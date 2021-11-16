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Moda kidcore

Vídeo: strap phone é a nova tendência para os celulares; veja como fazer

Tendência faz parte da estética kidcore, que aposta em peças associadas às crianças. Famosas como Grazi Massafera, Isis Valverde, Giulia B e Carolina Dieckmann são algumas das adeptas
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 18:32

Os acessórios feitos de miçangas, sucesso nos anos 2000, estão de volta. A novidade é que as cordinhas - feitas para pendurar o celular na mão - viraram tendência e ganharam novo nome: o strap phone.  
A consultora de imagem Tati Arruda conta que a geração Z está resgatando as tendências dos anos 2000, mas ressignificando e atualizando os conceitos. "Entre as tendências temos as miçangas coloridas. Se nos anos 2000 o celular não era tão acessível, hoje ele se tornou indispensável. Nada mais justo do que incluir itens fashion no aparelho".
As cordinhas de miçangas coloridas se encaixam perfeitamente na moda kidcore. A estética usa cores bem intensas e variadas, além de estampas fofas e em peças associadas às crianças. "O celular virou uma extensão das nossas mãos. Então, nada mais justo que ele, praticamente, ficar preso de forma colorida e fashionista", diz Tati.
A consultora de imagem Camile Stefano diz que as cordinhas voltaram mais coloridas e com função estética. "As mais desejadas são as de modelos em miçangas. É possível variar no tamanho das cordinhas e nas cores das miçangas. Vale usar desde as mais simples até os modelos com cores, desenhos e letras. E até personalizar com uma palavra ou frase", diz.

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