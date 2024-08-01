Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • 7 curiosidades interessantes sobre as baleias
Pet

7 curiosidades interessantes sobre as baleias

Veja alguns fatos que tornam estes seres marinhos tão fascinantes no mundo animal
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Agosto de 2024 às 14:07

Imagem Edicase Brasil
As baleias são seres fantásticos e repletos de curiosidades Crédito: Vladimir Turkenich | Shutterstock
As baleias são mamíferos marinhos pertencentes à ordem dos cetáceos. Elas têm corpos aerodinâmicos adaptados para a vida aquática, com barbatanas, caudas poderosas e uma camada espessa de gordura, que as isola termicamente. São animais fascinantes que despertam a curiosidade de muitas pessoas. Por isso, a seguir, confira alguns fatos interessantes sobre estes seres!

1. Maior animal do planeta

A baleia-azul é considerada o maior animal do planeta, podendo atingir mais de 30 metros de comprimento – o equivalente a um prédio de 10 andares – e pesar mais de 200 toneladas. Além disso, o coração desse mamífero aquático pode pesar mais de 150 quilos e bombear mais de 200 litros de sangue por segundo.

2. Canto das baleias

As baleias-jubartes, assim como as demais baleias de barbatanas, são conhecidas por seus complexos e melódicos cantos. Segundo artigo publicado na revista Nature, acredita-se que estes animais usem a laringe para a produção de som embaixo d’água, que podem ser ouvidos a quilômetros de distância e são usados para comportamentos sociais e reprodutivos.

3. Dentes ou barbatanas

Os cetáceos, que incluem as baleias e os golfinhos, são divididos em dois grupos: os odontocetos (Odontoceti), como os cachalotes e as orcas, e os misticetos (Mysticeti), como as baleias-azuis e as baleias-jubartes. Este último conjunto tem placas de queratina em vez de dentes, chamadas de barbatanas, usadas para filtrar pequenos organismos, como o krill, da água.

4. Respiração

As baleias, apesar de conseguirem passar períodos embaixo d’água, são mamíferos com pulmões e, com isso, precisam de oxigênio para respirar. Para isso, elas sobem à superfície regularmente para renovar uma grande quantidade de ar. Elas possuem um ou dois espiráculos no topo da cabeça, que funcionam como narinas. Ao expirar, liberam uma coluna de ar e vapor de água, que pode ser vista à distância.
Imagem Edicase Brasil
Algumas espécies de baleias realizam migrações anuais em busca de comida Crédito: Craig Lambert Photography | Shutterstock

5. Migrações longas

Muitas espécies de baleias realizam migrações anuais, percorrendo milhares de quilômetros, entre áreas de alimentação e reprodução. As baleias-jubartes que se reproduzem na costa brasileira, por exemplo, migram todos os anos para a Antártica durante o verão para se alimentar. Depois, no inverno e na primavera, retornam ao Brasil para acasalar, parir e amamentar. Neste trajeto de ida e volta, elas percorrem cerca de 9.000 quilômetros.

6. Longa expectativa de vida

As baleias estão entre os animais mamíferos com as maiores expectativas de vida. A baleia-da-groenlândia, por exemplo, pode viver mais de 200 anos. A baleia-azul, por sua vez, vive de 80 a 90 anos, mas pode chegar a 110. Essa longevidade é atribuída à baixa taxa metabólica e a estilos de vida que envolvem menos perigos em comparação com animais terrestres.

7. Sono das baleias

Para descansar, as baleias “desligam” uma metade do cérebro de cada vez, enquanto a outra permanece ativa para controlar a respiração e manter a vigilância contra predadores. Dessa maneira, elas não adormecem totalmente como os humanos e outros animais.

Veja Também

5 frutas que os gatos podem ingerir e seus benefícios

3 cuidados importantes com animais de estimação diabéticos

Veja 6 cuidados importantes com gatos idosos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mundo Animal Pets
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estudantes transformam citronela em repelente gratuito em Colatina
Imagem de destaque
4 flores fáceis de cuidar que vão deixar seu jardim lindo no outono
Imagem de destaque
Entenda como o consumo excessivo e ocasional de álcool é um risco para o fígado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados