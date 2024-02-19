Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • 4 características do cachorro da raça husky siberiano
Mundo animal

4 características do cachorro da raça husky siberiano

A personalidade vibrante faz dele não apenas um animal de estimação incrível, mas também membro leal e ativo da família
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 11:52

Imagem Edicase Brasil
O husky tem resistência e adaptabilidade excepcionais a climas frios Crédito: Sbolotova | Shutterstock
O husky siberiano, como o próprio nome sugere, é oriundo da Sibéria, Rússia, onde foi originalmente desenvolvido pelos Chukchis, uma tribo indígena. Esses cães desempenhavam um papel vital na vida cotidiana daqueles povos, sendo utilizados para puxar trenós, transportar cargas e servir como animais de companhia.
Criados em um ambiente rigoroso, esses cachorros desenvolveram resistência e adaptabilidade excepcionais a climas frios, tornando-os essenciais para a sobrevivência da tribo em condições desafiadoras.
A seguir, conheça algumas características interessantes do cachorro da raça husky siberiano!

1. Aspectos físicos

Esses cães de porte médio a grande exibem uma pelagem densa e dupla, geralmente com máscaras faciais. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia, eles podem ter a cor preta , cinza, cor de cotia, zibelina, vermelho e branco. Seu corpo ágil e bem-proporcionado sugere uma força e resistência inerentes, características que originalmente os tornaram essenciais para pastoreio e tração de trenós em climas rigorosos. 
Em relação ao tamanho e peso, os huskies siberianos geralmente variam de 50 a 60 cm de altura na cernelha, com um peso médio de 16 a 27 kg, dependendo do sexo e da linhagem genética. Sua aparência marcante é complementada por olhos expressivos e triangularmente definidos, muitas vezes azuis ou heterocromáticos, contribuindo para sua beleza única.
Imagem Edicase Brasil
O husky é uma das raças de cachorro que uiva com mais frequência Crédito: ashaS Skvortcova | Shutterstock

2. Temperamento e personalidade

No que diz respeito ao temperamento, os huskies são conhecidos por sua natureza independente e social. São cães inteligentes, amigáveis e energéticos, mas podem apresentar teimosia ocasional. Sua personalidade carismática e extrovertida faz com que sejam ótimos companheiros, especialmente para famílias ativas.
Além disso, é notoriamente conhecido por sua vocalização única e frequente, sendo uma das raças de cachorro que tende a uivar com mais frequência. Este comportamento tem raízes na sua natureza histórica, pois o uivo era uma forma de comunicação eficaz entre matilhas dispersas em vastos territórios.

3. Cuidados com a alimentação e a saúde 

Os huskies siberianos têm necessidades nutricionais específicas devido à sua atividade física elevada. Uma dieta balanceada e de alta qualidade é essencial para manter sua saúde e energia. Nesse sentido, é importante monitorar o peso, pois eles têm predisposição à obesidade. Além disso, é fundamental garantir exercícios regulares para atender às suas necessidades energéticas.

4. Educação e socialização 

A educação e socialização desde cedo são cruciais para os huskies siberianos. São cães inteligentes, mas podem ser teimosos, tornando o treinamento consistente e positivo uma prioridade. Além disso, a socialização precoce é vital para garantir que se deem bem com outros animais de estimação e pessoas.

Veja Também

Dia Mundial do Gato: dicas de cuidados e curiosidades sobre os felinos

Cão Baruque: do abandono à esperança de uma nova vida

10 raças de cachorros ideais para apartamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Mundo Animal Pets Gato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados