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Tendência de beleza

Summer contour: o loiro que promete dominar o verão 2025

Veja como essa tendência ajuda a realçar o rosto de maneira suave e natural
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Novembro de 2024 às 12:44

O summer contour será a tendência de 2025 (Imagem: Marcos Duarte)
O summer contour será a tendência de 2025 Crédito: Imagem: Marcos Duarte
Com a chegada da estação mais quente, muitas mulheres procuram iluminar os fios e renovar o visual com técnicas que garantam um look mais fresco e natural. Uma das apostas para 2025 é o “ summer contour”, técnica de coloração que realça o rosto de forma suave e natural, como explica a hair stylist Vanessa Oliveira.
“Essa técnica é ideal para quem busca uma iluminação sutil, que valorize as linhas do rosto sem perder a naturalidade”, afirma. Segundo ela, a tendência é ideal para destacar partes estratégicas do rosto. “O summer contour cria um efeito de luz que envolve o rosto, realçando pontos estratégicos, como as têmporas e a região logo abaixo das maçãs do rosto, trazendo frescor e leveza ao visual “, afirma a a hair stylist.

Beleza natural para todos

Conforme Vanessa Oliveira, a proposta do summer contour é proporcionar um look mais personalizado e adequado ao tom de pele de cada cliente. “A ideia é trabalhar com nuances que complementem o tom natural de cada pessoa, criando um resultado que remeta àquele efeito de praia, mas com elegância e sofisticação”, explica Vanessa Oliveira.
O summer contour não necessita de retoques frequentes (Imagem: Marcos Duarte)
O summer contour não necessita de retoques frequentes Crédito: Imagem: Marcos Duarte

Praticidade para o dia a dia

Essa é uma tendência que não precisa de retoques frequentes , tornando a rotina e os cuidados com os cabelos mais práticos. “A combinação de tons mais claros ao redor do rosto confere luminosidade, sem a necessidade de retoques frequentes, algo essencial para quem quer praticidade e beleza”, diz Vanessa Oliveira.

Visual iluminado

Para Vanessa Oliveira, a técnica do summer contour não é apenas uma tendência passageira, mas uma forma de criar um visual iluminado que valorize o estilo individual . “O objetivo é que a pessoa se sinta linda e confiante com seu cabelo, explorando a beleza natural do loiro de forma versátil e sofisticada”, conclui.
Por Caroline Amorim

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