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Beleza e cuidados

Veja como cuidar dos cabelos na primavera

Este é o momento ideal para intensificar os cuidados com os fios e prepará-los para o calor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 12:36

Os cabelos exigem cuidados específicos na primavera (Imagem: mavo | Shutterstock)
Os cabelos exigem cuidados específicos na primavera Crédito: Imagem: mavo | Shutterstock
Os cabelos também necessitam de cuidados específicos durante a primavera, principalmente após o inverno, um período de baixas temperaturas e clima seco – intensificado pelas intensas queimadas. Com os tratamentos adequados, que podem ser feitos em casa, é possível devolver a vitalidade aos fios e prepará-los para o calor e a umidade das próximas estações.
Nesta época, é comum que o cabelo fique mais oleoso, o que pode resultar em problemas como o aumento da caspa e da seborreia. Além disso, a maior exposição ao sol e aos poluentes pode deixar os fios ressecados e danificados, principalmente se não houver proteção adequada.
“Lavagens mais frequentes com água fria ou morna, por exemplo, melhoram a oleosidade e o suor, excessivos causados pelo aumento da temperatura. Elas devem ser feitas com shampoos mais suaves e que, ao mesmo tempo, promovem uma limpeza profunda, mas sem ressecar ou agredir o couro cabeludo e os fios”, explica Ana Regina Santos, analista de processos capilares do Sistema Embelleze.
Na primavera, é essencial manter uma rotina de hidratação para manter o cabelo saudável (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)
Na primavera, é essencial manter uma rotina de hidratação para manter o cabelo saudável Crédito: Imagem: goffkein.pro | Shutterstock

Importância da hidratação

Outro cuidado que se deve ter é com a hidratação . Além dos danos causados durante o inverno, o aumento da temperatura na primavera pode deixar o cabelo mais ressecado . Por isso, é importante utilizar as máscaras capilares, que devem ser aplicadas no mínimo uma vez por semana ou de acordo com um cronograma de tratamento capilar personalizado.

Protegendo o cabelo do sol e da poluição

Ana Regina Santos recomenda o uso de um leave-in com proteção UV. “Como a incidência solar começa a se intensificar nesta época, é necessário proteger ainda mais os fios dos raios nocivos do sol, poluição e poeira. Recomendo, por exemplo, o óleo Capilar Ultra Leve Hialurônico PowerMax, da Novex, que, além de conter filtro UV, repõe a massa capilar para cabelos resistentes, repara os danos e hidrata profundamente, deixando os fios cheios de vida, protegidos até a próxima lavagem, lindos para brilhar nessa estação”, finaliza Ana. 
Por Caroline Cristina

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