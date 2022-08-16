5 tipos de coleiras e pingentes para identificar o pet

Não deixe de colocar uma coleira com identificação em seu pet Crédito: Freepik

Quem tem um pet sabe que basta um segundo de distração para que ele desapareça da sua visão. E, geralmente, é no desespero e na tristeza à procura do “filho de quatro patas” que percebe-se a importância de identificar o animal de estimação, colocando os dados que possam levá-los novamente até os seus donos em caso de fuga. Por isso, não deixe de colocar uma coleira com identificação em seu pet. Existem vários modelos no mercado, das simples até as mais sofisticadas e tecnológicas.

Confira cinco coleiras e pingentes de identificação para pets

Coleira rastreadora

Coleira com rastreador KKcare para a segurança do pet Crédito: Divulgação

Essa coleira KKcare garante a localização do animal de estimação, seja em ambientes internos, quanto externos. Quando o pet fica parado em uma posição por um longo tempo, o dispositivo “dorme”, e quando ele volta a se locomover, de forma inteligente se recupera e volta a trabalhar. Além disso, é possível definir o alcance de deslocamento do cachorro ou do gato pelo app, o que significa que ao sair da área configurada, um alarme é acionado imediatamente para avisar o dono. Também permite um histórico de três meses de rastreamento do animal. Custa R$ 159,19, no Amazon.

Felinos seguros

Coleira Inteligente Azul também garante a segurança caso o seu pet fuja Crédito: Divulgação

A Coleira Inteligente Azul é mais indicada para gatos. Com ele, você garante a segurança dos dados do animal caso ele se perca.Ela é integrada a um aplicativo de gestão pet, onde são colocados os dados e contato do bichano. Oferece um telefone 0800, para quem encontrar o felino fujão, que atende durante 24 horas, além de um QR Code que leva aos dados de contato. É lavável. Custa R$ 54,99, na Petz.

Animal estiloso

Essa coleira da Vivara é estilosa e também permite colocar um pingente de identificação Crédito: Divulgação

A Coleira Life for Pets, da Vivara, além de permitir a identificação do animal, através de um pingente, vai deixá-lo mais charmoso e estiloso. Confeccionada em couro, possui fivela de aço e um local para pendurar um pingente com o nome e telefone do seu fiel escudeiro. Custa R$ 185, na Vivara.

Animal estiloso II

A coleira Aloha em couro maleável traz os dados do animal gravados na própria peça Crédito: Divulgação

Esta é outra coleira Aloha que vai deixar seu pet “très chic”. Em couro maleável legítimo, fecho de fivela, tem em várias cores e traz os dados de identificação do animal gravados na peça, o nome e um telefone de contato. Os metais levam banho de semijoia. Custa R$ 120, no Ame Acessórios Pet.

Pingente com GPS

Esses pingentes com GPS ajudam na localização em caso de perda do animal Crédito: Divulgação

Esse pingente para cães e gatos além de fofinho serve como localizador de seu cachorro ou gato. O alarme vai tocar no celular quando o dispositivo ultrapassar uma faixa de distância limite. É possível, então, identificar no mapa o local em que o pet se encontra. Sistema compatível com IOS e Android.Traz, ainda, uma coleira. Custa R$ 81,88, no https://mercadolivre.com.br.

Pingente osso dourado

Esse pingente de osso dourado também permite a gravação dos dados do animal Crédito: Divulgação