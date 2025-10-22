Pet

10 nomes para cachorros dorminhocos

Confira sugestões criativas e cheias de personalidade para cães que amam dormir

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 07:37

Alguns nomes são ideais para cachorros que amam um cobertor macio e longas horas de sono Crédito: Imagem: Olga Ilina | Shutterstock

Escolher o nome do cachorro é um dos momentos mais especiais na vida de um tutor. Além de representar carinho e identidade, se torna uma forma de expressar a personalidade do pet e a relação afetuosa entre ambos. Há cães que são brincalhões, aventureiros e cheios de energia, mas também existem aqueles que preferem o conforto de uma boa cama, um cobertor macio e longas horas de sono — os verdadeiros dorminhocos da casa.

Esses cães, conhecidos por seu temperamento tranquilo e pela habilidade de transformar qualquer canto em um lugar para cochilar, merecem nomes que combinem com seu estilo de vida relaxado e adorável. Veja abaixo!

1. Soneca

Inspirado em um dos sete anões do clássico “Branca de Neve”, Soneca é um nome divertido e cheio de personalidade. Ele combina com cachorros que passam boa parte do dia dormindo. É ideal para raças de temperamento calmo, como o shih tzu , o lhasa apso e o basset hound, mas também pode ser usado de forma carinhosa em qualquer cão que ame uma boa preguiça.

2. Nuvem

Nuvem transmite leveza, suavidade e tranquilidade — qualidades perfeitas para um cão que dorme com expressão serena. É uma ótima opção para pets de pelagem branca e fofa, como o samoieda, o spitz alemão e o maltês. Além disso, o nome traz uma sensação de paz, remetendo à imagem de um cachorro flutuando em um sonho macio.

3. Fofão

Perfeito para cães robustos, tranquilos e que amam se esparramar pelo sofá, Fofão é um nome divertido e afetuoso. Ele combina com pets de corpo macio e pelagem farta , como o chow chow e o golden retriever, e com aqueles que adoram um colo quentinho. É uma escolha que transmite carinho e bem-estar, ideal para cães que encantam pelo aconchego.

4. Panda

Inspirado no animal símbolo de tranquilidade, Panda é um nome que combina com cães de pelagem preta e branca e com comportamento pacato. É perfeito para cachorros calmos, carinhosos e com aquele jeitinho de quem adora se enrolar e cochilar por horas. Além disso, transmite uma sensação de ternura e afeto.

5. Tigrão

Apesar de remeter à energia do personagem saltitante de “Ursinho Pooh”, Tigrão pode ser usado de forma divertida e irônica em cães que são o oposto disso — tranquilos , preguiçosos e sempre deitados. É uma opção ideal para tutores com senso de humor, que gostam de nomes originais e cheios de personalidade.

O nome Churros é perfeito para cães de pelagem dourada, marrom ou caramelo, que são mansos e adoram relaxar Crédito: Imagem: Anna Averianova | Shutterstock

6. Churros

Um nome doce, acolhedor e irresistível, assim como o pet que o carrega. Churros combina com cães de pelagem dourada, caramelo ou marrom, que têm um comportamento manso e adoram relaxar depois de uma refeição. É perfeito para raças como labrador, beagle ou até vira-latas tranquilos.

7. Pingo

Delicado e simpático, Pingo é ideal para cães de pequeno porte e personalidade calma. É um nome que transmite ternura e combina com pets que vivem grudados no tutor, dormindo no colo ou no travesseiro. Além disso, sua sonoridade suave o torna fácil de pronunciar e carinhoso ao ouvir.

8. Bubu

Fofo, curto e sonoro, Bubu é uma ótima escolha para cães calmos e carinhosos. Ele combina especialmente com pets de olhar doce e comportamento dócil, que dormem muito e parecem sempre estar sonhando. É um nome que transmite leveza, ideal para cachorros que trazem paz à casa.

9. Zen

Inspirado no conceito oriental de tranquilidade e harmonia, Zen é um nome moderno e cheio de significado. Ele combina perfeitamente com cães relaxados, que dormem profundamente e raramente se abalam com barulhos ou agitação. Ideal para tutores que valorizam o equilíbrio e a serenidade.

10. Teddy

Remetendo aos clássicos ursinhos de pelúcia, Teddy é um nome encantador para cães peludos, calmos e dorminhocos. É perfeito para pets que adoram deitar abraçados no tutor e transmitem uma sensação de conforto e proteção. Combina bem com raças de aparência fofa, como o poodle, o bichon frisé e o shih tzu.

Este vídeo pode te interessar