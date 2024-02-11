10 raças de cachorros ideais para apartamento

É completamente possível desfrutar da companhia de um cachorro em um ambiente de apartamento, desde que sejam feitas escolhas conscientes em relação à raça. Isso porque alguns cães são particularmente adequados para esse tipo de espaço devido a suas características físicas e temperamentos adaptáveis.
Cães de pequeno a médio porte, por exemplo, geralmente se encaixam bem em ambientes mais compactos, exigindo menos espaço físico para se movimentar. Além disso, raças que possuem níveis de energia moderados e são menos propensas a latir excessivamente podem minimizar possíveis desconfortos para os vizinhos.
Por isso, abaixo, confira algumas raças de cachorro ideais para quem mora em apartamento!
1. Buldogue francês
Os buldogues franceses têm tamanho pequeno a médio, tornando-os adequados para espaços menores. Eles são conhecidos por sua personalidade tranquila e afetuosa, adorando passar o tempo ao lado de seus tutores no sofá.
2. Shih tzu
Com sua pelagem exuberante, o shih tzu é uma excelente opção para apartamentos. Eles são pequenos, amigáveis e adaptáveis, e tendem a se dar bem tanto com adultos quanto com crianças.
3. Pug
Os pugs são cães pequenos e robustos, com uma personalidade divertida e amorosa. Eles não precisam de muito exercício e ficam felizes em ambientes internos, tornando-os perfeitos para a vida em apartamento.
4. Dachshund (salsicha)
Os dachshunds são cães de porte pequeno a médio, com uma disposição corajosa e curiosa. Sua natureza alerta os torna bons cães de guarda para espaços menores, e seu tamanho compacto é ideal para quem mora em apartamento.
5. Bichon frisé
Este cãozinho branco e fofo é energético, mas também se adapta bem a espaços menores. Eles têm uma personalidade alegre e amigável, adorando a companhia de seus tutores em ambientes internos.
6. Maltês
Os malteses são cães pequenos e dóceis, com uma pelagem longa e sedosa. Eles são conhecidos por serem excelentes companheiros para apartamentos devido ao seu tamanho e natureza amorosa.
7. Cavalier king charles spaniel
Este cão de porte pequeno é gentil, carinhoso e fácil de treinar. Eles são adaptáveis e se dão bem tanto em ambientes internos quanto externos, tornando-os uma escolha popular para a vida em apartamento.
8. Yorkshire terrier
Os yorkshires são pequenos, mas cheios de personalidade. Eles são corajosos e afetuosos, e sua pelagem longa pode ser facilmente mantida em ambientes internos. Eles são ótimos para apartamentos devido ao seu tamanho e disposição tranquila.
9. Boston terrier
Os boston terriers são cães compactos e amigáveis, com uma personalidade alegre e brincalhona. Eles se adaptam facilmente à vida em apartamento e adoram passar tempo com suas famílias dentro de casa.
10. Cocker spaniel inglês
Apesar de serem um pouco maiores do que algumas das outras raças listadas, os cocker spaniels ingleses são cães dóceis e obedientes, que se adaptam bem à vida em espaços menores. Eles são conhecidos por sua natureza gentil e leal, tornando-os companheiros ideais para apartamentos.