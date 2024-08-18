7 curiosidades sobre os periquitos e como criá-los

Os periquitos são pequenos pássaros pertencentes à família Psittacidae, conhecidos por suas cores vibrantes, inteligência e capacidade de imitar sons. Eles são populares como animais de estimação devido ao seu tamanho compacto e personalidade sociável.
Os periquitos-australianos e os periquitos-de-colar são as espécies mais conhecidas e amplamente criadas em cativeiro. No entanto, o termo “periquito” pode se referir a várias espécies dentro da ordem dos psitacídeos, que inclui mais de 100 tipos desses animais, encontrados em regiões tropicais e subtropicais.
A seguir, confira 7 curiosidades fascinantes sobre os periquitos e dicas para garantir que eles tenham uma vida longa e saudável!
1. Variedade de cores e mutação genética
Os periquitos , a depender da espécie, apresentam uma incrível variedade de cores. Alguns deles, originalmente, têm a plumagem verde com listras pretas, mas a seleção genética ao longo dos anos resultou em uma impressionante diversidade de tonalidades. As mutações responsáveis por essas variações incluem alterações na pigmentação, que podem produzir periquitos azuis, amarelos, brancos e até combinações complexas, como verde-limão e cinza.
2. Comunicação e sons
Periquitos são aves vocais e gostam de se comunicar por meio de sons, incluindo assobios, trinados e até a imitação de palavras humanas. Eles são capazes de aprender palavras e frases curtas se treinados desde cedo, tornando-os ainda mais divertidos e interativos.
3. Vida social e companhia
Essas aves são extremamente sociais e prosperam com a companhia de outros periquitos ou interações frequentes com seus tutores. Em seu habitat natural, vivem em bandos grandes, e a presença de um companheiro pode evitar problemas de comportamento associados ao tédio e à solidão.
4. Habilidades acrobáticas
Periquitos são excelentes acrobatas. Eles adoram escalar, se balançar em brinquedos e explorar seu ambiente. Por isso, prover uma gaiola espaçosa com brinquedos e poleiros é essencial para mantê-los felizes e saudáveis.
5. Alimentação variada
Com a recomendação de um veterinário, a dieta deve ser variada e equilibrada para garantir saúde e bem-estar desses animais. Para isso, ofereça uma mistura de sementes específicas para periquitos, como milheto e alpiste, e complemente com ração extrusada, que fornece vitaminas e minerais essenciais. Inclua frutas e vegetais frescos, como maçãs e cenouras, cortados em pedaços pequenos, e adicione grãos cozidos e legumes ocasionalmente para diversificar a dieta. Além disso, certifique-se de que a água limpa esteja sempre disponível e troque-a diariamente.
6. Expectativa de vida
Periquitos bem cuidados podem viver entre 10 e 15 anos, ou até mais. Proporcionar uma alimentação adequada, espaço para exercício e cuidados veterinários regulares são fatores determinantes para aumentar a longevidade desses pequenos pássaros.
7. Reprodução e cuidado com filhotes
A reprodução de periquitos pode ser uma experiência gratificante, mas requer conhecimento e preparo. É essencial ter uma caixa-ninho apropriada e fornecer uma dieta rica em nutrientes para a fêmea durante o período de incubação e alimentação dos filhotes. Após o nascimento, os filhotes precisam de atenção especial até que sejam independentes.
Como criar periquitos
Criar periquitos envolve dedicação e cuidado para garantir que eles estejam saudáveis e felizes. Confira, a seguir, algumas dicas essenciais.
Gaiola e ambiente
- Espaço: escolha uma gaiola espaçosa, com espaço suficiente para que os periquitos possam voar e se exercitar.
- Limpeza: mantenha a gaiola limpa para prevenir doenças. Limpe regularmente os poleiros e os brinquedos e troque a água diariamente.
- Acessórios: inclua diversos poleiros, balanços e brinquedos para estimular a atividade física e mental.
Interação e socialização
- Companhia: se possível, mantenha mais de um periquito para poderem se socializar.
- Interação humana: passe tempo interagindo com seus periquitos diariamente, falando, assobiando e treinando-os para desenvolver um vínculo forte.
Saúde e cuidados veterinários
- Veterinário: realize check-ups veterinários regulares para monitorar a saúde dos seus periquitos.
- Sintomas de doença: fique atento a sinais de doença, como mudanças no apetite, letargia ou alterações nas fezes, e procure um veterinário ao menor sinal de problema.