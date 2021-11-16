Vídeo: strap phone é a nova tendência para os celulares; veja como fazer

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Os acessórios feitos de miçangas, sucesso nos anos 2000, estão de volta. A novidade é que as cordinhas - feitas para pendurar o celular na mão - viraram tendência e ganharam novo nome: o strap phone.

A consultora de imagem Tati Arruda conta que a geração Z está resgatando as tendências dos anos 2000, mas ressignificando e atualizando os conceitos. "Entre as tendências temos as miçangas coloridas. Se nos anos 2000 o celular não era tão acessível, hoje ele se tornou indispensável. Nada mais justo do que incluir itens fashion no aparelho".

As cordinhas de miçangas coloridas se encaixam perfeitamente na moda kidcore. A estética usa cores bem intensas e variadas, além de estampas fofas e em peças associadas às crianças. "O celular virou uma extensão das nossas mãos. Então, nada mais justo que ele, praticamente, ficar preso de forma colorida e fashionista", diz Tati.