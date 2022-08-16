Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • 5 tipos de coleiras e pingentes para identificar o pet
Segurança

5 tipos de coleiras e pingentes para identificar o pet

Não deixe de colocar uma coleira com identificação em seu pet. Existem vários modelos no mercado, das simples até as mais sofisticadas e tecnológicas

Públicado em 

16 ago 2022 às 14:21
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Cachorro com coleira
Não deixe de colocar uma coleira com identificação em seu pet Crédito: Freepik
Quem tem um pet sabe que basta um segundo de distração para que ele desapareça da sua visão. E, geralmente, é no desespero e na tristeza à procura do “filho de quatro patas” que percebe-se a importância de identificar o animal de estimação, colocando os dados que possam levá-los novamente até os seus donos em caso de fuga. Por isso, não deixe de colocar uma coleira com identificação em seu pet. Existem vários modelos no mercado, das simples até as mais sofisticadas e tecnológicas.
Confira cinco coleiras e pingentes de identificação para pets

Coleira rastreadora

Coleira com rastreador KKcare para a segurança do pet
Coleira com rastreador KKcare para a segurança do pet Crédito: Divulgação
Essa coleira KKcare garante a localização do animal de estimação, seja em ambientes internos, quanto externos. Quando o pet fica parado em uma posição por um longo tempo, o dispositivo “dorme”, e quando ele volta a se locomover, de forma inteligente se recupera e volta a trabalhar. Além disso, é possível definir o alcance de deslocamento do cachorro ou do gato pelo app, o que significa que ao sair da área configurada, um alarme é acionado imediatamente para avisar o dono. Também permite um histórico de três meses de rastreamento do animal. Custa R$ 159,19, no Amazon. 

Felinos seguros

Coleira Inteligente Azul também garante a segurança caso o seu pet fuja
Coleira Inteligente Azul também garante a segurança caso o seu pet fuja Crédito: Divulgação
A Coleira Inteligente Azul é mais indicada para gatos. Com ele, você garante a segurança dos dados do animal caso ele se perca.Ela é integrada a um aplicativo de gestão pet, onde são colocados os dados e contato do bichano. Oferece um telefone 0800, para quem encontrar o felino fujão, que atende durante 24 horas, além de um QR Code que leva aos dados de contato. É lavável. Custa R$ 54,99, na Petz.

Animal estiloso

Essa coleira da Vivara é estilosa e também permite colocar um pingente de identificação
Essa coleira da Vivara é estilosa e também permite colocar um pingente de identificação Crédito: Divulgação
A Coleira Life for Pets, da Vivara, além de permitir a identificação do animal, através de um pingente, vai deixá-lo mais charmoso e estiloso. Confeccionada em couro, possui fivela de aço e um local para pendurar um pingente com o nome e telefone do seu fiel escudeiro. Custa R$ 185, na Vivara. 

Animal estiloso II

A coleira Aloha em couro maleável traz os dados do animal gravados na própria peça
A coleira Aloha em couro maleável traz os dados do animal gravados na própria peça Crédito: Divulgação
Esta é outra coleira Aloha que vai deixar seu pet “très chic”. Em couro maleável legítimo, fecho de fivela, tem em várias cores e traz os dados de identificação do animal gravados na peça, o nome e um telefone de contato. Os metais levam banho de semijoia. Custa R$ 120, no Ame Acessórios Pet.

Pingente com GPS

Esses pingentes com GPS ajudam na localização em caso de perda do animal
Esses pingentes com GPS ajudam na localização em caso de perda do animal Crédito: Divulgação
Esse pingente para cães e gatos além de fofinho serve como localizador de seu cachorro ou gato. O alarme vai tocar no celular quando o dispositivo ultrapassar uma faixa de distância limite. É possível, então, identificar no mapa o local em que o pet se encontra. Sistema compatível com IOS e Android.Traz, ainda, uma coleira. Custa R$ 81,88, no https://mercadolivre.com.br.

Pingente osso dourado

Esse pingente de osso dourado também permite a gravação dos dados do animal
Esse pingente de osso dourado também permite a gravação dos dados do animal Crédito: Divulgação
Esse pingente de osso dourado da pet Elegante vai deixar seu cachorrinho tão lindo que vai até chamar a atenção na rua. Feito em metal, vem com uma argola de chaveiro para ser acoplado a qualquer coleira. Já vem da loja gravado com o nome (na frente) e telefone (atrás) do pet. A peça é acompanhada de uma película protetora premium que protege contra riscos para manter o pingente sempre bonito e com um brilho incrível. Custa R$ 34, na https://www.petelegante.com.br.

Veja Também

7 dicas para transportar animais de estimação em elevadores e escadas rolantes

Veja 5 dicas de como montar um playground para os felinos em casa

Saiba por que os felinos soltam bolas de pelos

Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

Tópicos Relacionados

Pets
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Você é patética', dispara Jordana para Ana Paula
Imagem de destaque
Justiça determina bloqueio de cachês de Belo para quitação de dívida trabalhista de R$ 230 mil
Imagem de destaque
PF e Anvisa miram comércio ilegal de remédios para emagrecer no ES e em outros estados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados