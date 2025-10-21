4 características do cachorro da raça terra nova 

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:38
Originário da Ilha Terra Nova, no Canadá, o terra nova (ou newfoundland , em inglês) é uma raça que une imponência física com um temperamento dócil e confiável. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), ele descende de cães indígenas locais cruzados com o chamado “grande cão urso preto”, introduzido pelos vikings após o ano 1100.
Com a chegada de pescadores europeus e o início da colonização da ilha em 1610, a raça se desenvolveu com base em cruzamentos seletivos, sem perder suas características essenciais: força, resistência ao frio e ao mar, além de habilidades notáveis como cão de carga e d’água — sendo amplamente utilizado, inclusive, em resgates aquáticos.
A seguir, confira algumas características marcantes do cachorro da raça terra nova!
O terra nova é um cachorro de grande porte , com corpo maciço, musculoso e bem estruturado. Conforme o padrão oficial da CBKC, os machos adultos atingem cerca de 71 cm de altura na cernelha e pesam em média 68 kg, enquanto as fêmeas medem 66 cm e pesam aproximadamente 54 kg. Apesar do tamanho, seus movimentos são coordenados e surpreendentemente leves.
A pelagem é dupla e resistente à água — com pelos de cobertura moderadamente longos e retos, e subpelo denso, especialmente no inverno. Essa característica é essencial para sua função histórica como cão d’água. As patas possuem membranas interdigitais naturais, facilitando a natação. A cauda atua como leme, contribuindo para a estabilidade durante mergulhos ou travessias.
As cores aceitas pela CBKC são: preto (cor tradicional), marrom (do chocolate ao bronze) e branco com preto — esta última considerada de valor histórico para a raça, com marcações específicas preferidas no padrão.
Os olhos do terra nova são relativamente pequenos, com cor marrom-escura nos cães pretos e preto com branco, podendo ser um pouco mais clara nos exemplares marrons. As orelhas são pequenas em proporção ao tamanho da cabeça, de formato triangular com pontas arredondadas.
Apesar de seu porte impressionante, o terra nova é reconhecido por um temperamento excepcionalmente afável . Segundo a CBKC, sua expressão deve refletir “benevolência e suavidade”, sendo um cão alegre, sereno e confiável.
Ele é carinhoso e muito apegado à família, especialmente às crianças, com quem costuma ter uma paciência admirável — por isso, ganhou fama como o “cão babá”. Seu comportamento equilibrado o torna ideal para convívio familiar, inclusive em ambientes com outros animais. Raramente é agressivo e geralmente se mostra tranquilo, desde que tenha sido bem socializado desde filhote.
Por ser uma raça de crescimento rápido e estrutura grande, o terra nova requer cuidados específicos com as articulações, o coração e o peso corporal. Condições como displasia coxofemoral (problema comum em cachorros grandes) e cardiomiopatia dilatada são preocupações frequentes.
A alimentação deve ser controlada e balanceada, com apoio veterinário, para evitar o sobrepeso — que pode agravar problemas locomotores e comprometer a qualidade de vida . A dieta deve ser rica em nutrientes que favoreçam o desenvolvimento ósseo e muscular, especialmente nos primeiros meses de vida.
Além disso, por ter pelagem espessa, é importante manter uma rotina de escovação regular, principalmente em épocas de troca de pelo. Banhos também devem ser controlados para não comprometer a oleosidade natural da pele.
Apesar de ser um cão naturalmente equilibrado, o terra nova se beneficia muito de socialização e adestramento positivo desde filhote. Conforme orientação da CBKC, essa raça é inteligente e aprende com facilidade, o que torna o treinamento mais simples, especialmente quando feito com reforços positivos e paciência.
É importante apresentá-lo , ainda filhote, a diferentes pessoas, sons, ambientes e animais, para que cresça confiante e sociável. Embora não seja uma raça agitada, ele precisa de estímulo físico e mental para se manter saudável — caminhadas regulares, natação e atividades interativas são altamente recomendadas.
