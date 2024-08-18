Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • 7 curiosidades sobre os periquitos e como criá-los
Aves

7 curiosidades sobre os periquitos e como criá-los

Veja como essas aves coloridas podem ser tornar ótimos animais de estimação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Agosto de 2024 às 14:00

Imagem Edicase Brasil
Os periquitos são pequenos pássaros coloridos e sociáveis Crédito: Shutterstock
Os periquitos são pequenos pássaros pertencentes à família Psittacidae, conhecidos por suas cores vibrantes, inteligência e capacidade de imitar sons. Eles são populares como animais de estimação devido ao seu tamanho compacto e personalidade sociável.
Os periquitos-australianos e os periquitos-de-colar são as espécies mais conhecidas e amplamente criadas em cativeiro. No entanto, o termo “periquito” pode se referir a várias espécies dentro da ordem dos psitacídeos, que inclui mais de 100 tipos desses animais, encontrados em regiões tropicais e subtropicais.
A seguir, confira 7 curiosidades fascinantes sobre os periquitos e dicas para garantir que eles tenham uma vida longa e saudável!

1. Variedade de cores e mutação genética

Os periquitos , a depender da espécie, apresentam uma incrível variedade de cores. Alguns deles, originalmente, têm a plumagem verde com listras pretas, mas a seleção genética ao longo dos anos resultou em uma impressionante diversidade de tonalidades. As mutações responsáveis por essas variações incluem alterações na pigmentação, que podem produzir periquitos azuis, amarelos, brancos e até combinações complexas, como verde-limão e cinza.

2. Comunicação e sons

Periquitos são aves vocais e gostam de se comunicar por meio de sons, incluindo assobios, trinados e até a imitação de palavras humanas. Eles são capazes de aprender palavras e frases curtas se treinados desde cedo, tornando-os ainda mais divertidos e interativos.

3. Vida social e companhia

Essas aves são extremamente sociais e prosperam com a companhia de outros periquitos ou interações frequentes com seus tutores. Em seu habitat natural, vivem em bandos grandes, e a presença de um companheiro pode evitar problemas de comportamento associados ao tédio e à solidão.

4. Habilidades acrobáticas

Periquitos são excelentes acrobatas. Eles adoram escalar, se balançar em brinquedos e explorar seu ambiente. Por isso, prover uma gaiola espaçosa com brinquedos e poleiros é essencial para mantê-los felizes e saudáveis.

5. Alimentação variada

Com a recomendação de um veterinário, a dieta deve ser variada e equilibrada para garantir saúde e bem-estar desses animais. Para isso, ofereça uma mistura de sementes específicas para periquitos, como milheto e alpiste, e complemente com ração extrusada, que fornece vitaminas e minerais essenciais. Inclua frutas e vegetais frescos, como maçãs e cenouras, cortados em pedaços pequenos, e adicione grãos cozidos e legumes ocasionalmente para diversificar a dieta. Além disso, certifique-se de que a água limpa esteja sempre disponível e troque-a diariamente.
Imagem Edicase Brasil
Periquitos bem cuidados podem viver de 10 a 15 anos Crédito: Zoom Team | Shutterstock

6. Expectativa de vida

Periquitos bem cuidados podem viver entre 10 e 15 anos, ou até mais. Proporcionar uma alimentação adequada, espaço para exercício e cuidados veterinários regulares são fatores determinantes para aumentar a longevidade desses pequenos pássaros.

7. Reprodução e cuidado com filhotes

A reprodução de periquitos pode ser uma experiência gratificante, mas requer conhecimento e preparo. É essencial ter uma caixa-ninho apropriada e fornecer uma dieta rica em nutrientes para a fêmea durante o período de incubação e alimentação dos filhotes. Após o nascimento, os filhotes precisam de atenção especial até que sejam independentes.

Como criar periquitos

Criar periquitos envolve dedicação e cuidado para garantir que eles estejam saudáveis e felizes. Confira, a seguir, algumas dicas essenciais.

Gaiola e ambiente

  • Espaço: escolha uma gaiola espaçosa, com espaço suficiente para que os periquitos possam voar e se exercitar.
  • Limpeza: mantenha a gaiola limpa para prevenir doenças. Limpe regularmente os poleiros e os brinquedos e troque a água diariamente.
  • Acessórios: inclua diversos poleiros, balanços e brinquedos para estimular a atividade física e mental.

Interação e socialização

  • Companhia: se possível, mantenha mais de um periquito para poderem se socializar.
  • Interação humana: passe tempo interagindo com seus periquitos diariamente, falando, assobiando e treinando-os para desenvolver um vínculo forte.

Saúde e cuidados veterinários

  • Veterinário: realize check-ups veterinários regulares para monitorar a saúde dos seus periquitos.
  • Sintomas de doença: fique atento a sinais de doença, como mudanças no apetite, letargia ou alterações nas fezes, e procure um veterinário ao menor sinal de problema.

Veja Também

6 dicas para cuidar dos animais nos dias frios

De sagui a pato: veja 8 tipos de animais de estimação exóticos

7 cuidados com os animais de estimação durante o outono

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mundo Animal Pets Agcfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados