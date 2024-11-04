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Mundo animal

5 curiosidades fascinantes sobre os hamsters

Veja características que tornam esses animais tão encantadores e amados
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 19:35

Apesar de pequenos, os hamsters têm características e hábitos fascinantes (Imagem: WildLens Photograph | Shutterstock)
Apesar de pequenos, os hamsters têm características e hábitos fascinantes Crédito: WildLens Photograph | Shutterstock
Hamsters são conhecidos por serem pequenos e fofos companheiros, especialmente populares entre crianças e famílias que buscam um animal de fácil cuidado. Mas, apesar de seu tamanho, esses roedores têm muitas características interessantes e hábitos curiosos que nem todos conhecem. 
“Os hamsters são animais incrivelmente inteligentes e, embora sejam pequenos, têm uma vida social e comportamental complexa. É importante conhecermos suas peculiaridades para que possamos proporcionar o ambiente e os cuidados mais adequados”, destaca André França, médico-veterinário e coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera. 
Abaixo, o docente compartilha algumas curiosidades e dicas valiosas para quem deseja entender melhor o comportamento dos hamsters e garantir uma vida saudável para os roedores. Veja!

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1. Bolso na bochecha

Uma das características mais engraçadas e fascinantes dos hamsters é o uso de suas bochechas como “bolsos”. Eles têm bolsas bucais expansíveis, chamadas de bolsas jugais, que usam para armazenar comida. Essa habilidade vem de seus ancestrais, que precisavam estocar alimento para se alimentar em segurança longe de predadores.

2. Noturnos por natureza

Eles passam a maior parte do dia dormindo e se tornam mais ativos à noite, o que significa que é normal vê-los correndo na roda ou explorando a gaiola durante a madrugada.
É importante que a gaiola do hamster simule o seu habitat natural (Imagem: TShaKopy | Shutterstock)
É importante que a gaiola do hamster simule o seu habitat natural  Crédito: TShaKopy | Shutterstock

3. Ótimos corredores e escavadores

Os hamsters têm uma energia surpreendente. Na natureza, eles podem correr vários quilômetros à noite em busca de comida. É por isso que a roda de exercícios é um acessório tão importante para eles em cativeiro. É importante fornecer materiais como areia e túneis para os hamsters escavarem, uma prática que imita o comportamento que teriam em seu habitat natural.

4. Visão limitada, mas olfato aguçado

Eles têm uma visão bem limitada, especialmente para distâncias maiores, e enxergam mal cores vivas. Por isso, eles dependem fortemente do olfato e do tato para reconhecer seus tutores.

5. Não gostam de companhia de outros hamsters

Apesar de serem pequenos e fofos, a maioria dos hamsters não é sociável com outros de sua espécie. Algumas raças, como o hamster sírio, são extremamente territoriais e podem até brigar se colocados na mesma gaiola. Já algumas outras espécies , como o hamster-anão, podem conviver em pares ou grupos pequenos, mas é sempre necessário monitorar o comportamento.
Por Nicholas Montini Pereira

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