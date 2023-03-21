4 aplicativos que ajudam nos cuidados com os pets

A tecnologia tem sido uma grande aliada nos cuidados e na organização com os pets de forma gratuita e com poucos cliques Crédito: Freepik

Quem tem um pet em casa, sabe que para garantir uma boa qualidade de vida para os bichos é importante olhar para questões que vão além da alimentação e hidratação. Só para ter uma ideia, o Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos, 149,6 milhões, segundo o último censo do IPB (Instituto Pet Brasil).

A médica Laura Ferreira, especialista em comportamento animal da Guiavet, explica que para manter os bichanos saudáveis e proporcionar uma vida feliz, é preciso ir além dos brinquedos, acessórios ou equipamentos caros. “Precisamos nos atentar a uma série de cuidados para que os animais domésticos vivam bem e com dignidade: alimentação saudável, socialização com humanos e outros animais, higiene adequada, vacinas em dia.

E, nesse caso, a tecnologia tem sido uma grande aliada nos cuidados e na organização com os pets de forma gratuita e com poucos cliques”, afirma.

Para ajudar os tutores a monitorarem a qualidade de vida dos seus animais, alguns aplicativos disponibilizam gratuitamente diversas ferramentas que podem analisar comportamentos prejudiciais à saúde, informar sobre vacinas, facilitar a busca por atendimento médico-veterinário ou hospedagem, e até analisar o índice de felicidade e sociabilidade do pet. Um combo completo para quem precisa cuidar do animal de forma prática e sem gastar nada.

Confira quatro aplicativos que vão te ajudar nessas tarefas.

Calculadora de Qualidade de Vida

Está querendo medir a energia, a sociabilidade, a mobilidade, a descontração, a saciedade, o interesse na alimentação e a felicidade de seu animal de estimação? Isso é possível com a Calculadora de Qualidade de vida da Guiavet . O diagnóstico on-line fica pronto em instantes e traz informações importantes sobre a saúde, comportamento e até a personalidade de cada cão ou gato, revelando se o animal está dentro, abaixo ou acima do típico para cada temática. Assim, os tutores podem acompanhar as necessidades, melhorar a rotina e buscar ajuda profissional, se necessário.

Dog Hero

Está planejando uma viagem e quer deixar seu pet em segurança? Então, o lugar certo é o Dog Hero . O aplicativo oferece hospedagem, creche, petsitter, passeador ou até médico-veterinário para atender em casa seu animal de estimação. Ao realizar o cadastro na plataforma, é possível encontrar todos esses profissionais. É a segurança que o tutor precisa no período que vai precisar ficar fora de casa

11 Pets

Esse aplicativo para pets oferece muitos recursos para os donos, ajudando a cuidar dos seus animais de estimação. Tem lembretes para não esquecer um remédio ou alimentação e você pode organizar todos os dados médicos e acompanhar. Possui um cronograma de vacinas para você não perder nenhuma. Além de armazenar informações sobre os profissionais, consultas ou sobre próximas idas ao pet shop. Você também pode criar uma galeria com fotos do seu bichinho. Tem versão para IOS e Android.

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