados. Os cães possuem até 300 milhões de receptores olfativos no nariz e uma área cerebral dedicada ao olfato 40 vezes maior que a dos humanos. Isso explica por que são usados em missões de resgate, na detecção de drogas, explosivos e até doenças como câncer. >

2. Urso (Ursidae)

Os ursos, especialmente os polares e os pardos, estão entre os mamíferos terrestres com o olfato mais potente. Um urso-pardo pode sentir o cheiro de um animal morto a mais de 30 km de distância. Esses grandes mamíferos, que vivem na América do Norte, Europa e Ásia, usam o faro para localizar presas, frutas e até para encontrar parceiros no período de acasalamento. Seu nariz altamente desenvolvido compensa a visão limitada. >