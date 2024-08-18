7 curiosidades sobre os periquitos e como criá-los

Os periquitos são pequenos pássaros coloridos e sociáveis Crédito: Shutterstock

Os periquitos são pequenos pássaros pertencentes à família Psittacidae, conhecidos por suas cores vibrantes, inteligência e capacidade de imitar sons. Eles são populares como animais de estimação devido ao seu tamanho compacto e personalidade sociável.

Os periquitos-australianos e os periquitos-de-colar são as espécies mais conhecidas e amplamente criadas em cativeiro. No entanto, o termo “periquito” pode se referir a várias espécies dentro da ordem dos psitacídeos, que inclui mais de 100 tipos desses animais, encontrados em regiões tropicais e subtropicais.

A seguir, confira 7 curiosidades fascinantes sobre os periquitos e dicas para garantir que eles tenham uma vida longa e saudável!

1. Variedade de cores e mutação genética

Os periquitos , a depender da espécie, apresentam uma incrível variedade de cores. Alguns deles, originalmente, têm a plumagem verde com listras pretas, mas a seleção genética ao longo dos anos resultou em uma impressionante diversidade de tonalidades. As mutações responsáveis por essas variações incluem alterações na pigmentação, que podem produzir periquitos azuis, amarelos, brancos e até combinações complexas, como verde-limão e cinza.

2. Comunicação e sons

Periquitos são aves vocais e gostam de se comunicar por meio de sons, incluindo assobios, trinados e até a imitação de palavras humanas. Eles são capazes de aprender palavras e frases curtas se treinados desde cedo, tornando-os ainda mais divertidos e interativos.

3. Vida social e companhia

Essas aves são extremamente sociais e prosperam com a companhia de outros periquitos ou interações frequentes com seus tutores. Em seu habitat natural, vivem em bandos grandes, e a presença de um companheiro pode evitar problemas de comportamento associados ao tédio e à solidão.

4. Habilidades acrobáticas

Periquitos são excelentes acrobatas. Eles adoram escalar, se balançar em brinquedos e explorar seu ambiente. Por isso, prover uma gaiola espaçosa com brinquedos e poleiros é essencial para mantê-los felizes e saudáveis.

5. Alimentação variada

Com a recomendação de um veterinário, a dieta deve ser variada e equilibrada para garantir saúde e bem-estar desses animais. Para isso, ofereça uma mistura de sementes específicas para periquitos, como milheto e alpiste, e complemente com ração extrusada, que fornece vitaminas e minerais essenciais. Inclua frutas e vegetais frescos, como maçãs e cenouras, cortados em pedaços pequenos, e adicione grãos cozidos e legumes ocasionalmente para diversificar a dieta. Além disso, certifique-se de que a água limpa esteja sempre disponível e troque-a diariamente.

Periquitos bem cuidados podem viver de 10 a 15 anos Crédito: Zoom Team | Shutterstock

6. Expectativa de vida

Periquitos bem cuidados podem viver entre 10 e 15 anos, ou até mais. Proporcionar uma alimentação adequada, espaço para exercício e cuidados veterinários regulares são fatores determinantes para aumentar a longevidade desses pequenos pássaros.

7. Reprodução e cuidado com filhotes

A reprodução de periquitos pode ser uma experiência gratificante, mas requer conhecimento e preparo. É essencial ter uma caixa-ninho apropriada e fornecer uma dieta rica em nutrientes para a fêmea durante o período de incubação e alimentação dos filhotes. Após o nascimento, os filhotes precisam de atenção especial até que sejam independentes.

Como criar periquitos

Criar periquitos envolve dedicação e cuidado para garantir que eles estejam saudáveis e felizes. Confira, a seguir, algumas dicas essenciais.

Gaiola e ambiente

Espaço: escolha uma gaiola espaçosa, com espaço suficiente para que os periquitos possam voar e se exercitar.

Limpeza: mantenha a gaiola limpa para prevenir doenças. Limpe regularmente os poleiros e os brinquedos e troque a água diariamente.

Acessórios: inclua diversos poleiros, balanços e brinquedos para estimular a atividade física e mental.

Interação e socialização

Companhia: se possível, mantenha mais de um periquito para poderem se socializar.

Interação humana: passe tempo interagindo com seus periquitos diariamente, falando, assobiando e treinando-os para desenvolver um vínculo forte.

Saúde e cuidados veterinários