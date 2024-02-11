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10 raças de cachorros ideais para apartamento

A natureza calma, a adaptabilidade e a disposição são fatores determinantes ao escolher o cão para ambientes internos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Fevereiro de 2024 às 14:49

Imagem Edicase Brasil
Cães de pequeno a médio porte se adaptam melhor a espaços menores Crédito: Gorodenkoff | Shutterstock
É completamente possível desfrutar da companhia de um cachorro em um ambiente de apartamento, desde que sejam feitas escolhas conscientes em relação à raça. Isso porque alguns cães são particularmente adequados para esse tipo de espaço devido a suas características físicas e temperamentos adaptáveis.
Cães de pequeno a médio porte, por exemplo, geralmente se encaixam bem em ambientes mais compactos, exigindo menos espaço físico para se movimentar. Além disso, raças que possuem níveis de energia moderados e são menos propensas a latir excessivamente podem minimizar possíveis desconfortos para os vizinhos.
Por isso, abaixo, confira algumas raças de cachorro ideais para quem mora em apartamento!

1. Buldogue francês

Imagem Edicase Brasil
O buldogue francês tem o tamanho perfeito para espaços pequenos Crédito: Patryk Kosmider | Shutterstock
Os buldogues franceses têm tamanho pequeno a médio, tornando-os adequados para espaços menores. Eles são conhecidos por sua personalidade tranquila e afetuosa, adorando passar o tempo ao lado de seus tutores no sofá.

2. Shih tzu

Imagem Edicase Brasil
O Shih tzu são amigáveis e adaptáveis Crédito: Michael Mong | Shutterstock
Com sua pelagem exuberante, o shih tzu é uma excelente opção para apartamentos. Eles são pequenos, amigáveis e adaptáveis, e tendem a se dar bem tanto com adultos quanto com crianças.

3. Pug

Imagem Edicase Brasil
O pug é um cachorro que fica feliz dentro de casa Crédito: 220 Selfmade studio | Shutterstock
Os pugs são cães pequenos e robustos, com uma personalidade divertida e amorosa. Eles não precisam de muito exercício e ficam felizes em ambientes internos, tornando-os perfeitos para a vida em apartamento.

4. Dachshund (salsicha)

Imagem Edicase Brasil
Dachshunds é um bom cão de guarda para ambientes menores Crédito: 4sally scott | Shutterstock
Os dachshunds são cães de porte pequeno a médio, com uma disposição corajosa e curiosa. Sua natureza alerta os torna bons cães de guarda para espaços menores, e seu tamanho compacto é ideal para quem mora em apartamento.

5. Bichon frisé

Imagem Edicase Brasil
O bichon frisé se adapta bem a ambientes pequenos Crédito: Matthew Nichols1 | Shutterstock
Este cãozinho branco e fofo é energético, mas também se adapta bem a espaços menores. Eles têm uma personalidade alegre e amigável, adorando a companhia de seus tutores em ambientes internos.

6. Maltês

Imagem Edicase Brasil
O maltês é um excelente companheiro para apartamento Crédito: Tanya Dol | Shutterstock
Os malteses são cães pequenos e dóceis, com uma pelagem longa e sedosa. Eles são conhecidos por serem excelentes companheiros para apartamentos devido ao seu tamanho e natureza amorosa.

7. Cavalier king charles spaniel

Imagem Edicase Brasil
O Cavalier king charles spaniel se dá bem com ambientes internos e externos Crédito: Eric Isselee | Shutterstock
Este cão de porte pequeno é gentil, carinhoso e fácil de treinar. Eles são adaptáveis e se dão bem tanto em ambientes internos quanto externos, tornando-os uma escolha popular para a vida em apartamento.

8. Yorkshire terrier

Imagem Edicase Brasil
A pelagem do yorkshire terrier pode ser facilmente mantida em ambientes pequenos Crédito: SasaStock | Shutterstock
Os yorkshires são pequenos, mas cheios de personalidade. Eles são corajosos e afetuosos, e sua pelagem longa pode ser facilmente mantida em ambientes internos. Eles são ótimos para apartamentos devido ao seu tamanho e disposição tranquila.

9. Boston terrier

Imagem Edicase Brasil
Boston terrier adora passar o tempo com a família Crédito: Rolf_52 | Shutterstock
Os boston terriers são cães compactos e amigáveis, com uma personalidade alegre e brincalhona. Eles se adaptam facilmente à vida em apartamento e adoram passar tempo com suas famílias dentro de casa.

10. Cocker spaniel inglês

Imagem Edicase Brasil
O cocker spaniel inglês é dócil, inteligente e se adapta fácil Crédito: otsphoto | Shutterstock
Apesar de serem um pouco maiores do que algumas das outras raças listadas, os cocker spaniels ingleses são cães dóceis e obedientes, que se adaptam bem à vida em espaços menores. Eles são conhecidos por sua natureza gentil e leal, tornando-os companheiros ideais para apartamentos.

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